Китай направил к Тайваню 23 самолета и 8 кораблей. Встречать эскадру американских крейсеров

15:48 28.08.2022

Минобороны Тайваня сообщил, что Китай направил 23 самолета и 8 кораблей к острову



На Тайване военные зарегистрировали приближение к острову 23 военных самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая.



"По состоянию на 17.00 28 августа вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 23 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - цитирует РЕН ТВ источник в Минобороны Тайваня.



Срединную линию Тайваньского пролива преодолели 10 самолетов, включая три истребителя J-11, один Су-30, два J-10, два J-16, один ударный вертолет Wz-10 и противолодочный самолет Y-8.



Ранее "СП" писала, что из-за прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу вооруженные силы Китая привели в боеготовность.