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|Казахстан приостановит экспорт военной продукции до конца августа 2023 года
00:36 28.08.2022
Эмилия Руднева
Об этом сообщает пресс-служба правительства
Власти Казахстана приостанавливают экспорт военной продукции до конца августа 2023 года. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила пресс-служба правительства.
"Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года", – говорится в сообщении (цитата ТАСС).
Участники заседания поддержали данное решение. Недавно, 22 августа, прошло совещание Совбеза под председательством главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева – на нем рассматривались вопросы производства, закупок и экспорта военной продукции.
Ранее Readovka писала о том, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Сочи.