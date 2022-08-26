"Любимую не отдают". Футболки с цитатами Лукашенко пользуются популярностью

00:20 28.08.2022

Что из мерча Лукашенко пользуются спросом у россиян, рассказал Беллергпром



На этой неделе в белорусском павильоне на ВДНХ открылся магазин с мерчем от белорусского президента. Что там выбирают россияне?



МИНСК, 27 авг – Sputnik. Какие цитаты белорусского президента Александра Лукашенко пользуются спросом у российских покупателей, рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в эфире программы "Главный. Тур".



Магазин "Первый" открылся в белорусском павильоне на ВДНХ 23 августа. Это уже третий подобный магазин с одеждой с цитатами от белорусского президента, но первый подобный в Москве. Два других работают в Минске.



