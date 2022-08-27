Уроки Китая. Как Пекин за относительно короткий для истории срок стал лидером ХХI века? - В.Овчинский

10:25 28.08.2022 27 августа 2022

Уроки Китая

Как Китай за относительно короткий для истории срок стал лидером ХХI века?

Владимир Овчинский Юрий Жданов



Политики и ученые разных стран, диаметрально противоположных взглядов и идеологических принципов практически безоговорочно называют Китай лидером ХХI века.



Практически каждый день из Китая приходят новости, которые изумляют мир.



Так, 26 августа 2022 года информационные агентства сообщили, что Китай провел повторный суборбитальный полет многоразового ракетоплана.



25 августа 2022 года на 6 –й конференции по развитию интернета будущего в Нанкине представлена глобальная детерминированная сетевая система, охватывающая 35 китайских городов, которая моделирует систему высокоскоростных железных дорог Китая и может обеспечить нулевую потерю пакетов данных и низкую задержку.



24 августа 2022 года агентства сообщили, что Китай захватывает все большую долю мирового рынка автомобилей на новых источниках энергии. Продолжать можно очень долго …



В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) "Структурные преобразования в Китае. Чему могут научиться развивающиеся страны?" (Женева, 2022 г.) содержится перечень уроков, которые помогли преобразованиям Китая в области макроэкономики, финансов, промышленности, устойчивости долга, торговли, цифровой экономики.



Уроки макроэкономической и финансовой политики Китая



Гибкая фискальная и денежно-кредитная политика Китая в сочетании с осторожным подходом к либерализации операций с капиталом помогли свести к минимуму серьезные неблагоприятные последствия внешних потрясений, которые часто возникают в результате массовых притоков и оттоков капитала.



Как видно на примере Китая, государственные инвестиции могут быть жизненно важным инструментом для запуска процесса эффективного роста. Частные инвестиции могут быть вытеснены государственными инвестициями, особенно когда внутренний спрос слаб, а мировой торговле не хватает динамики. Государственные инвестиции могут также определять приоритеты расходов наряду с социальными и экологическими целями для долгосрочного устойчивого роста. Он также может играть важную роль в создании фискального пространства, т. е. путем стимулирования совокупного спроса с последующим ростом и увеличением налоговых поступлений, что является побочным продуктом самого роста. Кроме того, государственные инвестиции могут быть использованы для устранения узких мест, тем самым создавая новые возможности для политики стимулирования роста.



Политический опыт Китая показывает, что финансовые учреждения могут играть ключевую роль в ускорении роста. В Китае банки развития сыграли решающую роль в поддержке государственных и частных предприятий, развитии городского сектора, развитии сельскохозяйственного сектора, обновлении старых отраслей и переходе к новым отраслям и зеленому развитию.



Уроки промышленной политики Китая



Государство играет жизненно важную роль в процессе индустриализации, который нельзя оставлять на откуп рынку. Государству необходимо установить свои цели, а затем проводить политику, позволяющую отечественным производителям достичь этих целей.



Государству постоянно определяет области, которые обеспечат максимально возможную производительность и экономическую и социальную отдачу, и соответствующим образом перераспределять ресурсы.



Технологическая модернизация играет решающую роль в успехе промышленной политики. Для Китая технологическая модернизация всегда была высокоприоритетной областью, поддерживаемой обновленными законами и правилами, поддерживающими институтами и развивающимися стратегиями, которые со временем перешли от импорта "применимых технологий" к развитию "национального потенциала НИОКР" для продвижения "самоинноваций". Наряду с изменением направленности стратегии Китай постоянно обновлял инструменты своей политики в отношении импорта машин и оборудования, развитие парков высоких технологий, революционная стратегия управления персоналом и развитие центров цифровых инноваций.



Успешная структурная трансформация Китая подчеркивает важность интегрированного и взаимоусиливающего подхода к политическому вмешательству. Хотя промышленная политика была ключом к трансформации Китая, она не была бы успешной без целого набора комплексно скоординированных политик развития в таких областях, как торговля, образование, наука, технологии, макроэкономика, финансы, цифровая экономика и другие области. В целом, эта политика помогла создать благотворный круг роста и преобразований.



Сначала Китай сосредоточился на том, чтобы стать перерабатывающим и сборочным центром, а затем трансформировался в инновационный центр и глобального поставщика деталей и компонентов, интенсивно занимающихся исследованиями и разработками.



Этот процесс происходил постепенно и экспериментально. За последние 40 лет Китай адаптировал свою политику и отказался от преференциальной политики, такой как налогообложение, уступка земли и финансовый доступ для привлечения прямых иностранных инвестиций, среди прочего. После вступления в ВТО Китай постепенно снижал тарифы и облегчал инвестиции и торговлю, одновременно ускоряя реформу государственного управления и делегирования власти.



Китай поощрял приток и отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Внутренние ПИИ поощрялись к диверсификации от легкой промышленности к высокотехнологичным отраслям посредством постепенного использования Каталога отраслей для поощрения инвестиций. С 2003 года Китай поощряет вывоз ПИИ из Китая, который получил выгоду от своей инициативы "Один пояс, один путь".



Китай в полной мере воспользовался своей демографией и избытком рабочей силы, чтобы улучшить свое положение в международном разделении труда. Кроме того, Китай вложил значительные средства в свою транспортную и информационную инфраструктуру и использовал свою промышленную политику, чтобы подняться в международных цепочках создания стоимости.



Китай последовательно строит национальную инновационную систему, постоянно увеличивая свои инвестиции в науку, технологии и человеческий капитал. Эти инвестиции помогли стране сократить цифровой разрыв с развитыми странами.



Уроки устойчивости долга Китая для структурных преобразований



Один из важных выводов из опыта структурных преобразований Китая касается его подхода к внутреннему и внешнему долгу, который понимается как инструмент политики, а не как бремя для роста.



Китай использовал заемные средства для целенаправленных инвестиционных проектов, особенно инфраструктурных проектов, которые расширяли границы рынка и генерировали доходы, обеспечивающие устойчивый рост с финансовой точки зрения. Инвестирование в долгосрочные, капиталоемкие инфраструктурные проекты с разнообразными схемами денежных потоков и различными социальными льготами позволило сгладить денежные потоки.



Местные органы власти, банки развития, и коммерческие учреждения работали вместе, чтобы финансировать проекты развития. Государственно-частное партнерство (ГЧП) продвигалось как альтернативная модель финансирования, и, соответственно, в рамках постоянного стратегического надзора государства были созданы промышленные инвестиционные фонды ГЧП, специальные облигации для ГЧП и торговые площадки активов ГЧП.



Государственные банки развития, такие как Китайский банк развития, играли важную роль в предоставлении финансирования и обеспечении политического надзора за инфраструктурными проектами, чтобы привести их в соответствие с долгосрочным планированием страны. Роль политических банков снизила риски проектов развития для коммерческих учреждений, позволив им предоставлять общественные блага.



Китай всегда предпочитал полагаться на внутренний, а не на внешний долг для обеспечения устойчивости долга. Соответственно, центральное правительство всегда играло ключевую роль в балансировании экономического роста и управления долгом. Однако условием стабильного и устойчивого долга является не отношение суммы долга к ВВП или масштабы обслуживания долга по отношению к экспорту или резервам. Вместо этого условием была способность брать займы на внутренних кредитных рынках и уравновешивать годовую стоимость обслуживания долга налоговыми поступлениями. Поддержание баланса между экономическим ростом и накоплением долга гарантирует, что рост будет достаточно устойчивым, чтобы обеспечить устойчивое обслуживание долга



Уроки цифровой трансформации Китая



Одной из поразительных особенностей цифровой трансформации Китая является то, что с помощью стратегической политики эта страна реализовала комплексную национальную цифровую политику, поддерживаемую на субнациональном и отраслевом уровнях.



Китай не подражал Западу, разрабатывая свою политику продвижения цифровизации, а разрабатывал свою политику в соответствии со своими реалиями. Он сосредоточился на создании своей цифровой инфраструктуры, отдавая приоритет инфраструктуре информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) и навыкам в области ИКТ своего населения, увеличивая спрос и предложение продуктов и услуг ИКТ. Затем он соединил инфраструктуру ИКТ с производством и переключил свое внимание на отраслевые вмешательства.



Китай понял важность данных в цифровой экономике и поэтому начал разрабатывать политику регулирования своих потоков данных. Китай ввел в действие законы и положения о защите данных и создал политику локализации данных для развития своих центров обработки данных для хранения и обработки своих данных.



Выходя за рамки инфраструктуры ИКТ, Китай медленно, но неуклонно создавал свою цифровую инфраструктуру во всех своих провинциях при поддержке Центра, включая широкополосную связь, облачные вычисления и инфраструктуры данных. Он также разработал подробную политику для поощрения цифровых инноваций и стартапов во всех секторах.



Китай разработал политику электронной коммерции для поощрения роста цифровых платформ и помог им стать суперплатформами, предоставив необходимую материально - техническую поддержку и разработав систему онлайн-платежей. Успешная реализация цифровой политики в Китае во многом объясняется согласованностью политики и координацией политики между министерствами и провинциями. Стратегические вмешательства во все секторы экономики для достижения прогресса также сыграли важную роль в цифровой трансформации Китая.



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А тем временем дядюшка Джо Байден в духе самого примитивного агитпропа заявил на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд 26 августа 2022 года о том, что "народ Китая не уверен в своем будущем".



Ну что тут скажешь? Видимо действительно надо проверить президента США на наличие признаков деменции. Источник - завтра

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