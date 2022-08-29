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Стратегический провал США в Саудовской Аравии, - Дм.Минин
06:27 29.08.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 29.08.2022

Почему арабский мир не поддержал западную блокаду России

Общеарабский медиагигант Al Jazeera, рассматривая последние шаги США на Ближнем Востоке, включая июльское турне президента Джо Байдена по региону, закономерно ставит вопрос, "не сходит ли там постепенно на нет влияние Вашингтона?"

В дискуссии на этом телеканале обращается внимание на то, что, находясь во время поездки в Саудовской Аравии, Байден подчеркнул: Соединенные Штаты "никуда не денутся и не уйдут, и не оставят вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном". Успокоили ли его слова кого-нибудь?

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Кук заявил ведущему Стиву Клемонсу, что повестка дня США на Ближнем Востоке сильно сократилась. В течение долгих лет американцы были абсолютно доминирующей силой в регионе. Сейчас же существенно возросло присутствие России и большие возможности там видит для себя Китай. При этом он отметил, что "русские умудрились установить с саудитами наилучшие отношения за всю историю".

Главное требование американцев к Саудовской Аравии – значительно повысить добычу и продажу нефти на мировом рынке, чтобы вытеснить с него Россию и обрушить цены на это сырье, категорически отвергнуто. Обещание саудовской стороны поднять поставки на 100 тыс. баррелей в день при более чем 100 млн общемирового суточного оборота на рынке – это даже не отговорка, а издевательство! Американцы, например, утверждают, что резервные мощности королевства составляют 3 млн баррелей нефти в день. Котировки нефти на торговых площадках в мире даже не шелохнулись и устойчиво держатся на уровне свыше 100 долларов за баррель.

Шейхи и котировки

Повторение сценария 1980-х г., обстоятельно описанного в известной книге Петера Швейцера "Победа", когда Вашингтону благодаря "нефтяной сделке" с Саудовской Аравией и срыву газовых проектов Москвы с Европой удалось обрушить экономику Советского Союза, на этот раз сорвалось. Мир изменился.

То, что Москва всегда хотела достичь устойчивых взаимовыгодных договоренностей с Эр-Риядом, в том числе чтобы избежать ситуации прошлого, понятно. Вопрос в том, что привело саудитов к нынешней позиции. Причем они достаточно стойко ее придерживаются, несмотря на оказываемое на них давление и посулы всяческих благ в случае возвращения к послушанию. От "морковок" не отказываются, но "палок" не боятся.

Международный информационный концерн AL ARABIYA в качестве ключевого аспекта визита Байдена в Эр-Рияд отмечает возвращение США к военному сотрудничеству с Саудовской Аравией. Фактически Вашингтон ради достижения своих целей пошел на значительные уступки, отменив многие введенные им ранее ограничения и меры контроля в отношениях с саудитами. Принц Мухаммед бен Салман и президент Байден договорились, что американские и другие миротворцы и наблюдатели покинут саудовский остров Тиран, расположенный в устье залива Акаба, к концу года. Саудовская Аравия будет осуществлять свою суверенную власть в этом стратегическом регионе, контролируя международные маршруты, которые позволяют проходить судам, в том числе израильским, а также израильским самолетам, пересекающим воздушное пространство Саудовской Аравии. Вашингтон также обязался сотрудничать с королевством в создании системы противодействия беспилотникам и баллистическим ракетам. На встрече было решено создать объединенную оперативную группу в Красном море и еще одну совместную группу под руководством Саудовской Аравии в Оманском заливе и Северной части Аравийского моря. Также было договорено, что саудовские силы будут сотрудничать с Пятым флотом США в использовании современных технологий, таких как беспилотные корабли и искусственный интеллект, для защиты морских пространств. Эр-Рияд все это с радостью принял. Но взамен, в общем-то, ничего не обещал.

Король и наследный принц с отцом Хашогги

Сводить все к разногласиям между наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и нынешней американской администрацией по поводу печальной судьбы журналиста Хашогги было бы чрезмерным упрощением. Вряд ли заметную роль в изменении стратегии саудитов сыграло и то, что в свое время Р. Рейган оказался более мощной политической фигурой, чем Дж. Байден. Определенное влияние на снижение степени доверия саудитов к Америке имело ее предательское поведение в Афганистане. А ведь в первую очередь из-за советской политики именно в этой стране Эр-Рияд согласился когда-то на "нефтяную экспансию".

З. Бжезинский и предположительно Усама бен Ладен

Ключевой проблемой, которая вынуждает Саудовскую Аравию со все большей настороженностью смотреть на США и воздерживаться от слепой поддержки пролагаемого ими курса, является обеспокоенность судьбой своих материальных ресурсов. В самых серьезных аналитических и политических кругах Америки в последнее время выдвигается весьма простой способ решения ее фундаментальных экономических проблем, прежде всего огромного внешнего долга в $30 трлн: "...всем, кому должен, тому прощаю!" То есть под разными предлогами – от нарушения прав человека до "агрессивного поведения" – обязательства перед основными держателями американского долга могут быть аннулированы (без формального объявления дефолта), а их активы отчуждены. Особенно ярко эта тенденция подтвердилась на примере блокирования с возможной последующей конфискацией российских резервов на Западе. "Большой Восток" увидел в этом перспективный сценарий по отношению к себе. Более того, подготовкой к этому "хапку" в значительной степени объясняется и безудержный рост западной военной машины: ведь, чтобы его провести, требуется такая сила, которая бы сделала невозможным сопротивление откровенному грабежу. Отсюда и фанатичное стремление всячески обуздать Россию, которая может стать защитницей стран – производителей сырья, поскольку сама принадлежит к этой категории и имеет сопоставимую с Западом стратегическую военную мощь. Перефразируя известную поговорку про "евреев и армян", можно сказать: "Арабы, берегите русских! Расправятся с ними, за вами придут!" Да и в навязываемом снижении цен на нефть Саудовская Аравия тоже не заинтересована. 40 лет назад в ней было 9 млн жителей, а сейчас их уже 36 млн человек. И содержание значительно возросшего населения требует гигантских расходов.

"Было ваше, стало наше!"

Даже AL ARABIYA, являющаяся проводником укрепления арабо-западного сотрудничества, с нескрываемым раздражением пишет о последних идеях обложить серьезным "международным налогом" сверхдоходы "некоторых стран" от продажи энергетического сырья. Куда пошли бы поступления от этих налогов предельно ясно – в США и их ближайшим партнерам. С таким планом "спасения мировой экономики" выступил, в частности, один из самых послушных Вашингтону за всю историю генеральных секретарей ООН А. Гутерриш. И не приходится удивляться, почему весь арабский мир, практически единогласно, вместе с подавляющим большинством стран-членов не поддержал последнюю резолюцию этой организации по Украине. Не она же будет защищать их интересы перед возрастающим давлением США и их союзников, а Россия!

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661743620


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