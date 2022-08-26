В заливе Кардиган найдено утонувшее в Средние века валлийское королевство Кантре'р Гвэлод

14:09 28.08.2022

VICE

США



Исследование утверждает: средневековая карта подсказала местонахождение затерянной "Атлантиды"



На протяжении веков ходили слухи о древнем королевстве Кантре’р Гвэлод, которое когда-то существовало в заливе Кардиган в Уэльсе, прежде чем его поглотили морские волны. Именно оно породило сказания о легендарной "валлийской Атлантиде".



Согласно преданиям, исчезнувшее королевство Кантре’р Гвэлод в Уэльсе ушло под воду. Но теперь, судя по всему, ученые установили, где именно оно находится.



Бекки Феррейра



На протяжении веков ходили слухи о древнем королевстве Кантре’р Гвэлод, которое когда-то существовало в заливе Кардиган в Уэльсе, прежде чем его поглотили морские волны. Именно оно породило сказания о легендарной "валлийской Атлантиде".



Рассказы о Кантре"р Гвэлоде с годами эволюционировали. Так, в некоторых приданиях повествуется о девушке, которая забыла закрыть колодец и вода из него стала выливаться, затопив окрестные земли. В более поздних сказаниях вина возлагается на некоего пьяного привратника, который, мол, не уследил за дамбами, и теперь, согласно поверью, тихими вечерами до сих пор можно услышать колокола церкви затонувшего королевства.



И вот, двое ученых на основе анализа средневековой карты, фольклорных текстов, полевых исследований и геологических изысканий представили новые доказательства того, что в заливе Кардиган действительно когда-то существовали два острова. В работе, проведенной под руководством почетного профессора физической географии Саймона Хаслетта (Simon Haslett) из Университета Суонси в Уэльсе и опубликованной в журнале "Atlantic Geoscience", утверждается вот что: "существование "исчезнувших" островов можно считать вполне вероятным, оно дает нам правдоподобное представление о послеледниковой эволюции побережья залива Кардиган".



"В этой научной статье, наряду с данными геологических и глубоководных исследований, были проанализированы исторические источники, а также предложена модель, описывающая послеледниковую эволюцию побережья, и приводится объяснение причин "исчезновения" островов, что закладывает основание для будущих исследований", пишут в исследовании Саймон Хаслетт и его соавтор Дэвид Уиллис (David Willis), профессор кельтского языка из Колледжа Иисуса при Оксфордском университете. "Прослеживается связь между Заливом Кардиган и "исчезнувшей" низменностью Кантре’р Гвэлод, что подтверждается литературными свидетельствами и народными преданиями".



Упомянутое здесь исследование является первой научной работой, посвященной комплексному изучению двух загадочных островов, изображенных на Карта Гофа, которая, как полагают специалисты, датируется XIIIили XIV веками, что делает ее самой старой из сохранившихся карт Британских островов [Карта Гофа из Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета считается самой ранней сохранившейся полной картой Британских островов – прим.перев.]. На ней в нескольких милях от берега Уэльса видны округлые массивы суши, причем южный занимает площадь в семь квадратных миль, а северный примерно в два раза больше, хотя Хаслетт и Уиллис предупреждают, что сделать точные оценки на основе исходного материала совсем непросто.



По-видимому, римский картограф Птолемей, который жил около двух тысяч лет назад, поместил этот участок береговой линии Уэльса примерно на восемь миль дальше в море по сравнению с нынешней его локализацией. Это наводит нас на мысль о том, что в последующие столетия могла произойти интенсивная береговая эрозия.



Основываясь на своем предположении, Хаслетт и Уиллис проанализировали те изменения, которые произошли в этом регионе под влиянием оледенения во время последнего ледникового периода. По мере того как эти ледяные структуры на протяжении последних десяти тысяч лет отступали, они оставляли за собой низинный ландшафт, сложенный рыхлыми породами, и отложениями материала, вынесенного реками, а также появившегося под воздействием других геологических факторов.



Интересно, что локализация загадочных островов на Карте Гофа совпадает с так называемыми подводными "сарнами", которые представляют собой груды валунов и гравия, сформированные под влиянием описанных выше процессов. Здесь мы находим подсказку относительно возможной причины происхождения упомянутых островов, а также их гибели в морских водах в результате повышения уровня моря или – что тоже возможно – какого-то катастрофического наводнения, например цунами или штормового нагона.



"Как показали подводные исследования, локализация двух островов, изображенных на Карте Гофа, примерно совпадает с местоположением косы Сарн-Синфелин, которая находится между устьями рек Иствит и Дайфи, а также Сарн-и-Бух между устьями рек Дайфи и Мавддах, что позволяет предположить, что грубые обломки этих сарнов вполне могли "задевать" указанные острова", - отмечает команда исследователей.



"Похоже, что эрозия этих двух островов завершилась к середине XVI века, поскольку на более поздних картах, таких как "Карта Англии" Томаса Батлера, датированная 1547–1554 годами, эти острова больше не появляются", - добавляют ученые.



В довольно увлекательном разделе статьи под заголовком "Геомифология" ученые поместили ряд рассказов и преданий, которые вполне подтверждают изменения береговой линии Уэльса. Правда, ученые добавляют, что "необходимо проявлять осторожность там, где границы между историей, литературой и традицией размыты".



"Рассказ о Кантре’р Гвэлоде может свидетельствовать о том, что низменность или, по крайней мере, отдельная ее часть продолжала заселяться вплоть до V–VI веков нашей эры", - отмечают ученые. "Ряд авторов считают, что легенда о Кантре’р Гвэлоде представляет собой сохранившееся в народной памяти геологическое событие: постепенное погружение данного региона, происходившее в результате повышения уровня моря" на протяжении тысячелетий после последнего ледникового периода.



"В Уэльсе описание перехода в Ирландию, который, согласно "Мабиногиону", осуществил Бран Благословенный [Бран Благословенный – король Британии в уэльской мифологии; "Мабиногион" - сборник валлийских легенд – прим.перев.], хорошо согласуется со второй версией, подразумевающей постепенное повышение уровня моря. Однако внезапность затопления Кантре"р Гвэлода не согласуется с версией о его гибели в результате повышения уровня моря; вместо этого быстро наступило какое-то другое событие либо несколько событий", - добавили ученые, ссылаясь на древние повествования о внезапных наводнениях, случавшихся в этом районе.



В целом, опираясь на сделанные выводы, мы получаем интересное объяснение тех странных островов, изображенных на Карте Гофа, которые вполне могут быть свидетелями существования, если можно так сказать, древней валлийской Атлантиды; возможно, эти острова даже могут стать ключом, позволяющим продолжать поиски других подводных массивов суши.



"Особый геомифологический интерес представляют собой легенды об "исчезнувших" к настоящему моменту прибрежных низинных ландшафтах, причем не только в заливе Кардиган, но и в районах, примыкающих к Корнуоллу и Бретани, а также в других местах", - заявили ученые.