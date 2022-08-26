|"Любимую не отдают". Футболки с цитатами Лукашенко пользуются популярностью
00:20 28.08.2022
Что из мерча Лукашенко пользуются спросом у россиян, рассказал Беллергпром
На этой неделе в белорусском павильоне на ВДНХ открылся магазин с мерчем от белорусского президента. Что там выбирают россияне?
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Какие цитаты белорусского президента Александра Лукашенко пользуются спросом у российских покупателей, рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в эфире программы "Главный. Тур".
Магазин "Первый" открылся в белорусском павильоне на ВДНХ 23 августа. Это уже третий подобный магазин с одеждой с цитатами от белорусского президента, но первый подобный в Москве. Два других работают в Минске.
"Неделя продаж, как мы и ожидали, показывает, что пользуются спросом майки с надписями "Раздевайся и работай", с портретами главы государства. Там представлена майка, где наш президент с автоматом в руках "Вы красавцы". Очень узнаваемая среди россиян", - заверила Татьяна Лугина.
Кроме того, глава "Беллегпрома" рассказала, что пользуются спросом подушки с цитатой от Лукашенко "Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать". А худи, по ее словам, продаются настолько хорошо (и даже несмотря на жару), что по популярности уже даже победили белорусский рынок.
Глава "Беллегпрома" также рассказала, что есть варианты открытия магазина "Первый" и в других российских регионах.
"Посмотрим, как будет проходить реализация в Москве, и потом определим, какой регион России будет удостоен (а я считаю, что это своеобразная честь) реализация такого плана продукции. Не буду говорить, но у нас есть 2-3- точки для обсуждения", - рассказала Татьяна Лугина.
По ее словам, открытие таких магазинов может пройти и в других белорусских регионах.
"По одному магазину в области необходимо, судя по популярности (мерча – Sputnik)", - заявил глава "Беллегпрома".
История президентского мерча
Авторами идеи "Мерч Первого" стали журналисты Тelegram-канала "Пул Первого", рассказывала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Представители СМИ собрали популярные фразы главы государства.
Первый фирменный магазин с майками и байками с цитатами Лукашенко начал работать в одном из торговых центров столицы 18 декабря 2021 года. На открытии были замечены известные в Беларуси персоны и официальные лица.
В начале июля этого года открылся второй магазин с мерчем от президента – в ТЦ "Столица", который теперь работает в новом формате, реализуя только белорусские товары,.
Вся продукция отшита на отечественных предприятиях концерна "Беллегпром".