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Не стоит тешить себя иллюзиями, что из-за энергокризиса Европа пойдет на баррикады
00:37 29.08.2022

Недовольство будет, но не надо считать, что странами ЕС управляют сплошь идиоты

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Олег Иванов
Сергей Обухов

В Греции, Болгарии и Румынии фиксируют очередной антирекорд стоимости электроэнергии - 1 мВТ теперь обходится местным потребителям в 700 евро вместо 75.

В Чехии ради экономии электроэнергии решили разогнать всех студентов на удаленку, чтобы не тратиться на освещение в лекционных классах, потому что цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении уже выросла на 33,6%, и это далеко не предел.

В Польше из-за дефицита газа готовятся предстоящей зимой жечь мусор для обогрева жилищ, а в Молдавии для этих же целей всерьез обсуждают переход на ивовые опилки.

В Великобритании из-за грядущего осеннего подорожания энергоресурсов на 80% некоторые "горячие головы" вообще предлагают не медлить и прямо сейчас ввести в стране военное положение.

Председательствующая в ЕС Чехия по договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ускоренном порядке созывает заседание Совета министров по вопросам энергетики, на котором планируется рассмотреть конкретные чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации.

На этом фоне министр юстиции Чехии Павел Блажек в интервью чешскому изданию iDNES заявил, что ситуация с ценами на энергию ставит под угрозу политическую систему Чехии в частности и угрожает существованию самого Евросоюза в целом. По его мнению, с 1989 года в Европе не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее, и если на европейском уровне не будет найдено решение по выходу из кризиса, то ЕС угрожает революция.

И в самом деле, Евросоюз уже не просто лихорадит, а буквально корежит и ломает без российских углеводородов. В Италии, где левые силы вступили в союз с популистами, неспокойно. В Германии даже законопослушные немцы выходят на улицы протестовать. В британском Глазго демонстранты штурмуют офисы газораспределяющих компаний.

Интересно, можно ли уже рассуждать о том, какая же именно страна еврозоны "рванет" первой, и насколько всепожирающим окажется огонь еврореволюции?

- Да, действительно, основания для подобных опасений существуют, - считает руководитель Центра урегулирования конфликтов, эксперт Центра ПРИСП Олег Иванов. - Энергетический и экономический кризис в ЕС активно развивается, а европейский истеблишмент, и тем более европейский обыватель оказался, откровенно говоря, к нему психологически не готов.

Европейский человек в последние несколько десятилетий разнежился, избаловался, живя в комфортном мире. И то, что сейчас происходит в Европе, и в самом деле, может иметь определенные политические последствия для властей еврозоны.

"СП": - Значит, революция действительно неизбежна? Павел Блажек тут, как говорится, зрит в корень?

- Я лично сильно сомневаюсь в том, что ситуация в ЕС обернется какими-то мало-мальски серьезными мятежами и революциям. Опять же, в силу того, что европейский человек к такому психологически не готов. За прошедшее столетие тот класс пролетариев, который смог в начале ХХ века кардинально поменять политический строй в странах Восточной Европы по примеру России, просто вымер как социальное явление. В нынешних европейцах, образно выражаясь, больше нет искры, внутреннего запала.

Скорее, я бы ожидал, что к власти на волне недовольства у руля Еврозоны нынешних либерально-демократических центристов просто сменит та или иная оппозиция. Либо крайне левая, либо крайне правая. Приоритетом для нее будут являться прежде всего национальные, а не общеевропейские интересы. Но радикальной "беспощадной революции" с развалом Евросоюзы, полагаю, все-таки не будет. Нет в тамошнем обществе такого запроса, как и нет там настоящих харизматичных лидеров, способных, как раньше, повести за собой массы.

"СП": - Но даже такая, можно сказать, "революцийка" со сменой вектора правящих политических кругов не принесет ли с собой смену нынешнего русофобского курса Европы? Геополитическая картина мира не сменится ли после грядущей зимы, обещающей стать для Европы сильнейшим испытанием? А то и прямо накануне этой зимы?

- В Евросоюзе, безусловно, существует определенное напряжение, но все-таки не стоит преувеличивать его значение, ­- продолжает тему специалист в области общественно-политических процессов и кризисных ситуаций в странах Восточной и Центральной Европы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. - Даже в восточноевропейских странах-лимитрофах, не говоря уже обо всем Евросоюзе, нынешний кризис используется лишь для выбивания каких-то собственных преференций из вашингтонского и европейского "обкомов". А для этого, как известно, лучше всего "продавать" некую "русскую угрозу". Вся Европа только и живет за счет этой формы паразитирования.

Никто ни у чехов, ни у болгар, ни у остальной Европы не будет ничего спрашивать. Но если и впрямь соберутся "скидывать" одних, так сказать, туземных начальников, то только для того, чтобы чисто технически поменять их на других. "Глобальные центры управления" это никак не затронет, они прости воспользуются благоприятным стечением обстоятельств для глобального форматирования миропорядка.

"СП": - О каком "благоприятном стечении обстоятельств" идет речь?

- С ковидом форматирование миропорядка, как говорится, не прокатило, с "зеленой" климатической повесткой - тоже. Так отчего бы "обкомам" не попытаться использовать в своих целях спецоперацию России на Украине и не произвести под этим прикрытием трансформацию глобального энергетического рынка?

Еще лет десять назад говорилось, что системе западного капитализма для выживания необходимо вдвое сократить потребление, потому что она уже не в состоянии поддерживать прежние стандарты существования. И в этом свете президент Франции Эммануэль Макрон не просто так заявил, что, дескать, "эпоха изобилия уже прошла". Сначала на Западе начали пускать под нож нормы социальной справедливости и социальной защиты, а теперь и стандарты норм существования.

Так что, идя к своим целям, на Западе вполне могут довести дело до замерзания последних европейцев. И никуда, по большому счету, европейцы не денутся.

"СП": - А как же возможные смены правительств в условиях энергетического кризиса Евросоюза?

- Все это будет проходить по типичному сценарию "оранжевой революции", по типу украинских "майданов" - от плохого к еще более худшему. Просто одна прокапиталистическая сила сменит другую капиталистическую силу, вот и все. Вон, британцы вроде собрались менять Бориса Джонсона на Лиз Трасс, ну и что? На практике-то выходит, что хрен редьки не слаще.

Здоровой, сильной оппозиции на Западе просто нет. Ради переформатирования западного мира, я вас уверяю, убедят европейцев в чем угодно. Так что с точки зрения интересов России я бы на это не ставил.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661722620


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