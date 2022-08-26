|В столице Ливии уличные бои "армий" двух премьер-министров - Дбейбы и Башаги
00:46 28.08.2022
В столице Ливии начались жестокие столкновения между двумя группировками ополченцев
Эмилия Руднева
В городе повсюду стрельба и взрывы
Жестокие столкновения вспыхнули сегодня, 27 августа, в столице Ливии Триполи. Как сообщают местные СМИ, в городе происходит стрельба и взрывы в результате конфликта боевиков с полицией.
В настоящий момент известно как минимум о семи погибших. Еще 31 мирный житель получил ранения, сообщает Qatar News Agency.
Конфликт разгорелся на почве соперничества администраций. Боевики поддерживают нового премьера Ливии Фатхи Башага, избранного парламентом, а временное правительство под руководством Абдель Хамида Дбейба, на чьей стороне полиция, его не принимает. Ранее Башага призвал Дбейбу сложить полномочия.
UPD: конфликт в столице Ливии разгорается все сильнее. В эти минуты прямо в центре города возле почтового отделения две конфликтующие стороны устроили перестрелку. Кроме того, одна из вооруженных бригад, связанная с новым правительством, угрожает, что если в Триполи войдет хоть одна внешняя сила, "столица превратится в поле боя".
На данный момент, как сообщают очевидцы в соцсетях, одна ракета попала в больницу Аль-Завия. Также, по их словам, горит здание пресс-службы Триполи.