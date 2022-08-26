В Пакистане от жутких наводнений погибла почти 1000 человек

00:09 28.08.2022

В Пакистане продолжается борьба с последствиями разрушительного наводнения



Сергей Сторожев



Премьер-министр и министр иностранных дел страны сбрасывают гумпомощь с вертолета



На видео премьер министр Пакистана Шехбаз Шариф и министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари сбрасывают с вертолета гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения. Люди по колено в грязи бегут и буквально достают из огромных луж контейнеры с едой и одеждой.



