 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане - катастрофа с дизелем
00:45 28.08.2022

Казахстану вновь не хватает дизельного топлива. По словам чиновников, тысячи тонн горючего из страны вывозят дальнобойщики из соседних государств, где дизель стоит дороже. Поэтому горючее на некоторых автозаправочных станциях отпускают только по талонам. Настоящее Время рассказывает о причинах топливного дефицита и реакции властей. Об этом сообщает издание "Настоящее время".

В крупных сетях АЗС дизельное топливо продают по 230 тенге за литр, это около 50 центов. Водители фур уже сейчас прогнозируют подорожание. Потому что это, говорят водители, уже традиция.

"Каждый год такая проблема, каждый год. Посевная, урожай, каждый год проблемы с соляркой в это время, каждый год. Цена как была, так и осталась. Как дефицит солярки был, так и остался", – говорит водитель Евгений Радаев.

По данным Радио Азаттык, в этой связи правительство Казахстана вводит ограничения,



Министр энергетики Болат Акчулаков еще пару недель назад убеждал в отсутствии топливного дефицита, но позже заявил, что запасов солярки в стране осталось на две недели. И горючего на АЗС сейчас действительно не хватает.

"Сейчас НПЗ вырабатывают достаточно топлива. В запасе больше 50 тысяч тонн. А вот с отгрузкой нефтепродуктов с заводов есть проблемы. Не хватает вагонов-цистерн, увеличиваются сроки доставки ГСМ до пунктов назначения. Поэтому нам нужна скоординированная работа всех звеньев логистической цепочки, в том числе заводов, перевозчиков и госорганов", – сказал он.

Проблема есть, но мы не виноваты – такая позиция Булата Акчулакова удивила казахстанских экономистов. Специалисты уверены, что министерству энергетики дали карт-бланш, чтобы избежать дефицита топлива. Но на реальном положении дел это никак не сказалось.

"Во-первых, кого там призвал министр работать слаженно, если самый заинтересованный госорган, который имеют всю полноту власти, – это он сам, – написал финансовый аналитик Андрей Чеботарев. – Во-вторых, о проблемах с 92-м до этого не говорил никто, а его оказывается, только чуть больше, чем дизеля. Ждем ажиотаж на заправках спровоцированный министерством?"

Еще одно нововведение – дифференцированный тариф. В теории он должен был защитить от вывоза дешевого казахстанского топлива за границу. Поэтому по льготной цене дизель продают только казахстанцам. Иностранные водители должны платить вдвое больше. Но это только в теории.

"Они все заправляются, все по 230 покупают, – говорит водитель Гани Кобжанов. – Паспорт спрашивают, но он у любого паспорт возьмет казахстанский, там покажет, все – ему дают. Там же не проверяют. Просто паспорт показал, и все".

Водители жалуются и на суточный лимит продажи дизельного топлива. Трехсот литров, говорят дальнобойщики, недостаточно. Этого хватает лишь на часть пути. А дальше выбор – либо ждать обнуления суточных ограничений, либо покупать горючее сверх лимита. Но уже по цене вдвое выше.

"В правительстве анонсируют программу по сдерживанию цен на продукты питания. А как это возможно при дорожающем дизтопливе. Это ведь все перевозки, они закладываются в конечную цену товаров. Поэтому сделать их дешевле невозможно, если горючее будет расти в цене", – говорит водитель Куандык Турганов.

Министерству энергетики не удалось избежать дефицита дизеля в стране, несмотря на обещания.

"На мой взгляд, если бы такая ситуация была в компании, значит, там плохое планирование или какой-то саботаж скрыт. Коррупция, саботаж, – говорит Марат Каирленов, директор "Улагат Консалтинг Групп". – В случае с государственным органом получается то же самое. Либо плохое планирование, если это из года в год проблему не решают, либо безответственность чиновников просто".

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы производят примерно полмиллиона тонн дизельного топлива в год, тогда как уровень его потребления гораздо выше. Пик дефицита, по прогнозам экспертов, придется на сентябрь, когда Атырауский НПЗ закроют на плановый ремонт.

Источник - Вечерний Бишкек
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