 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикскую певицу Манижу со скандалом не пускают на фестиваль казачьей культуры в Краснодаре
22:13 27.08.2022

Скандал с приглашением на фестиваль казачьей культуры Манижи набирает обороты
Вера Белоусова
Против певицы с антироссийской позицией ополчились представители Кубанского войска
Звезды эстрады, агрессивно выступившие против российской спецоперации на Украине и со скандалом покинувшие страну, продолжают пытаться вернуться на отечественную сцену, как ни в чем ни бывало. Новую попытку предприняла певица Манижа – ее пригласили на фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость" в Краснодарский край.

Эта новость вызвала большое возмущение не только среди пользователей соцсетей, помнивших, как Манижа уезжала и пыталась тихо вернуться зарабатывать крупные гонорары, но и непосредственно среди казаков. Представители Кубанского казачьего войска, которое принимает участие в спецоперации, официально выступили с протестом против приглашения "Russian woman" на их традиционный праздник, но не были услышаны организаторами фестиваля, финансируемого фондом Олега Дерипаски.

Теперь к возмущению присоединилась и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, назвав приглашение такой гостьи "полным абсурдом и классическим перевертышем по типу окна Овертона". Чем на самом деле руководствовались организаторы и какое отношение к казачьей культуре имеет скандальная "Russian woman" родом из Таджикистана, последовательно продвигающая не только антироссийскую позицию, но и нетрадиционные ценности и ЛГБТ, остается загадкой.

Ранее Readovka писала о том, что Юрий Шевчук обжаловал
штраф в 50 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ.

Источник - readovka.news
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