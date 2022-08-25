Китай меняет бесполезные доллары на золото, Россия поступает наоборот

20:22 27.08.2022

Если Штаты выкинут номер со своей "зеленью", мы останемся просто с бумажками



Иван Рыбин



Русское золото продолжает покидать территорию РФ, на этот раз отличились китайцы - они в разы нарастили его импорт. Наши чиновники молчат и делают вид, что ничего не происходит. Вместо "вечных ценностей" в России опять накапливаются зеленые бумажки, которые того и гляди вовсе отменят.



Китай увеличил импорт российского золота почти в десять раз, по сравнению с июнем в июле его куплено на сумму $109 млн. Данные таможни КНР, а там врать не привыкли - чревато. Все ввезенное представляет из себя сырье в чистом виде - "необработанные или полуобработанные формы золота".



Как несложно догадаться, расплачиваются китайцы долларами, коих у них избыток. Прежде всего, по причине торговли с США, это крупнейший рынок для Поднебесной. Работа на нем потихоньку сворачивается, но пока обороты колоссальные. Соответственно, резаной зеленой бумаги много, и проблема ее конвертации во что-то полезное стоит как никогда остро.



Особенно сейчас, ведь конфликт США и КНР неуклонно разгорается. Помимо эскалации напряженности вокруг Тайваня янкесы полезли в Уйгурию, и куда еще они протянут свои блудливые ручки непонятно. Но то, что не успокоятся - факт.



Китайцы тоже потихоньку действуют, в первую очередь, на финансовом фронте. Так, вложения в американский госдолг по состоянию на май сего года сократились до $980,8 млрд., и это не предел. Но быстро избавиться от treasuries и прочих долларовых активов сложно, уж больно их много. В ход идут любые варианты, все то, материальное, что пока можно купить за резаную зеленую бумагу, гораздо лучше оной.



Казалось бы, на фоне почти триллиона только одних гособлигаций Штатов (плюс доллары на счетах, плюс иные активы) сто с лишним миллионов "гринов" не играют особой роли. Ну, это как сказать… По сравнению с "ничего" это золото очень даже весомо. И пригодилось бы у нас, в России.



До февраля сего года государство практически не закупало добываемое в РФ золото, все оно отправлялось в Лондон. За 2021 год туда ушло драгметалла на $15,2 млрд. (84% поставок), еще примерно на $2 млрд. разошлось по другим странам. Но главный пункт назначения - Великобритания.



Сейчас вроде как госзакупки возобновлены, но драгметалл приобретается значительно ниже рынка - аж на 15%. Понятное дело, желающих продавать нет. Время от времени золотопромышленники пытаются достучаться до чиновников, но толку ноль.



"Мы обратились в Совет Федерации России со своими предложениями. Должны быть золотые резервы России. Раньше мы меняли золото на зеленую бумагу. А сейчас мы должны золото брать, отдавать государству и получать красную бумагу - наши деньги, которые работали бы в экономике России", - говорит председатель ассоциации недропользователей Колымы Александр Басанский.



Заявление представителей главного золотодобывающего региона страны прошло еще в начале июля. Но именно что прошло - власти не обратили на него никакого внимания. Чиновники делают вид, что никакой проблемы с золотом в нашей стране не существует, "электорату" про него вообще не нужно знать.



Так, если китайцы открыто публикуют таможенные данные по золоту - там властям скрывать от своего народа нечего, они все правильно делают - то в РФ подобной информации не найти. Например, есть косвенные сведения, что весной нынешнего года слитки общей стоимостью более $2 млрд. отправились в Дубай. Куда оттуда - неизвестно, не исключено, что опять в Лондон. Или в Нью-Йорк. И это - явно неспроста.



"Ни у кого нет сомнений, что американский доллар уйдет. Есть разные сценарии того, как будет исчезать доллар, плавно или резко, вариантов очень много. Если отказ от доллара будет резким, то сработает принцип домино - исчезнут и другие ведущие валюты: евро, британский фунт, японская йена. Человечеству придется начинать с чистого листа. Впрочем, не совсем с чистого, потому что в такие моменты времени единственной международной валютой, которой можно осуществлять расчеты, было золото.



На протяжении двух лет добываемое в России золото на 90% уходило за пределы страны, в основном на лондонский рынок. Это откровенная игра в пользу противника. Золото, которое я считаю чрезвычайными деньгами, может стать главными и, возможно, единственными в мире деньгами в случае резкого и неожиданного обвала американского доллара.



Мы не знаем, происходят ли пополнение золотых резервов. Россия должна закупать в свои резервы все 100% добываемого золота. Можно перенять положительный опыт Китая, который занимает первое место по добыче драгоценного металла. В разное время годовая добыча колебалась в диапазоне от 350 тонн до 500 тонн. К тому же, Китай каждый год импортировал до 1 тысячи тонн. Это гигантские суммы накапливаемого золота, и я думаю, что это делается с дальним прицелом", - объясняет доктор экономических наук Валентин Катасонов.



Собственно, все все понимают - и экономисты, и золотодобытчики, да и банкиры тоже. Но золото продолжает утекать из России.



За 2021 год из страны только по официальным данным "уехало" свыше 300 тонн золота, хотя специалисты называют и иные цифры, в разы большие. Кстати, за 2020-й при добыче 290 тонн "уехало" 320 тонн. Туда же, в Лондон. И тоже только по официальным данным… Что творится сейчас, вообще непонятно. Но вместо металла РФ получает никчемные зеленые бумажки, во всяком случае, от КНР точно. Бумажек этих у нас и так девать некуда, а не сегодня-завтра их и вовсе отменят. Можно будет оклеивать ими туалеты, как это после Великой Отечественной войны делали с оккупационными марками.



Аналогия отнюдь не случайная после того, как Советская Армия разгромила гитлеровскую Германию, все те, кто копил нацистские марки, разорились. То же самое будет и с долларовой "пирамидой". Если сейчас у России отняли только часть резервов, то после краха американской валюты сгорит ВСЕ. И, учитывая отсутствие у нас золота, страна попадет в реально страшную ситуацию.



Все каналы так называемого "параллельного импорта" накроются известным местом - нам банально будет нечем платить. А это и лекарства, и прочие жизненно важные товары. Производство которых в стране так толком и не налажено.



По-хорошему, России давно пора перевести все получаемые за нефть и газ доллары и евро в золото, по какой цене - уже не так уж и важно. Чтобы получить реальные деньги. Как это делают китайцы. Но проводится прямо противоположная политика.



К слову, золото в КНР продают с дисконтом в 30%.



Говорить о какой-то выгоде не приходится. Из России просто вывозят последние реальные ценности, и нужно этому срочно положить конец.