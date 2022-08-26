Политическое изуверство капитализма, - Сергей Кожемякин

00:31 29.08.2022 Политическое изуверство капитализма



Страдания трудящихся масс - непременное условие процветания буржуазной верхушки. Власти Израиля в преддверии выборов провели интервенцию против сектора Газа. Опасное противостояние разгорается в Ираке.



Кровь за голоса



Развязать войну, чтобы скрыть провалы социально-экономической политики, обеспечить победу на выборах или "гладкий" транзит власти… Для советских жителей сама мысль об этом казалась чем-то диким. Однако в капиталистическом мире подобных рамок не существует. Там приемлемо все, что приносит выгоду.



В Израиле "маленькие победоносные войны" давно стали рутиной, стандартными политтехнологиями. Как правило, ими пользовался правый лагерь, включая Биньямина Нетаньяху и его партию "Ликуд". Впрочем, пример оказался заразительным. В прошлом году оппозиции удалось сформировать правительство, но переломить кризисные явления она не смогла. Свыше 16 процентов граждан испытывают трудности с продовольствием, четверть семей не могут покрыть необходимые ежемесячные расходы. Положение простых жителей усугубляет бьющая многолетние рекорды инфляция. В этих условиях власть обратилась к тем же неолиберальным рецептам, за которые горячо критиковала кабинет Нетаньяху. Отменен контроль цен на ряд продуктов. Из-за этого стоимость хлеба вырастет к концу года более чем на 20 процентов.



В этих условиях в Израиле произошел роспуск парламента, причины которого "Правда" разбирала в номере от 8-11 июля с.г. Новые выборы назначены на 1 ноября, и все опросы предрекали неизбежность краха правительства Яира Лапида. Нетаньяху, у которого появился шанс вернуть власть, лишь подтолкнул зашатавшихся противников. Вопреки обыкновению, "Ликуд" сделал ставку на социально-экономическую сферу. Назвав действующий кабинет виновником глубочайшего кризиса, партия экс-премьера пообещала снизить цены на продукты питания, электроэнергию и топливо, сделать более доступным жилье, выдавать субсидии молодым семьям, ввести бесплатное дошкольное воспитание.



Перехват повестки вызвал зеркальную реакцию. Власть решила сыграть на поле правых, спровоцировав взрыв ура-патриотических настроений. "Изобретать велосипед" не понадобилось: сценарий подобных действий отработан давно. В начале августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан израильские силовики арестовали активиста палестинской организации "Исламский джихад" Басема аль-Саади. Не предъявив внятных мотивов задержания, власти стали нагнетать атмосферу заявлениями о неизбежной мести боевиков. Как утверждал Лапид, "Исламский джихад" - агент Ирана, который хочет уничтожить еврейское государство. И хотя никаких признаков ответных действий так и не появилось, Израиль начал в секторе Газа операцию "Рассвет".



За 55 часов, которые длились военные действия, на маленький анклав обрушились тонны бомб, ракет и снарядов. "Операция была очень эффективной. Ни один человек не погиб от вражеских атак, не было и серьезно пострадавших", - сообщила израильская русскоязычная газета "Вести". В этой циничной заметке не учитываются жертвы среди палестинского населения: официальная идеология Израиля отказывает последнему в праве считаться людьми в полном смысле этого слова.



Всего задокументировано 49 жертв, из них 17 детей. Среди 360 раненых более 150 детей, почти 60 женщин и два десятка стариков. В числе погибших - пятилетняя Алаа Абдулла Каддум, игравшая рядом с дом. Ее отец и семилетний брат серьезно пострадали. В семье аль-Набахин убиты трое детей. Пять мальчиков в возрасте от 5 до 14 лет попали под обстрел, когда пришли навестить могилу своего деда на кладбище Фаллуджа… Израильские власти принялись утверждать, что в смертях виноваты ракеты боевиков, не долетевшие до целей. Но это опровергается фактами. Как отмечают в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, "ряд ударов поразил гражданские объекты и привел к жертвам среди мирных жителей". Действия Тель-Авива, добавили там, являются коллективным наказанием всего населения региона. Налеты и обстрелы повредили более 1,5 тыс. жилых домов. Разрушена линия электропередачи, что обострило и без того катастрофическую ситуацию с обеспечением энергией.



Операция не только подтвердила террористический характер еврейского государства, но и высветила лицемерие его союзников. Власти США поддержали "право Израиля на самооборону". В Евросоюзе формально осудили удары и на этом успокоились, промолчав про санкции и прочие меры наказания агрессора. Вялой оказалась реакция многих арабских стран, причем ведущие СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ обвинили во всем… "Исламский джихад" и Иран - именно их "подрывная деятельность" якобы повинна в страданиях палестинцев.



Пресловутым "Рассветом" искусственное разжигание напряженности не ограничивается. По данным ООН, только за первые две недели июля на Западном берегу было снесено более полусотни палестинских домов. При разгоне протестов ранены около 300 человек, включая 24 ребенка. 8 августа к этому прибавились 9 разрушенных домов в бедуинской деревне Каабие. Власти прямо заявляют, что еврейские поселения на палестинских территориях будут расширяться, и обрушивают на головы несогласных террор. 9 августа были убиты командир вооруженного крыла Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Ибрагим ан-Наблуси и двое его товарищей. В деревне Мугайер произошла расправа израильских поселенцев над 15-летним подростком.



Объектами провокаций становятся религиозные святыни. В разгар операции в секторе Газа группа евреев-ортодоксов во главе с депутатом Итамаром Бен Гвиром и под защитой армии ворвалась в иерусалимскую мечеть Аль-Акса и принялась совершать там иудейские обряды.



Разжигание вражды и ненависти приносит политический "гешефт". Две трети участников опросов заявили, что довольны действиями правительства в секторе Газа, а популярность партии Лапида "Еш Атид" пошла вверх. Левые силы разоблачают эту авантюру. "Жители Палестины кровью расплачиваются за политические амбиции израильских лидеров", - заявил глава партии "Хадаш" Айман Уда. Операцию там называют военным преступлением, добавляя, что безопасность принесет только прекращение оккупации Палестины. В Хайфе, Тель-Авиве и других городах прошли акции против агрессии, доказавшие, что не все граждане Израиля соглашаются быть участниками чудовищного спектакля.



Лукавые "спасители"



Еще один пример того, что ради своих интересов буржуазные силы не остановятся перед развязыванием конфликта, - Ирак. После выборов в октябре прошлого года страна погрузилась в политический кризис. Углубляясь, он может обернуться гражданской войной и распадом государства.



Едва собравшись, новый созыв парламента раскололся на два лагеря. Лидировавший на выборах блок шиитского богослова Муктады ас-Садра вступил в неожиданный союз с прозападными движениями - суннитской Партией прогресса и Демократической партией Курдистана (ДПК). Альянс получил громкое название "Спасение родины". В свою очередь шиитские коалиции "Государство закона" и "Фатх", Патриотический союз Курдистана (ПСК) и ряд других сил объединились в блок "Координационная структура".



Первым камнем преткновения стали разногласия по поводу кандидата в президенты, избираемого парламентом. Согласно Конституции, этот пост занимает курд. В свою очередь внутрикурдские соглашения резервируют должность президента за выдвиженцем ПСК, в то время как ДПК руководит администрацией Иракского Курдистана. Несмотря на это, альянс "Спасение родины" выдвинул члена ДПК, экс-главу МИД и минфина Ирака Хошияра Зебари. Его соперники поддержали действующего главу государства, члена ПСК Бархама Салеха.



Ни один из претендентов не смог заручиться поддержкой необходимого числа депутатов. Это завело политический процесс в тупик, поскольку именно президент поручает формирование правительства крупнейшему парламентскому блоку. Фактически Ираком продолжает руководить старый кабинет во главе с Мустафой аль-Казыми, но он сильно ограничен в правах. Федеральный верховный суд постановил руководствоваться положениями государственного бюджета прошлого года. Это не позволяет использовать растущие доходы от продажи нефти. Страна между тем переживает острый кризис. Безработица, общий уровень которой превышает 14 процентов, среди молодежи приближается к 40 процентам. Дефицит энергетических мощностей приводит к постоянным отключениям.



На этом фоне разгорелись нешуточные страсти. Не добившись успеха, ас-Садр призвал депутатов своего блока сложить полномочия. Этот шаг он назвал "жертвой для спасения родины и выхода из тупика", а сам объявил - не в первый, правда, раз - об уходе из политики. Но демагогического запала хватило ненадолго. После ухода "садристов" им на смену пришли депутаты, занявшие вторые места. Это дало "Координационной структуре" несколько десятков дополнительных мандатов и позволило возобновить борьбу за ключевые посты. Помимо президента, альянс выдвинул кандидата в премьеры - экс-министра труда и социальных вопросов Мухаммеда Шияха ас-Судани.



Понимая, что власть может окончательно уплыть из рук, ас-Садр организовал уличные протесты. В конце июля его сторонники ворвались в здание парламента и заблокировали его работу. Сам богослов, забыв о данном обещании, выступает с громкими призывами. От имени народа он требует роспуска "незаконного парламента, где заседают коррупционеры", называя сложившуюся ситуацию "прекрасной возможностью изменить политическую систему и Конституцию". Акции протеста он "скромно" называет "садристской революцией". Не дремлют и соперники ас-Садра. "Координационная структура" отказалась от роспуска парламента, объявив о мобилизации сторонников.



Что и говорить, ас-Садр поднаторел в популизме, позиционируя себя как спасителя Ирака. Однако у этой роли есть серьезные изъяны. Хотя блок богослова и занял первое место, за него проголосовали всего 10 процентов пришедших избирателей, или менее 900 тыс. человек из 44-миллионного населения. Так что выступать от имени всех иракцев ас-Садр не может. Много вопросов вызывают его политические взгляды. В 2019-2020 годах ас-Садр отказался поддержать протесты, вызванные обнищанием и всепроникающей коррупцией, сторонники богослова участвовали в разгоне демонстрантов. На этой почве произошел разрыв "садристов" с Иракской коммунистической партией. На выборах 2018 года обе силы выступали единым блоком, однако, в отличие от бывших союзников, коммунисты солидаризовались с протестующими.



В области внешней политики ас-Садр выступает под флагом иракского национализма, с трибуны возмущаясь вмешательством в дела страны и Ирана, и США, и Турции. В действительности его позиция способствует ослаблению Багдада перед лицом империалистических держав. Заключение союза между "садристами" и ДПК, например, привело к новому всплеску сепаратизма Иракского Курдистана. Его правительство обвинило центральные власти в несправедливом распределении нефтяных доходов и "запугивании иностранных инвесторов".



ДПК давно выступает за самоопределение Курдистана, вплоть до полного отделения от Ирака. Эти настроения подогреваются извне, тем более что здесь действует так называемая многонациональная консультативная группа - военные инструкторы из США, Великобритании, Германии и других западных стран. В пригороде столицы региона - города Эрбиль - расположена база американских ВВС. Соответствующие сигналы посылаются по дипломатическим каналам. На встрече с новым послом США в Ираке Алиной Романовски премьер-министр автономии Масрур Барзани заявил, что "народ Курдистана имеет национальные и конституционные права, а нерешенные вопросы с Багдадом касаются не только нефти и бюджета". Дипломат поддержала собеседника, заверив, что Иракский Курдистан является важным направлением политики Вашингтона.



Ослабление центральной власти подогревает амбиции Турции. Под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана она оккупировала часть Ирака. 20 июля в результате ракетного обстрела провинции Дахук погибли 9 иракских туристов, более тридцати получили ранения. На экстренном заседании Совбеза ООН Багдад потребовал от соседей вывести войска, однако в Анкаре заявили, что продолжат трансграничные операции.



Как и прежде, зарубежные игроки могут сделать ставку на экстремистов. В недавнем докладе ООН говорится об активизации "Исламского государства"*. Как указывается, группировка располагает 10 тыс. боевиками, сосредоточенными в основном в районе сирийско-иракской границы. В условиях, когда политический класс занят борьбой за кресла, потенциальная угроза может стать реальной.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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