 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Америка поджигает Таджикистан: стало понятно для чего, - Вл.Хомяков
06:41 28.08.2022

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ
27 АВГУСТА 2022

АМЕРИКА ПОДЖИГАЕТ ТАДЖИКИСТАН. СТАЛО ПОНЯТНО ДЛЯ ЧЕГО
Не успели мы переварить проходившие в Таджикистане с 10 по 20 августа учения Regional Cooperation – 2022, организованные Центральным командованием ВС США, как таджикско-американское сближение вышло на еще более обширные горизонты. Еще в июне прошли закрытые (от нас?) консультации МИД и комитета госбезопасности нашего "союзника" со своими американскими коллегами "по актуальным проблемам безопасности в регионе".

Корпус войны
Именно госдеповский "Корпус мира", его спонсоры и дочерние неправительственные организации будут "формировать основу для укрепления нового формата международного сотрудничества" между Таджикистаном и США. Они создадут существующие на их гранты "центры социального проектирования", объединяющие неправительственные организации в ряде таджикских регионов.

Любопытно, что занимающиеся этим структуры ранее отметились как организаторы смуты в Горно-Бадахшанской автономной области, причем тамошние оппозиционеры с их подачи уже вовсю включаются в политическую систему Таджикистана. Так что режим Рахмона вскоре возьмут за горло и придушат при первом проявлении нелояльности.

Тот же "Корпус мира" (в Казахстане и Туркмении его деятельность запрещена) займется подготовкой местной пятой колонны, отбирая людей для "ознакомления с американской и европейской культурой" и отправкой журналистов и блогеров в Польшу, страны Балтии, Францию и Великобританию для обучения новым методам освещения социальных конфликтов (т. е. подготовку информационных русофобов поставят на поток). Надо ли говорить, что ничего пророссийского в ближайшем будущем в Таджикистане не останется. В Россию же на заработки, напротив, будет завозиться молодежь вполне проамериканских (а значит – русофобских) взглядов.

Кроме того, американцы, согласно местным источникам, заинтересованы в размещении на афганской и узбекской границах т. н. мониторинговых миссий, а фактически – своих разведцентров для контроля региона. Кроме того, не вызывает сомнений желание американцев превратить Таджикистан в свою базу для борьбы с талибами* в Афганистане. В частности, один из ожидаемых контрактов касается организации снабжения и поддержки инфраструктуры военных и специальных операций США. Добавьте сюда практически открытую поддержку Таджикистаном проамериканских таджикских боевиков на Севере Афганистана, и картина будет полной.

Скажи как таджик талибу*
А теперь спросим себя: будет ли афганский "Талибан"* (запрещен в России) спокойно смотреть на подобную (если называть вещи своими именами) агрессию со стороны Таджикистана? Очень вряд ли! Известно, что талибы* уже объявили о создании на базе "Техрик-​е Талибан Таджикистан" военизированных таджикских формирований на севере страны. Талибов*, как к ним ни относись, можно понять: фактически в соседней стране создаются базы подготовки и поддержки таджикских сепаратистов в Афганистане, и структура для снабжения спецопераций США против того же Афганистана.

Надо ли удивляться, если в конце концов даже у поклявшихся не переходить свои границы талибов* терпение лопнет, и они ломанутся в Таджикистан своими таджикскими формированиями валить эту власть и разорять эти (террористические по сути) базы?!

И что тогда? А тогда Россия, чья военная база находится в Таджикистане, обязана будет своего "союзника по ОДКБ" защищать, по сути, влезая в таджикско-афганский конфликт на стороне Таджикистана. То-то США порадуются! Вот только России это абсолютно не нужно. Как не нужны и миллионы таджикских беженцев, которые тут же побегут к уже работающим в России Равшанам и Джамшутам и которых кормить и размещать ("беженцы же") тоже придется нам за свой счет. Тем более что "рулить" режимом Рахмона будут все равно американцы – как раз через те структуры, которые создаются сейчас.

Что с того?
Все идет именно к этому. А потому давно пора России окончательно выяснить отношения с таджикскими двурушниками: либо вы с нами, либо с ними. Либо следуете американским указивкам, вовлекая свою страну в войну с Афганистаном (надеясь, что "Россия никуда не денется – придет и спасет"). Либо перестаете дружить с нашими врагами и согласуете свою политику с нами. В любом случае цивилизованный "развод" с разделом имущества (вы нам – нашу базу, мы вам – ваших гастарбайтеров) лучше, чем внезапный удар ножом в спину, который при подобных "друзьях" вполне реален.

* Организация, признанная террористической и запрещенная в России

Источник - kz.tsargrad.tv
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