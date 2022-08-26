Запорожская АЭС и миссия МАГАТЭ

00:43 28.08.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ



Обстрелы Запорожской АЭС – свидетельство агонии Киева



По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, миссия агентства на Запорожскую АЭС должна состояться в ближайшие дни. Приближается решительный момент в разоблачении мистификации, устроенной кровавыми клоунами из украинского цирка. Многое будет зависеть от выводов миссии и доведения этих выводов до мировой общественности.



Накал страстей вокруг обстрела Запорожской АЭС настолько силен, что выводы миссии во многом повлияют на положение противоборствующих сторон в мировой политике. Страх нового гигантского Чернобыля заставляет общественность напряженно следить за ходом разбирательства, и совершенно необязательно, что выводы будут сделаны в пользу Киева.



Хотя восприятие жителей многих стран на Западе и затуманено русофобской пропагандой, недавний доклад Amnesty International о нарушениях прав человека Киевом показал, что режим Зеленского играет с остальным миром в наперстки. Умельцы "95-го квартала" славно насобачились делать из западной общественности скопище дураков. На это же работают влиятельные СМИ Европы и США. И в случае с обстрелами Запорожской АЭС они продолжают эту игру. Созданная ими проблема настолько остра, что ставки в информационной борьбе повышены до предела, и в таких условиях на Западе найдутся силы, способные правильно воспринять информацию о том, что ЗАЭС обстреливают Вооруженные силы Украины.



Здесь приобретает значение субъективный фактор. Во многом все будет зависеть от состава миссии МАГАТЭ и ее главы. Для сравнения можно взять миссии ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по выяснению массовых отравлений нервно-паралитическим газом в Сирии в 2017 году. 6 апреля ОЗХО заявила о начале расследования по делу о возможном применении химического оружия в Cирии. Вывод был оглашен генеральным директором ОЗХО 20 апреля: при авиаударе 4 апреля в сирийском Идлибе использовался зарин или его аналог из отравляющих веществ нервно-паралитического действия; данное заключение было сделано на основании проб, полученных от 10 жертв атаки, которые были проанализированы в четырех лабораториях. Однако расследование не было полным: опасаясь за свою безопасность, представители ОЗХО не посетили место применения ОВ в городе Хан-Шейхун и не были взяты пробы грунта (что необходимо при подобных расследованиях) на предмет наличия ОВ, а также не были изучены остатки боеприпасов, начиненных зарином или аналогичным нервно-паралитическим газом, якобы сброшенных ВВС САР. Тем не менее, основываясь лишь на косвенных доказательствах, эксперты совместной миссии ООН и ОЗХО распространили в ООН доклад, в котором "с высокой вероятностью" возложили вину за использование зарина в Хан-Шейхуне на сирийские власти. Учитывая влияние представителей США и Великобритании на руководство ОЗХО, это не удивляет.



Ситуация в МАГАТЭ несколько иная. Мариано Гросси искренне стремится к выяснению правды и вполне вероятно, направит в Энергодар достойных специалистов. Здесь возникает кандидатура швейцарского дипломата Хайди Тальявини, которая в 2008 году расследовала конфликт в Южной Осетии и пришла к выводу о неспровоцированной агрессии Грузии против Южной Осетии. Ее заключение стало одной из причин начала заката политической карьеры Саакашвили. Тогда Запад не смог скомпрометировать Россию как агрессора. На сей раз, думается, этот опыт будет учтен, и на Западе постараются, чтобы Х. Тальявини не возглавила миссию.



В любом случае на миссии лежит ответственность за выявление не только виновной в обстрелах ЗАЭС стороны, но и в пресечении дальнейших попыток ядерного терроризма. На Украине находятся еще три АЭС, которые, возможно, скоро попадут в зону боевых действий. Кроме того, из Киева идут слухи о возможности создания "грязной" атомной бомбы с угрозой радиоактивного заражения обширных территорий.



Режим Зеленского предчувствует поражение, моральный дух ВСУ надломлен. К этому добавляется решение президента В. Путина увеличить армию на 137 тыс. человек.



Обстрелы Запорожской АЭС – это свидетельство агонии Киева. В такой атмосфере все возможно, поэтому от миссии МАГАТЭ так много зависит.