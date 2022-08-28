Мадурово чудо. Венесуэла нашла путь выживания под санкциями, - Анатолий Комраков

06:16 29.08.2022

Экономическое чудо Николаса Мадуро случилось после начала украинского кризиса

Анатолий Комраков

28.08.2022

Николас Мадуро разведал путь к богатствам и триумфальному будущему.

Россия внимательно изучает опыт стран, которые раньше нее оказались в условиях жестких санкций. Венесуэла попала в зону нефтяного эмбарго еще три года назад, а сейчас рапортует об успешном преодолении проблем и ждет высоких темпов роста своей экономики. РФ столкнется с полномасштабным запретом на свободные поставки нефти в западные страны с декабря, но уже сейчас ей прогнозируют падение экономики как минимум на 4–6%. Эксперты "НГ" подтверждают оживление торговли Венесуэлы и даже ее способность рассчитываться по контрактам. Только вот признаков экономического чуда они не видят. Рост экономики Венесуэлы эксперты называют бумажным и объясняют его глубоким предшествующим спадом. Оживление экономики Венесуэлы во многом объясняется тем, что Вашингтон ослабил запреты для латиноамериканской нефти, которая должна сдерживать мировые цены и замещать сокращение поставок из РФ.

Венесуэла нашла свой путь к экономике, которая генерирует богатства, путь к построению триумфального будущего, написал в соцсети президент страны Николас Мадуро. Ранее глава ЦБ Венесуэлы Калисто Ортега сообщил, что, по предварительной оценке, экономика Венесуэлы во втором квартале выросла на 18,7%. А по оценке Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, ВВП Венесуэлы в 2022 году вырастет на 10%.



Столь стремительный рост похож на чудо, ведь, например, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), который уже дважды за год ухудшал свой глобальный прогноз, в 2022 году рост мировой экономики составит только 3,2% (в январе ожидался рост на 4,4%). При этом МВФ в июне прогнозировал, что российская экономика сократится на 15%. По последним прогнозам ЦБ, российский ВВП снизится в этом году на 4–6%.



Восстановление экономики Венесуэлы началось после ее падения в прошлом году на 7%. А в 2020 году ВВП Венесуэлы упал на 26%, в 2019 – на 35%. Прошлогодний рост цен превысил 680%, безработица охватила 38% населения (хотя в 2015 году безработными числились чуть более 7% населения).



Опыт Венесуэлы стал особенно интересен России на фоне санкций, вводимых после начала конфликта в Украине. Венесуэла также входит в клуб стран, находящихся под наиболее серьезными ограничениями, в общей сложности там насчитывают их около 400. Венесуэла, так же как и Иран, является членом ОПЕК. Можно сказать, что Россия пошла по пути Венесуэлы, замещая сокращение импорта своего топлива со стороны западных стран на поставки в Индию и в Китай (60% всей венесуэльской нефти идет в Азию). Как и Венесуэла, Россия теперь делает ставку на сотрудничество с Ираном (см. "НГ" от 22.08.22).



"О каком-то экономическом чуде говорить не приходится, Венесуэла не нашла уникального противоядия против санкций. Ее заметный рост в 2022 году объясняется чрезвычайно низкой базой, сформировавшейся на фоне многих лет падения ВВП, и конъюнктурой политического момента", – сказал "НГ" главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.



"Основной целью американских антивенесуэльских санкций была их нефть. Но после того как приоритеты у США изменились и вместе с Европой стали нацелены на сокращение доходов России от поставок углеводородов, для венесуэльской нефти были сделаны исключения из режима санкций (в этом же русле необходимо рассматривать и переговоры по "ядерной сделке" с Ираном). Поставки нефти на рынок взамен российской и стали фактором роста экономики Венесуэлы. Поэтому о каком-то уникальном опыте противодействия санкциям, который мог бы стать полезен для России, говорить также не приходится", – сказал Николаев.



США резко изменили подход к взаимодействию с Венесуэлой именно после начала российской специальной военной операции. В марте 2022 года переговоры между американскими властями и кабинетом Мадуро произвели эффект разорвавшейся бомбы. В мае США начали смягчать санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы (нефтяное эмбарго действовало с 2019 года). Минфин США разрешил американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возобновлении производства в Венесуэле. И это на фоне требований американской Фемиды к Венесуэле выплатить другой американской компании ConocoPhillips 8,7 млрд долл. в качестве компенсации за экспроприацию активов компании в 2007 году. Аналитики однозначно связывают этот поворот с тем, что Белый дом старается открыть доступ венесуэльской нефти на мировые рынки, чтобы заместить ею поставки из РФ.



Но российский вице-премьер Александр Новак уверен, что на мировом рынке хватит места для всех поставщиков. При условии снятия санкций добыча нефти в Иране и Венесуэле вырастет на 2–2,5 млн барр. в сутки, правда, произойдет это не сразу. Мировой спрос при этом продолжит расти, и в перспективе миру понадобится и иранская, и венесуэльская, и российская нефть, заявил он.



Россия и Венесуэла ищут способы обойти санкции Запада в энергетической сфере, говорил в июле глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы работаем над конкретными проектами с компаниями РФ, мы продолжаем углублять эту работу, надеемся, что сможем договориться о способах, которые помогут обойти существующие препятствия, решить проблемы, связанные с финансами", – сказал он.



Кроме нефтяной отрасли у РФ есть пересекающиеся интересы и в других сферах. Недавно, например, стало известно, что в Венесуэле достроят заводы "Калашникова", об этом заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Контракт был подписан еще в 2001 году,



Оживление экономики латиноамериканской страны отметили и в бизнес-объединениях РФ. "Мы констатируем увеличение поставок продовольствия. За два последних года Венесуэла нашла каналы обхода санкций, она в срок и в полном объеме, причем в долларах, расплачивается за поставки. Например, Венесуэла закупает у РФ зерно, которое перерабатывается в Турции в муку", – сказал "НГ" вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев.



А в воскресенье стало известно, что Венесуэла рассчитывает на 100 тыс. российских туристов до Нового года.