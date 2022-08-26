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Звездный час военно-промышленного комплекса США на Украине
14:29 28.08.2022

The American Conservative

Байден объявил об очередном, на этот раз самом крупном, пакете военной помощи Украине почти на три миллиарда долларов, чтобы та продолжала воевать с русскими, пишет The American Conservative. Это решение прозвучало как сладостная музыка для американского ВПК.

Брэдли Девлин (Bradley Devlin)

Президент Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине почти на три миллиарда долларов, чтобы та продолжала воевать с русскими. Это будет самая крупная сумма помощи, выделенной Киеву.

Когда украинцы праздновали в среду 31-ю годовщину своей независимости, президент Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине почти на три миллиарда долларов, которая выделена на борьбу с Россией.

Пакет военной помощи на 2,98 миллиарда долларов стал самым крупным из числа выделенных администрацией Байдена с конца февраля, когда начались боевые действия. В него входят реактивные снаряды с лазерным наведением, шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS с дополнительными боеприпасами, 24 РЛС контрбатарейной борьбы, беспилотные летательный аппараты "Пума", системы борьбы с беспилотниками "Вампир", 245 тысяч снарядов для 155-мм орудий, 65 тысяч мин для 120-мм минометов, а также дополнительные средства на обучение украинских военных и ремонт.

Поскольку в новостях сегодня преобладают внутренние проблемы, такие как решение Верховного суда в деле Роу против Уэйда по абортам, инфляция, обыск ФБР у бывшего президента Дональда Трампа и приближающиеся промежуточные выборы, непрекращающаяся помощь США Украине отошла на второй план. Вполне понятно, что более насущные для страны вопросы стали приоритетнее далекого конфликта, который длится уже седьмой месяц. Однако внешнеполитический истэблишмент пообещал сделать все возможное, чтобы наказать Ивана за посягательства на западного соседа, и теперь всячески приветствует эту отвлекающую внимание новость. Пусть война сегодня не привлекает к себе того внимания, какое уделялось ей весной, но это вовсе не значит, что потоки оружия и денег налогоплательщиков иссякли. Все как раз наоборот.

О предыдущем пакете помощи было объявлено совсем недавно – в прошлую пятницу. 775 миллионов долларов пойдут на обеспечение Украины новыми ракетами, артиллерийскими установками и бронемашинами. Но между двумя пакетами есть большое различие в механизмах расходования средств. Первый пакет на 775 миллионов – это оружие из существующих арсеналов американского вооружения и боевой техники, и он ничем не отличается от военной помощи, которая оказывалась Украине прежде. Второй же пакет – это закупки или заказы у военных подрядчиков. В этом месяце администрация объявила еще о двух пакетах помощи – на 550 миллионов долларов и на миллиард.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что часть помощи из объявленного в среду пакета будет предоставляться медленнее, поскольку многое зависит от имеющихся у военных подрядчиков запасов вооружения. "Откровенно говоря, все будет зависеть от вида оружия, о котором идет речь, - заявил Кирби репортерам. – Что-то потребует времени для разработки и изготовления продукции".

Кирби в своих комментариях разъяснил, что администрация Байдена отказывается от опустошения существующих американских запасов, однако это вовсе не означает, что утвержденный конгрессом бюджет на закупку материальных запасов со складов израсходован.

Ранее администрация Байдена использовала президентские полномочия по изъятию материальных средств из запасов для реализации других пакетов помощи. Среди них пакет на 400 миллионов долларов для поставки четырех систем "Хаймарс" и боеприпасов, 1 тысячи снарядов для 155-мм орудий, подрывных средств, систем контрбатарейной борьбы, а также боевых машин, запчастей и прочей техники. Президентские полномочия по такому изъятию обычно составляют в денежном выражении 100 миллионов долларов на один финансовый год, и используются эти средства, когда возникают важные для национальной безопасности непредвиденные обстоятельства, и США должны действовать быстро. Но в мае 2022 года конгресс решил увеличить эту сумму в 110 раз до 11 миллиардов долларов.

Новый пакет помощи выходит за рамки президентских полномочий по изъятию. Деньги пойдут напрямую подрядчикам, а не на оплату оружия из имеющихся запасов. "Это позволит Украине получить зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские системы с боеприпасами, средства борьбы с беспилотниками и РЛС, что поможет ей защититься в перспективе", - сказал Байден.

Слова президента прозвучали как сладостная музыка для военно-промышленного комплекса, который наживается на идее о том, будто Соединенные Штаты могут избавить мир от всех бед и несправедливостей бомбами и пулями, если их изготовить и поставить в достаточном количестве. За 20 лет американской военной авантюры в Афганистане ВПК забрал себе до половины из 14 триллионов долларов, потраченных Пентагоном. Но когда этот затяжной конфликт подошел к концу, и возможность заработать на войне иссякла, на помощь военным подрядчикам пришел другой конфликт. Никаких национальных интересов на Украине у США нет, и они могут очень многое потерять с учетом того, что Россия является ядерной державой. Но Байден пообещал, что Америка и дальше будет вместе с Украиной.

Сумма объявленного в среду пакета военной помощи превосходит все то, что утвердила администрация Байдена с началом российской военной операции на Украине. В целом США выделили Украине военной помощи на 13,7 миллиарда долларов, что многократно превосходит бюджеты ряда важных федеральных программ. Это в два раза больше бюджета текущих расходов конгресса, который равен 6,6 миллиарда долларов. Это почти в полтора раза больше бюджета Национального научного фонда и федеральной юстиции, у которых они составляют соответственно 9,2 и 9,7 миллиарда долларов. Добавьте сюда еще 2,2 миллиарда, и американская военная помощь Украине догонит смету текущих расходов Агентства по охране окружающей среды.

Есть и более прямые сравнения. 13,7 миллиарда долларов, которые уже переданы Украине (замечу, всего за шесть месяцев), это в четыре с лишним раза больше объема военной помощи, предоставленной Соединенными Штатами Израилю в 2020 финансовом году.

И объемы этой военной помощи Украине будут только увеличиваться, потому что темпы российского наступления в Донецкой области замедлились, а Байден обеспечивает ВПК потоки прибылей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Большинство членов конгресса, как демократы, так и республиканцы, не желают выступать против новой дойной коровы американского военно-промышленного комплекса. Однако в их число не входит член палаты представителей, республиканец из Северной Каролины Дэн Бишоп (Dan Bishop). "Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах, - сказал он в интервью American Conservative. – Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы".

На самом деле, нынешний внешнеполитический режим США и его аппаратчики ратуют за беспорядок и недовольство внутри страны. В этом случае общество по понятным причинам не обратит внимания на следующий пакет помощи, который уплывет из Америки.

"Это непрекращающееся финансирование – яркий пример политики "Америка в последнюю очередь"", - заявил Бишоп. Именно этого хочется жирным генералам, которые готовятся сожрать военный бюджет на 2023 финансовый год – ведь он может достичь триллиона долларов.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661686140


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