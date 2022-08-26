Триллер со школьной формой в Казахстане, - Алма Бектенова

00:34 28.08.2022 Многие родители до сих пор толком не знают, какую школьную форму они должны купить, производители возмущены, а цена обязательной экипировки становится непосильной



Алма Бектенова, 24 августа 22



Последние два года ситуация вокруг школьной формы приобретает черты затяжного ужастика. Министерство просвещения неоднократно меняло свои распоряжения, озадачивая школы и родителей, повергая в шок производителей. Кроме того, в этом году стоимость комплектов резко увеличилась, что отражается на бюджете многих казахстанских семей. В итоге создана путаница, идеальная для всяческих нарушений и злоупотреблений.



Проклятый вопрос: покупать или не покупать?

Эксперты считают, что традиционный ажиотаж с покупкой формы, а следовательно, ее дополнительное подорожание, спровоцировала именно неопределенность указаний министерства. Как пояснила в комментарии Tengrinews президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева, изначально утверждалась идея возврата единой формы, потом в ведомстве заявили, что регионы сами будут определять требования к ученикам. Поэтому родители до последнего не покупали одежду, так как в прошлом уже оказывались в положении, когда приобретенный за бешеные деньги комплект попросту не пригодился.

По последним сведениям, окончательное решение было отдано региональным управлениям образования. В Минпросвещения рассказали о жалобах родителей на чрезмерные требования к школьной форме, поскольку в некоторых организациях образования практически вынуждают покупать ее у определенных поставщиков или производителей. Поэтому теперь вводится единый цвет на территории конкретных областей, чтобы каждая школа не устанавливала собственные критерии, диктуя выбор родителям. Почти все регионы предпочли темно-синий цвет, но, как подчеркнули в министерстве, дети могут ходить в костюмах, приобретенных ранее.

Напомним, что в августе прошлого года министр Асхат Аймагамбетов заявил следующее:

"Выслушав мнения родителей, педагогов, администраций школ и руководителей управлений образования, сделал вывод, что многие также ратуют за школьную форму. Но, взвесив все за и против, мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля. Знаю, что у производителей школьной формы иное мнение на этот счет. В связи с этим ожидаю услышать несогласие как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы".

Такой шаг, по словам министра, был сделан из-за пандемии, так как столпотворение в магазинах накануне учебного года увеличило бы риск заражения. Отметим, что столпотворение все равно случилось, например, на алматинском рынке "Алтын Орда". Также очень легко представить, почему в этом году родители не торопились закупаться – они помнили заверения министра.

Его распоряжения можно трактовать довольно широко, а на практике процессом руководят управления образования. Если кого-то не пустят в школу в "классической одежде" или форме, приобретенной в прошлом году, то жаловаться будет некому. Например, в Нур-Султане всех школьников еще в июле обязали носить одежду темно-синего цвета, соответствующую определенным стандартам. В указанных рамках родители могут приобретать форму по своему усмотрению, используя различные сочетания. Как ожидается, подобный принцип распространится на всю республику. Важное дополнение: в школьную форму запрещено включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий.

Как показывает опыт прошлых лет, в школах дети не защищены от волюнтаризма. В октябре 2021 года девочкам внезапно запретили носить брюки, такие жалобы поступили из Алматинской, Карагандинской и Атырауской областей. Были также случаи, когда при официально разрешенном "классическом стиле" учеников стыдили за темные джинсы. А еще в некоторых школах разгорелись настоящие битвы из-за парадных и непарадных цветов лент и галстуков. Разумеется, в подобных баталиях родители обычно проигрывают.

Повторим также, что для многих семей очередная чехарда стала новым поводом для стресса, поскольку в пандемийные годы некоторые приобретали форму зря, так как школы допускали пресловутую "классику", а некоторые, послушав Минобр, были вынуждены срочно бежать в магазин, поскольку ссылки на министра руководство не убеждали.



Берите пример с министра

Положение со школьной формой существенно усложнило тотальное подорожание практически любой продукции. Убеждая казахстанцев, что все не так страшно, министр просвещения Асхат Аймагамбетов отправился покупать обновку для сына, после чего опубликовал фотографии чеков. Таким образом он хотел уверить общественность, что потратил всего лишь 36 тысяч тенге.

"В воскресенье мы вместе с сыном приобрели в магазине рубашки, костюм, брюки и галстук на сумму порядка 36 тысяч тенге. В приложенных чеках можно увидеть стоимость и подсчитать общую сумму", – написал министр на своей странице. При этом он отметил, что у ребенка есть часть школьной формы, приобретенная ранее.

СМИ тут же бросились проверять чек главы ведомства, и, хотя указанные товары действительно можно купить за эту сумму, вынесли вердикт: собрать полный комплект за 36 тысяч невозможно. Одна только рубашка для мальчика будет стоить 5–6 тысяч тенге, блузка для девочки обойдется в 10–15 тысяч. Пиджак 12 тысяч, брюки 7 тысяч, обувь – не менее 15–20 тысяч, добавим майки, носки, галстуки, и не забудем спортивную форму – в целом у журналистов вышла сумма в 77–80 тысяч тенге.

Такова минимальная стоимость школьной формы, приобретенной в обычном магазине. Здесь нужно добавить, что на год требуется несколько брюк или юбок, а также достаточное количество рубашек, а еще джемперы и разные виды обуви. Журналистский эксперимент привел к огромному потоку отзывов, в которых казахстанцы рассказывали о том, что форма стоила им 100–120 тысяч тенге, не считая канцелярских принадлежностей и рюкзака.

Согласно экспертной оценке, учитывая общее удорожание производства и форс-мажорную инфляцию этого года, Минпросвещение могло бы помочь семьям, хотя бы внедрив единый для всех укомплектованный школьный рюкзак, который продавался бы по фиксированной цене, а его состав определялся бы начальным, средним или старшим звеном школы. Кроме того, пояснили аналитики, в регионы форма попадает через перекупщиков из Алматы и становится еще дороже.

"Две недели назад мы объезжали Алматинскую область. Там, как и в целом на юге страны, проживает много многодетных семей, где в школу идут сразу 3-4 ребенка. Получается, что им нужно потратить не 70-80, а 210 тысяч за раз, при том, что у многих семей такие низкие доходы, что они уже три месяца не покупали мяса. Тысячи детей в стране проживают в условиях за гранью нищеты, и при этом родители должны собирать их в школу", – рассказала Tengrinews президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева.

По мнению эксперта, если государство отстаивает единую школьную форму, то оно могло бы обеспечивать ею детей. "У нас по линии образования тратятся миллиарды на неэффективные коммерческие проекты… Вместо этого первым делом необходимо было бы обеспечить наших детей элементарными потребностями – бесплатным питанием в школах и школьной формой. Форму можно было бы шить массово, заказывая у определенных предпринимателей по фиксированной цене. Это стало бы большим достижением нашей сферы образования и большой помощью каждой семье и детям", – пояснила Гульнара Абишева.

Также эксперты отмечают жалобы многих родителей на некачественные материалы и недобросовестный пошив дорогостоящих предметов одежды. По разным оценкам, год назад форма вместе с обувью обходилась в 49–55 тысяч тенге.



В этом акте жалуются производители

Добавим, что хаотичные решения Минпросвещения серьезно озадачили и отечественные швейные компании. Если каждая школа или регион может самостоятельно выбрать цвет, то что делать с уже пошитыми на 2022 учебный год вещами? Некоторые производители жаловались, что теперь не знают, куда сбывать уже выпущенные объемы, и что неконкретные поправки министерства застали их врасплох. Также швейники страдают от нестабильной логистики, подорожания сырья и других факторов, пришедших в нашу жизнь вместе с войной Украины и России.

Мешают и контрабандисты, тоннами привозящие форму из Китая, Турции, Киргизстана и Узбекистана. За эту одежду не платят таможенные пошлины и прочие налоги, поэтому конкурировать с импортными товарами для местных компаний очень сложно. Швейники ранее вносили предложение ввести на школьную форму, произведенную в Казахстане, нулевую ставку НДС, а также обнулить таможенную пошлину на ткань, используемую в пошиве.

Между тем, еще весной появлялась информация о том, что некоторые ведущие бренды казахстанской одежды приостанавливают изготовление школьной формы, так как сырье резко подорожало, а адекватно повысить цену они не имеют права. В пандемийные годы отечественные производители не раз заявляли, что фактически отсутствующий из-за удаленки и разрешенного "классического стиля" спрос на форму ставит их на грань разорения. Кроме того, производственников возмущали бесконечные метания Минобра, который отменил единую форму, когда швейники уже заготовили требуемые объемы, либо до последнего тянул с решением.

Отметим, что правительство предприняло ряд шагов в попытке облегчить ценовой удар. В августе этого года премьер-министр Алихан Смаилов дал поручения по сдерживанию цен на школьную форму и канцелярские товары. "Конечно, на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но вместе с тем в распоряжении правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев", – написал премьер в соцсетях.

В частности, для сдерживания цен на школьную форуму он поручил Министерству индустрии совместно с НПП "Атамекен" и акиматами провести переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье. Также должны быть организованы школьные ярмарки по сниженным ценам и выезд школьных автолавок в отдаленные села. "Этот вопрос будет находиться на контроле правительства", – подчеркнул Смаилов.

Ранее Минпросвещения заявило о том, что на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей выделяются средства в размере 37 389 тенге на ребенка. Указанную сумму получат 418 тысяч детей из малообеспеченный семей, включая адресатов АСП, многодетные и дети-сироты.

Однако, как показывают приведенные выше исследования рынка, такой суммы не хватит даже не приобретение только одной школьной формы, не учитывая канцелярских товаров. Как всегда, забота правительства носит формальный характер и практически никак не снижает затраты родителей.

В прошлом за субсидирование государством покупки школьной формы выступала и уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин. По ее данным, такой механизм используется в ряде развитых стран, положительно сказывается на местных производителях и позволяет дать ученикам одежду лучшего качества, поскольку родители зачастую покупают вещи подешевле. Цена вопроса, сообщила Аружан Саин, около двухсот миллиардов тенге в год, то есть вполне подъемная для Казахстана, тратящего триллионы на неэффективные реформы.

Во всяком случае, Министерству просвещения следует в будущем лучше продумывать тактические планы, чтобы покупка ученического обмундирования не превращалась каждый год в остросюжетный триллер. Источник - turanpress.kz

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