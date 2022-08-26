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В Казахстане откроют "Центр ядерной медицины"
14:33 28.08.2022

Центр ядерной медицины откроется при больнице Управделами президента в этом году

В Нур-Султане прошел ознакомительный пресс-тур по будущему Центру ядерный медицины больницы медцентра УДП РК, передает Zakon.kz.

Центр ядерной медицины состоит из циклотронно-производственного комплекса и диагностического блока. Циклотронный комплекс позволяет наладить производство девяти радиофармпрепаратов на основе трех радиоактивных изотопов: фтора-18, углерода-11 и галлия-68. Производственная площадка будет сертифицирована на качество и безопасность радиофармацевтического препарата в рамках надлежащей производственной практики (GMP).

Восемь из этих препаратов ранее никогда не производились в Казахстане. Они будут применяться для проведения ПЭТ-диагностики, что позволит распознавать труднодиагностируемые раковые заболевания на ранних стадиях, а также кардиологические и неврологические заболевания.

Основу диагностического блока составляет позитронный эмиссионный компьютерный томограф (ПЭТ/КТ сканер) с самой высокой чувствительностью, доступной на сегодня мировой медицинской индустрии, а также отличающийся высокой скоростью сканирования, что позволит увеличит поток пациентов на ПЭТ/КТ исследование. На сегодня в странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет.
И.о. руководителя Центра ядерной медицины Айгуль Садуакасова

Открытие Центра ядерной медицины позволит значительно снизить очередь пациентов на исследования (сейчас запись ведется на три-четыре месяца вперед) и увеличить количество ПЭТ/КТ исследований пациентов в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи с трех до семи тысяч в год.

Производственная площадка Центра ядерной медицины БМЦ УДП РК будет сертифицирована по требованиям надлежащей производственной практики (GMP) – международному стандарту, определяющему требования к производству лекарственных препаратов.
Начальник циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины Индира Тлеулесова

Уникальность центра заключается в создании замкнутого цикла производства радиофармацевтических препаратов, в том числе ранее не представленных в Казахстане, и проведении диагностических исследований при онкологических заболеваниях.

Центр обещают ввести в эксплуатацию уже в этом году. Как отмечают в УДП, услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение, состоящим на учете по онкологии и в рамках ГОБМП.

Оксана Скибан

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661686380


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