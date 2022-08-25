"Проект АЭС в Казахстане будет международным", - казпремьер А.Смаилов (интервью)

15:58 27.08.2022 "Кабмин на чемоданах не сидит". Большое интервью премьера Алихана Смаилова



Асель Сатаева

Корреспондент



Журналист Tengrinews.kz поговорила с премьер-министром Алиханом Смаиловым.



Критика Президента, что будет с экономикой, санкционные угрозы, строительство АЭС в Казахстане. Глава правительства озвучил список крупных компаний, которые переезжают в нашу страну и признался, почему его личная жизнь свелась к абсолютному минимуму. Об этом и не только - в большом интервью.







- Президент анонсировал, что уже этой осенью произойдут кадровые перестановки. Не сидит ли кабмин на чемоданах?



- Нет, кабинет министров на чемоданах не сидит. Каждый министр знает свои проблемные вопросы и активно принимает меры по их решению. Другой вопрос: насколько эффективно с учетом внутренних и внешних факторов? Мы решаем все вопросы, которые стоят по всем направлениям.



- Лично вы не боитесь потерять должность премьер-министра?



- Для меня должность премьер-министра - это ответственность прежде всего. Буду работать до тех пор, пока я нужен на этом посту. Для меня прежде всего это ответственность, а не какое-то кресло или портфель.



- На расширенном заседании Президент обрушился с критикой на кабинет министров. Можете простым языком объяснить, как правительство будет исполнять поручения Главы государства, что будет меняться в первую очередь?



- Понятно, что Глава государства заострил внимание на ряде очень важных вопросов, которые в жизнедеятельности нашего государства сейчас особенно остро стоят. Это в первую очередь вопросы стабилизации роста цен, в том числе на продовольствие. Вопросы повышения доходов населения, денежно-кредитной, налогово-бюджетной политики, развития энергетики и энергетической безопасности, вопросы автодорожной отрасли.



Учитывая высказанное в поручении, мы усиливаем внимание на наиболее важных направлениях работы, корректируем свои действия. Прежде всего мы работаем над обеспечением макроэкономической стабильности. Для того чтобы экономика дальше развивалась, чтобы бизнес развивался, чтобы благосостояние населения росло. Принимаются оперативные системные меры, проводится работа по насыщению рынка отечественными товарами. Вопросы импортозамещения очень остро стоят, диверсификация экономики.



Мы проводим работу по повышению заработной платы врачам, педагогам, работникам бюджетной сферы. Мы работаем также и с частными предприятиями, чтобы они поднимали поэтапно заработную плату своим работникам.



В бюджетной сфере вопросы касаются оптимизации расходов, повышения эффективности отдачи от каждого тенге, который выделяется из бюджета. Вопросы развития регионов - это вопросы межбюджетных отношений, чтобы было больше самостоятельности в регионах для решения местных проблем.



Эти и другие вопросы очень важные, на них обратил внимание Глава государства. Мы в своей работе придаем этому особое значение, приоритет. Понятно, что есть внешние негативные факторы, которые сдерживают или негативным образом влияют на внутреннюю экономику. Я думаю, что это преодолимо и мы постепенно за счет принимаемых мер ситуацию выправим в лучшую сторону.



- Вопросов очень много, получается, вы все это одновременно решаете и обсуждаете?



- Да, работа ведется по всем направлениям, комплексно. Потому что невозможно только один вопрос решить, не решая другой. Мы одновременно должны по всем направлениям двигаться. Но при этом, естественно, есть приоритеты. О них Глава государства также говорит.



- Президент несколько раз упоминал, что некоторые его поручения в правительстве волокитят. Почему так происходит?



- Надо сказать, что с начала этого года новому правительству Глава государства дал свыше 200 поручений, из которых 130 мы уже выполнили. Остальные находятся на исполнении, потому что имеют долгосрочный характер и часть требует внесения изменений в законодательство. Любое решение требует разработки экспертами с учетом международного опыта, согласования с общественностью, чтобы граждане могли видеть проекты и дать свои замечания или предложения. Мы должны получить согласования от бизнес-сообщества, через НПП "Атамекен".



Если без этого принимать решение, то, может быть, в краткосрочной перспективе мы будем иметь какие-то положительные результаты. Но мы можем проиграть в долгосрочной перспективе, в стратегическом плане. Это может нанести негативный эффект на развитие нашей страны.



Но вместе с тем мы должны сокращать сроки принятия решений. В частности, сроки по принятию законов или изменениям в законодательстве. Если раньше это занимало почти полгода, то теперь сроки сокращены до трех месяцев. В два раза уже сокращены бюджетные процедуры. В рамках поручения Президента по дебюрократизации мы очень серьезно сократили сроки принятия решений. Все наши решения должны быть взвешенными, обоснованными и проработанными.



- Отставка Бахыта Султанова - означает ли это, что он не справился с возложенными на него задачами, несмотря на то что он работал в должности министра торговли больше трех лет?



- Глава государства наложил дисциплинарное взыскание в виде выговора за определенные упущения в его работе по социально значимым моментам - по продуктам питания, по росту цен - и принял кадровое решение, о котором вы знаете. Если бы не было упущений, то не было бы этого дисциплинарного наказания.



- Как часто вы контактируете с Главой государства, как это происходит, по телефону или в Акорде встречаетесь. Есть ли у вас общий чат в WhatsApp?



- С Главой государства мы общаемся ежедневно и по телефону, и по мессенджерам. В течение трудового дня, поздно вечером и рано утром обмениваемся сообщениями. Глава государства присылает какие-то важные информационные материалы либо поручения дает. Можно сказать, что нон-стоп, 24/7 мы постоянно в контакте находимся.



- Серик Жумангарин стал исполняющим обязанности заместителя премьера - министра торговли. Какие задачи перед ним поставили и какие ожидания у вас?



- Перед Сериком Жумангариным стоят в первую очередь вопросы мониторинга, контроля и стабилизации цен на рынке социально значимых продуктов питания. Это развитие торговли в нашей стране, это вопросы ЕврАзЭС, которые входят в круг его полномочий. Прежде всего, учитывая серьезность вопроса о необходимости стабилизации цен на продовольствие, перед ним эти задачи стоят. Я думаю, что в этом вопросе он будет более системно подходить и принимать более решительные, конкретные меры для того, чтобы ситуацию улучшить.



- По строительству АЭС. Ранее Президент говорил, что можно рассмотреть турецкий опыт, где строительство ведет "Росатом". К выбору какого подрядчика больше склоняется казахстанское правительство?



- Нами проводится изучение международного опыта по строительству и эксплуатации атомных электростанций. Это южнокорейские, французские, китайские технологии, российские. Мы съездили посмотрели опыт Турции, АЭС "Аккую", которая строится с участием "Росатома". Это международный проект, где оборудование закуплено у признанных поставщиков, с независимой экспертизой со стороны французской компании. Опыт строительства "Аккую" нам очень полезен.



Планируем, что проект АЭС в Казахстане тоже будет международным. Мы придаем первостепенное значение вопросам безопасности эксплуатации АЭС. В июне наша делегация была в Южной Корее, в июле съездили во Францию. Продолжаются переговоры с китайскими поставщиками. По результатам углубленного изучения международного опыта будут привлечены поставщики ядерных технологий. Повторюсь, это будет международный проект.



- Сроки какие-то ставятся?



- Все это находится в стадии изучения. В принципе, строительство АЭС - это длительный процесс, занимает порядка восьми лет.



- Что бы вы могли ответить тем, у кого есть определенный скепсис и даже какие-то фобии, связанные со строительством АЭС?



- Без атомной электроэнергетики мы не сможем обеспечить себе энергетическую безопасность. Это продиктовано жизнью, что нам потребуется такая генерация. Увеличивать генерацию за счет угля у нас, наверное, не получится, потому что весь мир движется в сторону декарбонизации. Мы должны переходить к чистым технологиям, и атомная генерация - это ответ вызову времени.



Бояться АЭС не следует, мы выберем ту технологию, которая наиболее безопасна, и тех поставщиков, которые смогут в установленные сроки качественно выполнить все работы. Вокруг этой отрасли получат развитие и смежные направления нашей экономики. Будет большой положительный эффект в целом на развитие нашей страны.



- Мы слышали неутешительные прогнозы о том, что возможен дефицит электроэнергии, газа и воды. Стоит ли готовиться к худшему?



- Растет потребление энергоресурсов, электроэнергии, газа и воды, потому что растет экономика, население.



По газу: у нас товарного газа производится порядка 26 миллиардов кубических метров, из которых 19 миллиардов потребляются внутри страны, 7 миллиардов кубов экспортируется. Ожидаем, что к 2025 году будет определенный дефицит газа, связанный с газификацией, газохимией, с тем, что мы будем вводить дополнительные энергомощности, основанные на газе. У нас продолжается газификация регионов, и эти вопросы будут возникать. Поэтому правительством принимаются меры, чтобы эту проблему заранее решать.



Мы сейчас проводим переговоры с российской стороной, решаем, на каких условиях, по какой цене, в каких объемах они готовы поставлять газ на север и восток нашей страны. Нам требуется порядка 2,8 миллиарда кубов.



На Кашагане сейчас ведется строительство завода по переработке газа. (…) В законодательство вносятся изменения, с тем чтобы предоставить налоговые преференции для новых газовых месторождений, вкладывались инвестиции и было больше газа.



- Известно, кто будет выступать в качестве инвестора?



- Интерес проявляют многие инвесторы, но нужны определенные налоговые стимулы. Мы надеемся, до конца года наши законодательные поправки будут приняты Парламентом.



- Что касается электроэнергии: в прошлом году был дефицит - 350 миллионов киловатт. Он был покрыт за счет российской электроэнергии. Нами проводится работа по модернизации действующих мощностей в Экибастузе, Усть-Каменогорске, Караганде - порядка 1,6 гигаватта, которые производят около 10 миллиардов киловатт в час.



К 2025 году будут сданы новые мощности по генерации электроэнергии на юге Казахстана, это парогазовые установки в Кызылорде, Туркестанской области, Шымкенте. Порядка 1,7 гигаватта мощностей будут генерировать 11 миллиардов киловатт в час. Нами продолжается работа по увеличению доли возобновляемых источников энергии. Это все позволит закрыть будущую потребность в электроэнергии.



- Из тех моментов, на которые обращал внимание Глава государства, обычных людей волнует вопрос цен на продукты. В этой ситуации некоторые чиновники начинают говорить, что это глобальная инфляция, геополитическая ситуация. В итоге получается, что для них это удобная отговорка.



- Это не отговорка, это реальность. Дело в том, что Казахстан - открытая экономика. Если, например, объем нашей экономики составляет порядка 220 миллиардов долларов, то 120 миллиардов долларов - это внешняя торговля: экспорт, импорт, мы зависим от внешней конъюнктуры. Сейчас мы видим, что в результате пандемии, торговых войн, протекционистских мер в отношении друг друга, геополитического противостояния разрываются логистические торговые связи. Наблюдается дефицит, рост цен на энергоносители, на продовольствие.



Например, в США продовольственная инфляция составила почти 10 процентов, в еврозоне - 12, в Венгрии - 23 процента, в Турции - почти 90, в Российской Федерации - 18 процентов. Поскольку во всем мире цены растут, через торгово-экономические связи это влияет и на нас.



Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Мы принимаем целый комплекс мер: это вопросы формирования стабилизационных фондов и интервенции на определенных рынках социально значимых продуктов питания, форвардные закупки, контроль и мониторинг цен, меры антимонопольного реагирования.



У нас в инвестиционном поле, которое мы будем реализовывать в течение ближайших пяти лет, более 750 проектов на 22 триллиона тенге. Мы планируем сократить импорт на 12 миллиардов долларов и увеличить экспорт на 20 миллиардов долларов. Это будет поэтапно. Из этих 750 проектов 158 до конца этого года введем в эксплуатацию по всем регионам.



Мы в этом году удвоили объем финансирования сельского хозяйства. Удвоили кредитование весенних полевых и осенних уборочных работ. Удвоили объем субсидирования сельского хозяйства, с тем чтобы увеличить товарную массу отечественного продовольствия.



Такую работу проводим с тем, чтобы снизить импортозависимость и снизить негативные внешние влияния от мировой конъюнктуры.



- Вы все-таки согласны с тем, что недовольство у населения есть, цены растут…



- Мы согласны, мы знаем, понимаем. Во всем мире эта проблема имеет место, и в соседних странах инфляционные процессы не ниже, чем у нас. Мы над этим работаем, как и правительства всех других стран. И у нас есть конкретные мероприятия, меры. Но вместе с тем общая конъюнктура такая, что эти факторы на нас будут влиять в любом случае.



- Вы входите в комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Какие есть подвижки по процессу возврата денег в нашу страну?



- Мы провели большую работу по анализу потоков за рубеж, по торгово-экономическим операциям. Выявили достаточно большие объемы средств, которые были выведены из страны в оплату экспортных или импортных операций, по которым свыше двух лет средства не возвращаются в страну. Более двухсот материалов на общую сумму почти полутриллиона тенге переданы в правоохранительные органы.



Для того чтобы снизить вывод капитала из страны, мы приняли некоторые поправки в законодательство. В частности, отменили льготы по дивидендам, которые выплачиваются за рубеж. Также ввели ограничения по вычетам на нематериальные услуги, это консалтинговые услуги, которые выплачиваются нашими компаниями своим зависимым компаниям за рубежом. Эти нормы уже приняты в Налоговом кодексе.



Как вы знаете, Президент принял решение о создании обновленной комиссии под руководством Генеральной прокуратуры. Мы входим в состав этой комиссии. У нас еще действует комиссия по демонополизации экономики. Она направлена на то, чтобы выявлять тех субъектов рынка, которые используют необоснованно свое монопольное положение и ограничивают конкуренцию.



К примеру, порядка 40 акционерных обществ и ТОО также передаются в республиканскую собственность, и ряд других объектов недвижимости. Эту работу мы продолжаем.



- В дальнейшем что будет с этими компаниями?



- Компании, которые передаются в госсобственность, передаются в Комитет госимущества, приватизации. Далее по принадлежности они перейдут в управление тем госорганам, которые отвечают за развитие той или иной отрасли. Что касается денежных средств, то они поступают в республиканский бюджет.



- Обещанный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией так и не запущен. Этот проект должен был быть внедрен еще в 2019 году. В одном из интервью министр экологии намекнул, что подводит подрядчик. На самом деле что происходит?



- Из-за того, что неправильно были организованы конкурсные процедуры, мы имеем то, что сегодня эта проблема существует. Был определен победитель - консорциум пяти компаний во главе с АО "Транстелеком". Каждая компания осуществляла разработку определенных компонентов самостоятельно. Эта работа велась разрозненно, не было целостности национальной базы данных. Соответственно, "Казгеология", которая была заказчиком информационной системы, обращалась к подрядчикам с претензиями. Подрядчики не выполнили своих обязательств, договор был расторгнут. Оплата этой работы не была произведена, потому что подрядчики не выполнили тот объем работы, за который они взялись.



Сейчас эту работу мы проводим в рамках создания единой информационной системы "Казнедра". Курирует Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Мы планируем, что до конца этого года информационная система будет запущена в пилотном режиме. Для населения, для бизнеса геологическая информация будет доступна онлайн на интернет-площадке. А в следующем году она будет запущена должным образом уже в промышленную эксплуатацию.



- Как антироссийские санкции могут повлиять или повлияли на Казахстан?



- Геополитическое противостояние, которое сегодня наблюдается, вносит негативный вклад в целом в мировое развитие. Растут цены на энергоносители, на продовольствие, разрываются логистические связи, торгово-транспортные. Все это негативным образом влияет на все страны. Во всем мире сейчас имеют место большие инфляционные процессы, и в Казахстане. Есть определенная волатильность обменного курса, но мы принимаем меры, чтобы стабилизировать и обменный курс, и рост цен.



Вместе с тем появляются и возможности. Это возможность увеличения инвестиционных проектов в Казахстане за счет релокации тех производств, которые ушли с российского рынка. Возможности открываются в области транзита, транспорта, туризма.



- То есть это те возможности, которыми мы могли бы уже воспользоваться в нынешних условиях?



- Да. Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок. Уже 45 компаний приняли положительное решение по работе в Казахстане. Мы с каждой компанией сейчас работаем, создали рабочие группы по каждому проекту, чтобы помочь компаниям разместить производства в нашей экономике.



- В какие сроки это может произойти?



- Постепенно. Две компании уже открылись. И в этому году, и в следующем году, надеемся, что мы будем открывать новые производства.



- Из того списка, что есть, можете назвать более-менее известные компании, которые придут к нам?



- Это Skoda, GE Healthcare, Philips, Honeywell, которая открыла свое производство в Алматы, и другие.



- Готово ли наше правительство в случае непредвиденной ситуации снова работать в режиме жесткого карантина, локдауна, есть у вас какие-то планы?



- Сейчас бизнес работает без каких-либо ограничений. Ситуация с коронавирусом более-менее стабилизировалась. За последние сутки - менее 500 случаев заболевания. Мы обеспечили 100-процентную доступность вакцин, продолжается работа по вакцинации, ревакцинации населения.



Мы понимаем, что риски повторения новой волны коронавируса не исключаются. Поэтому какие-то ограничительные меры в этом случае должны будем принимать. Так как здоровье населения превыше всего. Но при этом мы должны также думать и о бизнесе, чтобы наши меры были сбалансированны. Каких-то чрезмерных мер в отношении бизнеса мы не будем принимать. Если возникнет новая волна, то мы, с учетом накопленного опыта, примем адекватные меры, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.



- Вы довольно часто контактируете с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Как, на ваш взгляд, проходит сотрудничество между нашими странами?



- В первую очередь задают тон всем взаимоотношениям наши контакты на самом высшем уровне. Как вы знаете, Глава государства постоянно контактирует со своим коллегой, руководителем Российской Федерации, с которым у него постоянно проходят встречи, телефонные переговоры. Они обсуждают общие вопросы, где-то сверяют часы по вопросам, которые имеют общие интересы. Соответственно, и мы на уровне глав правительств очень часто встречаемся с моим коллегой. Ежеквартально встречаемся в рамках Евразийского межправсовета, где у нас также решаются общие вопросы, связанные с торговлей, инвестициями. Мы очень тесно и плотно работаем, выстраиваем отношения с точки зрения равноправия и партнерства.



Россия - это 40 процентов нашего импорта, или четверть нашего внешнего товарооборота. Россия входит в пятерку основных инвесторов в Казахстане. Мы за то, чтобы дальше последовательно расширять наше торгово-экономическое сотрудничество во благо интересов обеих стран.



- Не повторится ли прошлогодняя ситуация, когда была нехватка воды в южных регионах страны?



- Под моим руководством создан водный совет, где все вопросы, связанные с водообеспечением, выносим и оперативно решаем. По Сырдарьинскому бассейну проводится работа по созданию консорциума центральноазиатских государств, чтобы мы принимали решения с учетом баланса интересов наших стран. Мы часто контактируем с коллегами из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, для того чтобы решать наши вопросы. В этом году благодаря принятым решениям ситуация в этом бассейне намного лучше.



На Шардаринском водохранилище в этом году набрали порядка 5 миллиардов кубов. На Коксарайском контррегуляторе в конце весны набирали достаточные объемы воды. Больше намного, чем ожидалось. Для того чтобы эта вода направлялась на нужды нашей экономики.



В Шу-Таласском бассейне мы договариваемся с кыргызскими коллегами по увеличению финансирования гидротехнических сооружений межгосударственного значения. Что касается наших взаимоотношений с Российской Федерацией по реке Жайык, мы пришли к определенным соглашениям по синхронизации работы наших гидротехнических сооружений. С китайской стороной нами проводится работа по вопросам вододеления. Переговорные процессы продолжаются.



- Алихан Асханович, помните, когда вы были в должности министра финансов, рассказывали, что в свободное время играете в футбол с коллегами. Сейчас получается поиграть?



- Нет, вы что. Абсолютно, нет физической возможности, времени нет. Работа не позволяет куда-то ехать, играть. Не до игр нам!



- В прошлом интервью Tengrinews.kz вы рассуждали о том, что премьеру вдвойне сложнее работать, чем министру. Сейчас как изменилась ваша жизнь?



- На порядок увеличился уровень ответственности. И личная жизнь свелась к минимуму, можно сказать, к абсолютному минимуму. Основное время занимает работа.



- Выходные бывают?



- Выходные бывают, но мы продолжаем оставаться на связи и обсуждать с коллегами какие-то вопросы, принимать какие-то решения, даже в выходные дни.



- Откуда вы получаете информацию: телевидение, интернет?



- По всем каналам. Канцелярия премьер-министра готовит информационные материалы по наиболее важным вопросам, которые обсуждаются в обществе. Для меня готовят и дайджест, и критические материалы. С критикой выступают и оппозиция, и граждане, и бизнес. Мы все это должны учитывать, чтобы своевременно и правильно реагировать. Конечно, и мессенджеры смотрим, соцсети, и телевидение, газеты.



- Мы живем в непростое время. Произошли январские события. В целом ситуация в мире нестабильная. Простым людям сложно что-то прогнозировать. Могли бы вы дать совет, как планировать, на что делать упор?



- Я хочу сказать, что ситуация постоянно меняется и в мире, и в стране. Появляются новые вызовы, ограничения. Проблемы к нам приходят извне, и внутри страны бывают потери. Вместе с этим появляются и новые возможности, к которым человек должен быть готов, которые нужно максимально использовать. Для этого человек должен работать над собой, выйти из зоны комфорта, чтобы получать новые профессиональные знания, опыт, навыки. Трудиться над собой, чтобы было больше возможности реализовать себя, свой потенциал. Это труд над собой, человек, который расширяет свои навыки и способности, он непременно придет к успеху. Я в этом убежден.



- Что для вас Новый Казахстан?



- Это Казахстан, который динамично и устойчиво развивается, где есть свобода предпринимательства, где есть конкуренция, где благоприятный инвестиционный режим. Это страна, в которой постепенно и поступательно повышаются доходы населения, это качественное образование, здравоохранение, а также развитая социальная инфраструктура.



По всем этим направлениям мы работаем, и надеюсь, что все поставленные перед нами задачи и цели будут достигнуты.



Беседовала Асель Сатаева



Над интервью работали Роман Павлов, Ботагоз Айтжанова. Фото Бауыржан Жуасбаев Источник - Tengrinews.kz

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