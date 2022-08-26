Казахстан приостановит экспорт военной продукции до конца августа 2023 года

00:36 28.08.2022

Эмилия Руднева



Об этом сообщает пресс-служба правительства



Власти Казахстана приостанавливают экспорт военной продукции до конца августа 2023 года. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила пресс-служба правительства.



"Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года", – говорится в сообщении (цитата ТАСС).



