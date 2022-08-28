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США и КНР могут сползти к войне, сами того не желая, - Владимир Скосырев
00:55 29.08.2022

28.08.2022

Вашингтон усиливает нажим на Китай перед съездом КПК
Владимир Скосырев

сша, крейсера, тайваньский пролив, провокация, китай, кпк, съезд, экономика, компромисс Американские крейсеры в Тайваньском проливе ожидали атаки в любой момент.
Два крейсера США проплыли по Тайваньскому проливу, несмотря на то что КНР объявила его своими внутренними водами. Пекин ограничился заявлением, что готов сорвать провокацию. Учения китайских ВВС и ВМФ, проведенные после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, говорят о том, что Китай способен блокировать остров. Но Пекин на такой шаг вряд ли решится, рвать связи не спешит; недаром он согласился на аудит американцами китайских компаний, зарегистрированных на биржах США.
Представительство Седьмого флота США, базирующегося в Японии, утверждает, что транзит был рутинным, ведь корабли проследовали по коридору, который не входит в территориальные воды Китая, а относится к международным водам. "Операция, – говорится в сообщении, – демонстрирует обязательство США сохранять Индо-Тихоокеанский регион свободным. Военные США летают и плавают всюду, где позволяет международное право". В последние годы, как напоминает Reuters, американские корабли, а иногда и корабли Британии, Канады нередко проходили через пролив.

Узкий пролив часто становился источником напряжения после того, как разгромленные коммунистами войска генералиссимуса Чан Кайши бежали в 1949 году на остров. Визит Пелоси в начале августа возмутил Китай. Тем не менее конгрессмены и видные чиновники США продолжают посещать Тайвань. Последним в этой серии стал приезд члена комитета Сената по коммерции и вооруженным силам Марши Блэкберн. Разгневанный Пекин провел военные учения вокруг острова. Они продолжаются по сей день.

Как утверждает New York Times, у Китая нет возможности быстро вторгнуться на остров и захватить его. Но он может установить блокаду и принудить Тайвань к уступкам. При этом сценарии Китай попытается подчинить остров, взяв его в кольцо кораблями и самолетами. Методы действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) изложены в ее учебном пособии "Наука стратегии". Тайвань там не упоминается, но цель очевидна. Блокада, указывается в учебнике, должна "уничтожить экономические и военные связи врага и оставить его без внешней помощи, изолированным".

Во время учений в этом месяце Китай избегал таких провокационных шагов, которые вызвали бы ответ Тайваня. Но, как говорит Цю Сифу, научный сотрудник Института оборонных исследований на Тайване, задача китайских военных состоит в том, чтобы окружить остров и воспрепятствовать иностранной интервенции.

Кевин Радд, бывший премьер Австралии, а ныне глава Азиатского общества в Нью-Йорке, выступая на днях в Мумбаи, оценил складывающуюся обстановку как очень опасную. По его словам, две державы могут против своего желания, подобно лунатикам, которые бродят во сне, вступить в военный конфликт.

В беседе с "НГ" Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "В США нет какой-то абсолютно фиксированной позиции по отношению к Китаю. Там борются две, а то и три группировки, в том числе и сторонники того, чтобы не ухудшать отношения с Китаем, учитывая, что у него очень крупные инвестиции в США, которые достигали 100 млрд долл. в год, а поставки китайских товаров в США составляют 400–450 млрд долл. Есть рациональное мнение – не нагнетать нынешнюю ситуацию. С другой стороны, Белый дом взял курс на то, чтобы постоянно раздражать Китай, чтобы он находился в ситуации нестабильности. И все это делается перед ХХ съездом КПК".

Почему США не хотят жестко рвать отношения помимо соображений прагматизма в торговле? "В США гадают, какие решения будут приняты на съезде. Они могут быть жесткими. Например, Китай может объявить о международном запуске своей валюты, которая будет постепенно вытеснять доллар из стран Азии. Или принять решение о резком политическом сближении с Россией, именно политическом, а не техническом, которое уже имеет место. Наконец, Китай может объявить об очень жестких мерах по Тайваню. И тогда США останутся без тайваньских микрочипов. Отсюда у Вашингтона такой двойственный курс", – заключил Маслов.

Подтверждением такого курса стало то, что Пекин разрешил многим китайским фирмам, котирующимся на биржах США, допустить американских регуляторов к проверке результатов их аудита. На этот счет Комиссия США по ценным бумагам и биржам, точнее контролируемый ею орган, подписал соглашение с Комиссией по рынку ценных бумаг Китая.

Комментируя эту договоренность, Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, сказал "НГ": "Экономические связи слишком много значат для обеих стран. Несмотря на ухудшение политических отношений, нельзя просто прекратить экономические связи. Нельзя сказать, что Китай пошел на уступки. Ведь он угрожал ранее вывести свои компании из США. Шли переговоры. В Китае посчитали, что будет слишком большой урон для его экономики, если китайские фирмы уйдут с американских бирж. Поэтому был достигнут своего рода компромисс".

Источник - НГ
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