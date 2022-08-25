Байрактар – это семейный бизнес Эрдогана

16:06 27.08.2022

Вадим Москаленко



Технический директор "Baykar technology" Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Эрдогана, что объясняет очень многое из происходящего вокруг компании в последние годы.



Об этом сообщили в эфире "BBC News Украина", передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Любовь братьям к авиации привил их отец Оздемир Байрактар, он был пилотом любителем. А в 1984-м году создал компанию по производству автозапчастей "Baykar Makina". Кроме производства, Оздемир Байрактар активно занимался политикой, благодаря этому познакомился с нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Позднее семьи Байрактара и Эрдогана породнились официально, Сельчук (технический директор "Baykar technology", сын Оздемира Байрактара Сельчук Байрактар – ред.) женился на дочке уже на тот момент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сюмейе.



После свадьбы Сельчука и Сюмейе у многих в Турции возник вопрос – не связь ли с главой государства стала основой процветания семейного бизнеса", – говорится в сюжете.