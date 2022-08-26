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Сможет ли Япония вновь воевать с соседями?
00:28 28.08.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН

Откровения японского военного обозревателя

Из Токио приходят известия о том, что японское правительство приступает к реализации пятилетней программы наращивания воссоздаваемых вооруженных сил Японии. Воссоздаваемых вопреки Конституции страны.

По сообщению телеканала NHK, Министерство обороны Японии в рамках "укрепления оборонительных способностей" планирует обзавестись атакующими беспилотникам и ракетами, способными наносить удары с дистанции вне зоны действия ПВО противника. Отмечается, что боевые беспилотники, помимо разведывательных функций, смогут наносить точечные удары. Ракеты же планируется использовать для нанесения "превентивных ударов по базам противников, намеревающихся напасть на Японию". Такое оружие является наступательным и ударным, от обладания которым до последнего времени японские власти воздерживались.

Одновременно японские СМИ сообщили, что Минобороны планирует запросить на 2023 год бюджет в размер более 5,59 трлн иен (около $40,7 млрд), или на 4 с лишним процента больше, чем в текущем году. По ряду позиций в запрошенном бюджете не указаны конкретные суммы. В результате размер военных ассигнований возрастет по крайней мере на 1 трлн иен и превысит отметку в 6,5 трлн иен ($47,3 млрд). Эти средства предполагается направить в том числе на разработку и массовое производство новых средств ПРО, способных перехватывать гиперзвуковые системы.

В планах японского правительства – кратное увеличение расходов на военные цели до уровня 2% ВВП. Токио также объявил о создании новых космических и кибернетических войск.

В Японии уже создан современный военно-морской флот с выраженной наступательной составляющей. Впервые под видом вертолетоносцев введены в строй легкие авианосцы, которые являются ударным средством ведения военных действий.

На днях газета "Иомиури симбун" сообщила о намерении японского правительства принять на вооружение более тысячи крылатых ракет большой дальности. По данным источников в правительстве, Токио намерен преодолеть "разрыв" в количестве дальнобойных ракет с Пекином. Издание утверждает, что китайские войска имеют порядка 1,9 тысячи баллистических ракет средней дальности наземного базирования и 300 крылатых ракет, способных достичь японской территории.

Кроме того, японские власти собираются модернизировать противокорабельные ракеты Type 12 наземного запуска, разработанные Mitsubishi Heavy Industries, увеличив их дальность с нескольких сотен до тысячи километров, что позволит достигать территории КНДР и КНР. Как сообщают СМИ, версия ракеты для наземных пусковых установок поступит в силы самообороны в 2024 финансовом году, на два года раньше, чем планировалось. Японские источники также утверждают, что к концу 2022 года будет представлена новая стратегия национальной безопасности, в которой будет заложена "способность к контратакам".

В 2018 году правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) удалось протащить законопроект, согласно которому японская армия получила возможность действовать за рубежом во взаимодействии с американцами. Была сформирована амфибийная бригада быстрого развертывания – элитное соединение морской пехоты, которое можно использовать в территориальных конфликтах "для освобождения захваченных противником островов". Напомним, что японское правительство вопреки послевоенным международным решениям искусственно создало территориальные конфликты со всеми своими соседями – с Россией (Курильские острова), КНР (острова Дяоюйдао-Сэнкаку), Республикой Корея и КНДР (острова Токто-Такэсима). При этом горячие головы "страны самураев" все чаще заявляют о "возвращении утраченных по результатам войны территорий военным путем".

Способны ли японские вооруженные силы ввязаться в военные авантюры с окружающими ее ядерными державами уже сейчас? Об этом в интервью ТАСС рассказал японский военный эксперт, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

Признавая, что правительство взяло курс на закупку новых видов военной техники, эксперт считает, что Япония пока не имеет потенциала для ведения полномасштабных боевых действий. "Силы самообороны Японии с самого начала не создавались для ведения самостоятельной войны с крупной державой – первоначально с СССР, – говорит Коидзуми. – Из-за этого силы самообороны Японии обладают крайне малым количеством боеприпасов. Конкретные цифры представляют военную тайну. Однако очевидно, что в случае реальной войны боеприпасы закончатся очень быстро". ТАСС приводит данные газеты экономических кругов "Нихон кэйдзай симбун" о том, что боеприпасов хватит в лучшем случае не более чем на два месяца военного конфликта, например в районе Тайваня. К тому же со времен холодной войны и противостояния с СССР 70% японских боеприпасов сосредоточены на северном острове Хоккайдо, и их сложно быстро перебросить в район потенциального противостояния в Восточно-Китайском море. От себя заметим, что, несмотря на заявления японского правительства о вероятной вовлеченности Японии в возможные события вокруг Тайваня, сомнительно, что Токио пойдет на участие своих вооруженных сил в военных действиях против КНР.

Оправдывая планы доведения военных расходов до 2% ВВП, Коидзуми отмечает: "Сейчас Китай обладает там [в районе Тайваня] преобладающей военно-морской и военно-воздушной мощью. Если создавать реальный потенциал противостояния, то придется, помимо боеприпасов, нарастить и другие возможности – обеспечить, например, необходимое количество самолетов-заправщиков, противокорабельных ракет, средств ПВО и электронной войны". По мнению японского эксперта, выполнение такой программы, возможно, потребует увеличить военные расходы до уровня выше 2% ВВП. Сейчас идет дискуссия о том, может ли страна позволить себе такие дополнительные расходы.

Однако можно не сомневаться, что решение об увеличении расходов на оснащение новейшим вооружением для начала до 2% ВВП будет принято. Скорее всего, в обозримом будущем японские власти откажутся и от пацифистских положений Конституции Японии. За этим последует легализация японских вооруженных сил и быстрое создание мощного ВПК, который, помимо прочего, должен будет вывести японскую экономику из затянувшегося состояния стагнации. И тогда можно будет говорить о возрождении Страны восходящего солнца в качестве военной державы…

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661635680


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