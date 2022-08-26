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Осень - время наступления: раскрылись планы Путина на новый политический сезон, - М.Ростовский
14:31 28.08.2022

Осень - время наступления: раскрылись планы Путина на новый политический сезон
Макрон не зря заговорил о конце эпохи изобилия

Президент Франции Макрон предупредил сограждан о возможном конце эпохи изобилия или, если использовать точную формулировку парижского коллеги Путина, о том, что может показаться концом изобилия. Согласно Макрону, его страна сталкивается с серией кризисов, каждый из которых является более серьезным, чем предыдущий.

Не каждый из этих кризисов носит фамилию Путин. Здесь и природные явления - жара, засуха, пожары. Здесь и традиционные французские политические заморочки - неспособность правительства о чем-то твердо договориться с профсоюзами, готовность профсоюзов использовать такой убедительный аргумент, как забастовки и массовые протесты, отсутствие средств в бюджете на продление заморозки цен на энергоносители после конца этого года и прочее и прочее.

Но даже там, где Кремль не приложил свою руку к организации того или иного кризиса, он все равно выглядывает из-за каждого дерева.

Политологи и экономические эксперты многих стран и народов уже стесали неисчислимое число компьютерных клавиш ("исписали тонны бумаги" звучит как-то старомодно), объясняя, что в предстоящий осенне-зимний период главными союзниками Путина в Европе будут "генерал мороз", "генерал высокие цены на газ", "генерал недостаток запасов газа в хранилищах", "генерал неспособность ближневосточного эмирата Катар быстро переориентироваться и затопить Европу своим сжиженным топливом".

Но это все частности. А связывающую их общую суть, как мне кажется, лучше всех уловил государственный министр обороны Великобритании (в российских реалиях этот титул эквивалентен должности первого заместителя министра) Джеймс Хиппи.

В британских политических кругах этот бывший кадровый армейский офицер обладает репутацией, скажем так, совсем не хиппи с их лозунгом make love not war. Самый нашумевший эпизод с его участием: во время парламентских выборов 2017 года Джеймс Хиппи навестил школьников шестого класса в одном английском городке и имел неосторожность поинтересоваться их мнением по вопросу независимости Шотландии. Одна девочка родом из Шотландии поддержала эту идею, и взрослый политик в матерных выражениях посоветовал ей поскорее убираться на родину.

Но не надо думать, что Джеймс Хиппи - неотесанный солдафон, который не сечет ключевые политические нюансы. Еще как сечет!

"Я могу понять, почему многие люди за завтраком беспокоятся о подорожании уровня жизни… Пожалуй, самый простой выход из кризиса - восстановить отношения с Россией. Это вернет европейский энергетический рынок в прежние времена".

Дальше британский политик, естественно, принялся доказывать, что в данном случае понятия "самый простой выход из кризиса" и "самый неправильный выход из кризиса" являются стопроцентными синонимами. Но эту часть речи "Хиппи, который не хиппи" (обещаю больше на эту тему не шутить) можно опустить. Главное он уже сказал.

И заключается это главное в столкновении двух версий, двух претендентов на роль объективной реальности.

Объективная реальность - это то, что не всегда нравится, но то, что приходится признавать и с чем приходится мириться. Например, Западу совсем не нравится, что Китай постоянно растущая мировая супердержава XXI века. Но он признает свою неспособность изменить этот факт объективной реальности.

А вот то, что Россия - страна, которая, исходя из своего понимания национальных интересов, может по собственному усмотрению менять архитектуру европейской безопасности (осознанно использую этот наукообразный термин), Запад фактом объективной реальности не считает. Нынешняя западная стратегия сводится к формуле "давить, давить еще раз давить, до того самого момента, пока русский медведь не заскулит и не убежит с обожженной лапой прятаться в свою берлогу".

Нынешняя стратегия Кремля тоже сводится к очень простой формуле "давить, давить и еще раз давить - до того самого момента, пока Запад не убедится, что нынешний русский медведь не скулит, не гнется и не бежит прятаться в берлоге".

Из этого простого (а на самом деле совсем непростого) расклада вытекает очень много самых разнообразных выводов. Но пока я хотел бы ограничиться самым примитивным из них.

При температуре плюс 33 градуса и при наличии аромата лесных пожаров довольно сложно испытывать желание "чтобы лето не кончалось". Но вот мое абсолютное, уверенное предсказание: ностальгию по уходящему лету и мы, и не мы начнем испытывать уже очень скоро.

Осень и зима будут гораздо более сложным и жестким временем. Свой очередной, в высшей степени познавательный пост в социальных сетях Дмитрий Медведев закончил латинской фразой tertium not datur. Не будучи, в отличие от бывшего президента и бывшего премьер-министра, знатоком мертвых языков, я был вынужден залезть в словарь, чтобы узнать, что эта фраза означает. Докладываю: означает она "третьего не дано".

Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, за идею, которая позволит завершить свой текст элегантным образом. Et non est alia via - такую (возможно, корявую) фразу онлайн-переводчик выдал в ответ на мой запрос: как на латинском языке будет звучать выражение "другого не дано".

Вернемся к живым языкам? Без проблем. Однако суть прогноза это не поменяет: альтернативы наступлению по всем фронтам - и России, и Запада - в ближайшие месяцы не существует.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661686260


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