"Задача США – уничтожить российскую артиллерию на Украине"

00:00 29.08.2022

Экс-полковник Генштаба Ходаренок рассказал, как можно обмануть американский дрон ScanEagle



Михаил Ходаренок



Вашингтон анонсировал дополнительную военную помощь Киеву примерно в $3 млрд. Среди прочего, Пентагон поставит украинской армии дроны ScanEagle, предназначенные для артиллерийской разведки. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разбирался, как работают эти БЛА.



По данным портала Defense News, деньги пойдут "на финансирование контрактов в сфере поставки БЛА, другого вооружения, военной и специальной техники, которое может появиться на поле боя в течение ближайшего года или двух".



Таким образом, в отличие от большинства предыдущих пакетов помощи, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить свои позиции в сфере национальной обороны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отмечает портал.



Предыдущие поставки были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах и включали материалы, которые Пентагон уже имел на складах ВС США и мог отправить в кратчайшие сроки.



На сегодняшний день Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму около $10,6 млрд. Руководители Пентагона также рассматривают планы дальнейшего расширения обучения украинских военнослужащих за пределами своей страны.



"Приближается зима, и она будет тяжелой, и то, что мы видим сейчас, представляет собой изматывающую войну на истощение. Это битва воли и битва логистики. Поэтому мы должны сохранять нашу поддержку Украины в долгосрочной перспективе", – сказал о помощи США генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите "Крымская платформа".



Напомним, что "Крымская платформа" – дипломатическая инициатива Украины. Официальный Киев утверждает, что цель инициативы состоит в том, чтобы "восстановить контроль Украины над Крымом".



Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что Крым с 2014 года – неотъемлемая часть Российской Федерации



Особый интерес в составе пакета американской помощи представляют беспилотные летательные аппараты типа ScanEagle (15 штук) для артиллерийской разведки и корректировки огня артиллерии.



Этот дрон разработан компаниями Boeing и Insitu на основе конструкции другого БЛА – SeaScan, коммерческого беспилотника, созданного для помощи рыбакам и отслеживания миграции рыбы. ScanEagle поступил на вооружение ВМС США в 2005 году. Кроме того, он стоит на вооружении в армиях Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и ряда других стран. Любопытно, что он поставлялся проамериканскому правительству Афганистана и, по данным отдельных СМИ, часть этих дронов досталась талибам (организация запрещена в России).



ScanEagle предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и целеуказания. В носовой части аппарата устанавливается стабилизированная вращающаяся инфракрасная или электрооптическая камера. ScanEagle не нуждается в аэродроме. Аппарат запускается с помощью пневматической пусковой катапульты.



Для посадки используется крюк, которым БЛА цепляется за натянутый трос. Дальность применения 100 км, время полета ScanEagle – около 20 часов, скорость – до 139 км/ч, размах крыла – 3 м.



"Это специализированный дрон, который работает непосредственно в интересах артиллерии. Он помогает в так называемых "артиллерийских дуэлях". ScanEagle, помимо прочего, оборудован специализированными датчиками, которые фиксируют момент выстрела артиллерийских установок противника, анализируют звук выстрела, просчитывают возможное нахождение огневой точки и передают эту информацию. То есть работают не только визуальным образом. Для ВСУ российская артиллерия – самая больная тема. Она буквально заваливает украинцев снарядами. Задача США – уничтожить российскую артиллерию на Украине. ScanEagle может стать одним из вариантов, как это сделать", – пишет американский портал Military Watch Magazine.



На ход спецоперации на Украине такие дроны вряд ли смогут повлиять.



Во-первых, их мало. Российских "Орланов", схожих по характеристикам, в ходе СВО используется на несколько порядков больше. Во-вторых, механизм "улавливания звуков" можно легко обмануть, и артиллеристы ВС РФ давно пользуются этим приемом. Достаточно одновременно с главным выстрелом создать звуковые помехи еще из нескольких точек. Например, дать холостые выстрелы.



Наконец, ScanEagle конструктивно не слишком отличается от своего гражданского предшественника, а значит обладает крайне слабой защитой от средств РЭБ.



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Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000–2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010–2015).