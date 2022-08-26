|Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
00:17 28.08.2022
Ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин ушел из жизни
Дмитрий Литовкин, известный военный журналист, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" - приложения к "Независимой газете", капитан запаса 3-го ранга умер в Москве на 51-м году жизни.
Дмитрий Литовкин был сыном известного журналиста и военного эксперта Виктора Литовкина. Родился во Львове, среднюю школу № 581 закончил в Москве, поступил во Львовское военное-политическое училище. А закончил по специальности "журналистика" в 1993 году уже Гуманитарную академию Вооруженных сил в Москве.
В 1993 – 1995 годах – корреспондент газеты "На страже Заполярья". Затем работал в "Красной Звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с ТАСС и телеканалами "Звезда" и "Царьград", в частности, комментировал парады военной техники на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.
С Военно-морским флотом, со сферой контроля за вооружениями, с проблемами перевооружения армии новейшей техникой Дмитрий Литовкин был связан профессионально. Кроме того, он обладал незаурядной эрудицией в таких областях как ракетное оружие всевозможных классов, системы противовоздушной и противоракетной обороны, противотанковые ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и др.
Дмитрий Литовкин был прекрасным редактором: легко и быстро схватывал суть дела, не боялся ответственности, без колебаний принимал решения. Обладал незаурядным обаянием и взыскательным вкусом.
Болезнь его стала внезапной, в конце недели Дмитрий был введен в искусственную медикаментозную кому, однако состояние не улучшилось.
Светлая ему память.