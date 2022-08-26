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|В Пакистане от жутких наводнений погибла почти 1000 человек
00:09 28.08.2022
В Пакистане продолжается борьба с последствиями разрушительного наводнения
Сергей Сторожев
Премьер-министр и министр иностранных дел страны сбрасывают гумпомощь с вертолета
На видео премьер министр Пакистана Шехбаз Шариф и министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари сбрасывают с вертолета гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения. Люди по колено в грязи бегут и буквально достают из огромных луж контейнеры с едой и одеждой.
Большинство участков юго-западной провинции Белуджистан остаются затопленными. Тем временем правительство Пакистана запросило международное сообщество о помощи в ликвидации последствий наводнения, сообщает AP.
Только по официальной информации потоки воды повредили больше 170 тыс домов и разрушили более 150 мостов. Спасатели до сих пор не могут эвакуировать людей из отдаленных районов.
Ранее Readovka писала о том, что в Пакистане за полтора месяца из-за наводнений погибли 937 человек.