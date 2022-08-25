Зеленский неожиданно уволил "укрГеббельса" Арестовича

|23:10 Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. кубов. Выше уже... пипец
23:08 Румынский вокалист Киркоров начал мировой тур Gold. The Greatest Hits с Бишкека
21:49 Эрдоган примет участие в сентябрьском саммите ШОС в Узбекистане
21:25 Поставленное Киеву Западом оружие утекает на "черный рынок", - Bloomberg
21:06 США снимают санкции с Ирана, чтобы напакостить России
21:03 Вокруг Запорожской АЭС Украина создала зону тотального вранья и... оставила себя без света, - МК
20:47 Токаев и уходящая геополитическая натура Закавказья, - Ст.Тарасов
17:38 Уволен живой символ казахского трайбализма аким Туркестанской области Шукеев (племя дулат)
16:31 Начальник Института СБ Украины задержан... СБУ. Оказался изменником
15:35 Премьеры разделили риски. Одобрено создание Евразийской перестраховочной компании, - "Къ"
15:25 Минкульт Киргизии пытается заблокировать популярный веб-сайт 24.kg
13:58 Армяне сдали азербайджанцам город Лачин. Спалили дома и ушли
11:40 Глава Каракалпакстана Камалов покинул свой пост "из-за болезни". Его сменит - эксМВД Аманбай Орынбаев
11:20 Украинский конфликт увеличил сырьевые доходы России и США, - НГ
11:16 Китай, Индонезия, Филиппины: великая дружба или большая война? - Александр Храмчихин
11:10 Переворот демократичнее референдума, или Демократия по-американски, - Вл.Бадмаев
11:09 Казахстанцы без знания русского языка не поднимутся выше разнорабочих, - С.Артеменко
11:01 Гагаузия ждет русскую армию в Одессе, чтобы уйти из Молдавии, - Сергей Аксенов
07:50 Советником президента Узбекистана по социалке назначен ректор ТТУ Одил Абдурахманов
07:27 Любовный-нелюбовный треугольник: Иран, Россия, США торгуются за персидскую нефть, - СП
07:00 Мир катится в прогнозируемую бездну, - Джордж Фридман
06:53 В Афганистане заблокировали более 23 млн "неэтичных" сайтов
06:50 США бомбят Сирию противобункерными бомбами
06:44 Клиринги в помощь. Россия и ЕАЭС ищут и находят варианты обхода санкций, - В.Катасонов
06:38 Американских школьников разрешили пороть: инициатива принадлежала родителям
06:33 В "Айыл Банке" Кыргызстана новый председатель - Максат Эржанов
00:44 Европа готовится к зиме: когда борются паника и расчет
00:37 Казахстанская нефть послужила яблоком раздора между Россией и Китаем, - МК
00:30 Молдавия не хочет платить за российский газ, но Миллер продолжает его качать?...
00:24 Для накопления резервов в юанях нужно разрешение Пекина, - А.Комраков
00:19 Как чувствуют себя "кацапы" в Казахстане? - Ирина Джорбенадзе
|Зеленский неожиданно уволил "укрГеббельса" Арестовича
22:58 27.08.2022
АРЕСТОВИЧ УВОЛЕН ИЗ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО И ГОТОВИТСЯ ОТОМСТИТЬ "ДУРАКАМ"
Алексей Арестович исчез из списков советников главы офиса Зеленского.
Имя главного рупора киевской пропаганды Алексея Арестовича не значится в списке советников главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Украинская неделя", ссылаясь на официальный ответ из офи
са Зеленского. Там же приводятся слова Арестовича, которые он говорил ранее на случай своего увольнения из офиса: "Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь".
На этой неделе Арестович обратился к украинцам, призвав их "перестать ненавидеть русских".
За время работы советником Алексей Арестович не раз выступал с резкими русофобским заявлениями, при этом обманывая собственный народ и замалчивая реальные потери ВСУ и их плачевное положение на фронте.