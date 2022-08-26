Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

00:17 28.08.2022

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин ушел из жизни



Дмитрий Литовкин, известный военный журналист, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" - приложения к "Независимой газете", капитан запаса 3-го ранга умер в Москве на 51-м году жизни.



Дмитрий Литовкин был сыном известного журналиста и военного эксперта Виктора Литовкина. Родился во Львове, среднюю школу № 581 закончил в Москве, поступил во Львовское военное-политическое училище. А закончил по специальности "журналистика" в 1993 году уже Гуманитарную академию Вооруженных сил в Москве.



В 1993 – 1995 годах – корреспондент газеты "На страже Заполярья". Затем работал в "Красной Звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с ТАСС и телеканалами "Звезда" и "Царьград", в частности, комментировал парады военной техники на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.



