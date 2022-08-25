Зеленский неожиданно уволил "укрГеббельса" Арестовича

22:58 27.08.2022

АРЕСТОВИЧ УВОЛЕН ИЗ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО И ГОТОВИТСЯ ОТОМСТИТЬ "ДУРАКАМ"

Алексей Арестович исчез из списков советников главы офиса Зеленского.



Имя главного рупора киевской пропаганды Алексея Арестовича не значится в списке советников главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Украинская неделя", ссылаясь на официальный ответ из офи



са Зеленского. Там же приводятся слова Арестовича, которые он говорил ранее на случай своего увольнения из офиса: "Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь".



На этой неделе Арестович обратился к украинцам, призвав их "перестать ненавидеть русских".



За время работы советником Алексей Арестович не раз выступал с резкими русофобским заявлениями, при этом обманывая собственный народ и замалчивая реальные потери ВСУ и их плачевное положение на фронте.