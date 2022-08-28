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Удар в Спыну: почему в Молдавии не утихают акции протеста, - Игорь Кармазин
07:15 28.08.2022

28 августа 2022,

Экономика республики тяжело переживает подорожание газа
Игорь Кармазин

В Молдавии усугубляются экономические трудности, растут тарифы и цены. Оппозиция все чаще выходит протестовать против действующего правительства. Одним из наиболее критикуемых и высмеиваемых чиновников стал вице-премьер Андрей Спыну, который предложил заменить российский газ ивовыми деревьями. Дополнительным фактором напряженности стало то, что на мемориальном комплексе на востоке Молдавии не включили Вечный огонь. "Известия" разбирались в ситуации.

Вечный огонь не включили впервые
24 августа в Молдавии отмечался День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Лидеры страны в этот день традиционно отдают дань памяти погибшим, возлагают цветы к воинским мемориалам. На этот раз, однако, политики повели себя иначе. Ни президент страны Майя Санду, ни глава правительства Наталья Гаврилица в мероприятиях участия не приняли.

Более того, на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где шли основные бои Ясско-Кишиневской операции по освобождению республики от фашизма, не стали зажигать Вечный огонь. "На мемориале увековечена память 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Никаких заявлений по случаю Дня освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало. Видимо, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев", - сообщил председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Возможна ли в стране такая модель государственного устройства
Интересно, что проблемы с Вечным огнем в Молдавии возникают не первый раз. В октябре прошлого года власти отключили газ на мемориале в Кишиневе. Неравнодушные граждане тогда стали нести к комплексу свечи. "Огонь должен гореть, это символ того, что мы остаемся людьми, сохраняем память поколений", - объясняла одна из активисток. Когда акция стала массовой, власти пересмотрели свое решение и включили огонь вновь.

Кишиневу нечем платить за газ
Скандал в Шерпенах разразился на фоне больших проблем с газом. Осенью прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" заключили контракт сроком на пять лет. Стороны договорились, что цена будет рассчитываться по формуле, в основе которой рыночная стоимость топлива. Поэтому сейчас, когда котировки на европейских биржах растут, топливо для Молдавии дорожает. Если в 2020 году средняя цена на газ для республики составляла $149 за 1 тыс. куб. м, то в июле 2022 года она выросла до $990, в августе - до $1458.

В результате уже в начале 2022 года "Молдовагаз" несколько раз задерживал платежи. Летом трудности возникли вновь, в августе помогло только то, что "Газпром" разрешил отсрочить выплату очередного аванса. За последние три месяца в стране дважды росли тарифы для населения. Для многих стоимость топлива стала неподъемной, возникла эпидемия неплатежей.

Молдавские политики при этом предупреждают, что зимой будет еще труднее. "Мы все должны мобилизоваться, чтобы снизить потребление там, где возможно. Мы предлагаем в добровольном порядке снизить минимум на 15% потребление газа. Как это делают все страны ЕС", - говорит курирующий энергетику вице-премьер страны Андрей Спыну.

Чиновник также обещает, что правительство позаботится о заготовке дров, угля и мазута для обогрева домов. Наиболее резонансной стала идея Спыну высадить в Молдавии на 100 га земли ивовые деревья, которые якобы могут стать альтернативным источником энергии. "Но это не к грядущей зиме, за год они не вырастут", - предупреждает вице-премьер.

На экономику влияют беженцы и засуха
Экономические проблемы вызваны не только ценами на газ. В последние полгода Молдавия пережила наплыв украинских беженцев. С февраля границу пересекли 520 тыс. человек. Большая часть проследовала через республику транзитом, отправилась дальше в Евросоюз. Но почти 100 тыс. человек остаются в республике на постоянной основе. Страны ЕС для преодоления миграционного кризиса пообещали предоставить Кишиневу €650 млн. Власти республики, однако, заявляют, что страна получила лишь малую часть этих денег.

Другая проблема - аномальная засуха. Из-за жары уровень воды в Днестре упал до рекордно низких отметок, обмелели притоки реки, высохла земля. Фермеры говорят, что погибла почти вся кукуруза, треть пшеницы и подсолнечника. Дополнительные сложности вызвало также то, что Россия ограничила ввоз молдавских фруктов. По данным Россельхознадзора, в продукции обнаружены "карантинные объекты" - насекомые, возбудители заболеваний, сорняки.

Оппозиция рассчитывает "скинуть" Санду
В результате инфляция по итогам июля в Молдавии достигла 33,55%, это привело к нарастанию протестной активности. Больше всего выступлений в Гагаузской автономии. Здесь с середины июля жители каждые выходные выходят на митинги. Участники требуют снизить цены на газ, топливо, коммунальные платежи и продукты. Активисты также хотят, чтобы президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица попробовали договориться с Москвой о поставках газа и растительной продукции.

Другие участники на местные власти и не надеются, ждут помощи извне. "Россия нам поможет, потому что мы русскоязычные. Они вот здесь близко, может быть, скоро мы выйдем их встретить с калачом. Каурма, кывырма и каберне - с этими тремя "К" выйдем им навстречу", - сказал в ходе одного из митингов депутат народного собрания Гагаузии Александр Динжос.

В конце лета акции протеста участились и в Кишиневе. Митинги возглавляет оппозиционный Блок коммунистов и социалистов и партия "Шор". "100–150 тыс. человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, тогда мы поставим точку. Объединимся, скинем, а потом каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы Майя Санду продала страну румынам", - говорит бывший президент страны Игорь Додон. Пока оппозиционерам, правда, удалось добиться лишь того, что в правительстве анонсировали отставку нескольких министров.

Акции протеста будут разрастаться
Эксперты говорят, что Молдавию может ждать усугубление кризиса. "Украина пытается втянуть Молдавию в конфликт с Россией. Но в Кишиневе понимают, что противостояние с Москвой будет стоить очень дорого, поэтому увиливают от конфронтации. К тому же в молдавском обществе довольно много тех, кто не испытывает восторга от прозападного курса, не разделяет антироссийские настроения", - отмечает в беседе с "Известиями" профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

Она добавляет, что осенью ситуация в Молдавии может ухудшиться. "Экономические проблемы усилятся, акции протеста будут разрастаться. Но без организованной внешней поддержки реально изменить ситуацию в стране у оппозиции не получится. А на данный момент этой внешней поддержки нет, поэтому изменения политического курса в стране я не прогнозирую", - подчеркивает эксперт.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев говорит, что ситуацию в Молдавии тяжело спрогнозировать: "Очевидно, что Евросоюз и Румыния будут на каком-то минимальном уровне поддерживать республику. Поэтому я бы не стал ожидать серьезных катаклизмов. Выступления оппозиции пока не носят критического характера для молдавских властей. К тому же у республики есть опыт гражданской войны, он помогает политическим противникам более хладнокровно оценивать ситуацию, избегать резких шагов".

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661660100


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