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|Уволенный из послов за дурь и безделье Бекназаров намерен подать в суд на Кырправительство
20:32 27.08.2022
Бекназаров намерен подать в суд на правительство
26 августа 2022 - Карыпбай кызы Толгонай
Бекназаров намерен подать в суд на правительство
Теперь уже бывший посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров намерен добиваться отмены той части указа президента, в которой указывалась причина его увольнения. Об этом он сказал в интервью СМИ.
По его словам, он официально обратился к президенту по этому вопросу.
"Это часть указа не соответствует ни законам, ни истине. Я попросил президента создать специальную комиссию и разобраться. Я не буду обжаловать или оспаривать ту часть постановления, которая меня уволила. Я только обратился к президенту по поводу порочащей мое достоинство части указа. Пока ответа я не получил. В любом случае мое право на подачу иска остается в силе", - сказал Бекназаров.
Напомним, президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азимбека Бекназаров от должности посла КР в Малайзии. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что Бекназаров "не смог справиться с поставленными внешнеполитическими задачами, в том числе по укреплению политического диалога между Кыргызстаном и Малайзией".