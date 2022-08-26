Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством"

14:19 28.08.2022

26 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) и экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации России.



В указе говорится, что Бердымухамедов удостоился ордена "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном".



Справка Wiki. Высшей степенью ордена "За заслуги перед Отечеством" является I степень. Награждение осуществляется, как правило, последовательно, от низшей степени к высшей. Лица, представляемые к ордену IV степени, должны быть награждены орденом Александра Невского.



В мае этого года, во время визита в Казань, Гурбангулы Бердымухамедов получил орден "За заслуги перед Республикой Татарстан". В этот же день Путин наградил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы.



За неделю до этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила Бердымухамедову-старшему юбилейную медаль "МПА СНГ. 30 лет".



В октябре 2019 года Гурбангулы Бердымухамедов удостоился медали Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества".



В июне 2018 года в день рождения Г.Бердымухамедова В.Путин наградил его деда Бердымухаммеда Аннаева медалью "За отвагу".



Годом ранее, на 60-летие Бердымухамедова, Путин наградил его орденом Александра Невского.