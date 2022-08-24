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Этой осенью боевики из Афганистана могут вторгнуться в Центральную Азию - Марс Сариев
00:29 29.08.2022

Этой осенью боевики из Афганистана могут вторгнуться в Центральную Азию - эксперт
24 августа 2022

До октября этого года террористические группировки из Афганистана могут совершить вооруженное вторжение в Центральную Азию, а именно в Таджикистан. Об этом заявил политолог из Киргизии Марс Сариев во время круглого стола, организованного в Бишкеке фондом "Евразийцы - новая волна", сообщает сегодня, 24 августа, корреспондент EADaily.

Эксперт полагает, что для Соединенных Штатов Афганистан с нынешним режимом талибов - это инструмент для дестабилизации в Центрально-Азиатском регионе.

"Войска НАТО оставили „Талибану" (организация запрещена в РФ. - EADaily) много оружия и военной техники. При этом у движения нет положительного опыта госуправления и мирного строительства. Думаю, западные стратеги рассчитывают на то, что талибы, не справившись со страной, пойдут воевать в соседние страны. То есть станут делать то, что они умеют лучше всего. При этом сейчас в Афганистане идет противоборство западного и евразийского подхода. Россия, Иран, Китай, Казахстан и Узбекистан пытаются договориться с непризнанным правительством страны, простимулировать его на мирное развитие. Потому что нам, в отличие от США, нужен стабильный развивающийся Афганистан",
- пояснил Сариев.

Марс Сариев. Иллюстрация: соцсети
Политолог считает, что страны Центральной Азии и Россия должны выработать "единую политику и создать единый мозговой центр для противодействия деструктивному западному проекту".

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"Если каждый продолжит проводить свою неконсолидированную политику без выработки единой стратегии, то заправлять в Афганистане будет западный концептуальный центр",
- предупредил спикер.
По словам главы Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафарова, после прихода талибов к власти угроз в регионе стало значительно больше.

"За год наркотрафик, проходящий через РТ, увеличился в три раза. Кроме того, в афганском Бадахшане накопилось много конфликтующих между собой террористических группировок. Они угрожают безопасности Таджикистана и всей Центральной Азии. По последнему отчету ООН, в Афганистане базируются порядка 10 тысяч боевиков. Также усиливается Фронт национального сопротивления, который создали большие этнические группы Афганистана (в основном таджики) в противовес талибам",
- сказал он.

Российский политолог Анна Королевская считает, что "обнищавший афганский народ просто вынужден заниматься наркотиками".

"Люди выкручиваются как могут. Наркотики были и продолжают быть основной статьей дохода Афганистана. Тем более сейчас, когда активы Центробанка Афганистана за рубежом заморожены, поставки доллара в страну запрещены",
- рассказала она.
Тем не менее, по ее словам, есть и положительные изменения, произошедшие при нынешнем афганском правительстве.

"За шесть месяцев правления талибов миссия ООН по Афганистану зарегистрировала в четыре раза меньшее количество убитых. Причем большая часть этих людей погибла в результате атак ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ. - EADaily). Кроме того, сегодня власти страны предпринимают попытки построить трансафганскую железную дорогу, которая соединит Афганистан с северо-востоком Пакистана через Центральную Азию. Вообще этот проект должны были реализовать 50 лет назад. И если при талибах его осуществят, то это будет огромный экономический прорыв для республики",
- добавила Королевская.

При этом она выразила уверенность, что талибам сегодня "неинтересно нападать на соседние страны, поскольку они заняты внутренними проблемами, пытаются навести порядок и выстроить регулярную армию".

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Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович (Россия) полагает, что сегодня России и странам Центральной Азии остается только договариваться с властями Афганистана.

"Нам может не нравиться режим „Талибана", но он - плоть от плоти национальной политики. Предыдущие режимы в этой стране тоже не отличались светскостью и гуманизмом. При Ашрафе Гани, например, военные имели право на внесудебную расправу над любым подозреваемым в сотрудничестве с талибами. Также в стране законом запрещалось христианское исповедание. Говорить о нарушении прав женщин уже не приходится. К слову, последнее - тоже отражение местной социальной традиции. Да, эти нормы зачастую для нас неприемлемы, сами мы так жить не хотим. Но, к сожалению, у нас нет другого Афганистана и другого режима в этой стране. Мы вынуждены иметь дело с тем, что есть. Либо мы ведем переговоры с этим проблемным соседом, либо инициируем войсковую операцию. Последнее, конечно, никому не интересно",
- уверен он.

В сложившейся ситуации эксперт предлагает укреплять границы соседних с Афганистаном республик и налаживать дипломатические связи с талибским правительством.

"Укрепление границ поможет пресечь наркотрафик и проникновение нелегалов в наши страны. А работать с правительством Афганистана жизненно необходимо. Оно хоть и не признано, но реально контролирует ситуацию в стране. В этой связи считаю опасными попытки некоторых политиков финансировать или как-то иначе поддерживать оппозиционный „Талибану" Фронт национального сопротивления Афганистана. Допускаю, что определенным людям в Таджикистане эти повстанцы симпатичны. Но делать на них ставку нельзя. Реально влиять на политику ближайшие годы они не будут. И главное - нам нужно выработать общую позицию по Афганистану. Создать союз стран по защите и укреплению границ от наркотрафика и выстраиванию отношений с талибами. Но эта организация ни в коем случае не должна вмешиваться в вопросы прав женщин и создания инклюзивного правительства в Афганистане",
- заключил Мендкович.

Директор фонда "Диалог цивилизаций" Фаридун Усмонов (Таджикистан), в свою очередь, заявил, что "преподносить пуштунское правительство как безальтернативное" некорректно и даже опасно.

"Афганистан многонационален. Здесь нужно строить инклюзивное правительство с включением всех политических партий, течений и национальностей. При этом из всех стран Центральной Азии Таджикистан наиболее уязвим для угроз из Афганистана. Мы имеем общую границу протяженностью 1 200 километров. 40−47 процентов населения Афганистана - этнические таджики. И мы не можем не беспокоиться по этому поводу. Поэтому самый приемлемый для нас вариант развития Афганистана - создание там федерации с особыми полномочиями для регионов. Без этого будет сложно выстроить здесь единое мирное государство",
- сказал он.

Усмонов также выразил сомнение в том, что "Талибан" на самом деле держит под контролем ситуацию во всей стране.

"Это движение не контролирует даже собственные группировки. Продолжают происходить теракты со множеством жертв. Недавно спецслужбы США прямо на территории Афганистана провели операцию по ликвидации лидера „Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ. - EADaily) Аймана аз-Завахири. Это говорит о том, что талибы находятся под контролем США. Собственно, спешное выведение войск НАТО было как раз нацелено на контролируемую передачу власти в Афганистане движению „Талибан". И по косвенным данным, именно Америка в последние годы способствовала распространению влияния „Талибана" на север Афганистана",
- заключил он.
Алена Табарина

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661722140


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