В столице Ливии уличные бои "армий" двух премьер-министров - Дбейбы и Башаги

00:46 28.08.2022

В столице Ливии начались жестокие столкновения между двумя группировками ополченцев



Эмилия Руднева



В городе повсюду стрельба и взрывы



Жестокие столкновения вспыхнули сегодня, 27 августа, в столице Ливии Триполи. Как сообщают местные СМИ, в городе происходит стрельба и взрывы в результате конфликта боевиков с полицией.



В настоящий момент известно как минимум о семи погибших. Еще 31 мирный житель получил ранения, сообщает Qatar News Agency.



