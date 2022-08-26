Главы МИД Туркменистана и Узбекистана обменялись орденами в Ашхабаде

14:30 28.08.2022

26 августа в Ашхабад для участия в туркмено-узбекских межмидовских консультациях прибыли исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и секретарь Совбеза, спецпредставитель президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазиз Камилов.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, узбекских дипломатов принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере торговли, выполнение договоренностей, достигнутых ранее во время визита главы Туркменистана в Узбекистан в июле этого года, создание совместных предприятий, а также визит Бердымухамедова в Самарканд для участия в качестве почетного гостя в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября.



Затем те же вопросы дипломаты из Узбекистана обсудили с представителями МИД Туркменистана во главе с министром ведомства Рашидом Мередовым.



Стороны отметили "плодотворную деятельность" туркмено-узбекской рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита, а также смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, пишет пресс-служба туркменского МИД.



МИД Узбекистана добавляет, что представители двух стран обсудили также вопросы региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами.



После переговоров главы МИД обменялись орденами. Согласно указам президента Туркменистана, за большой личный вклад в развитие сотрудничества Норов и Камилов получили ордена "Galkynyş", а Мередову, по указу главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, вручили орден "Дустлик".