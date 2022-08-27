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Кыргызстан. Школы с русским языком обучения обеспечены учебниками всего на 57 процентов
07:21 29.08.2022

29 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками в 2021/22 учебном году составила 70,5 процента. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, лучше всего ситуация обстоит в школах с кыргызским языком обучения. Они обеспечены книгами на 81,23 процента. Чуть ниже показатель в школах с узбекским языком обучения - 76,62 процента.

Хуже всего обеспечены учебниками школы с таджикским и русским языками обучения - на 66,98 и 57,21 процента.

"Ежегодно на тиражирование учебников из республиканского бюджета выделяется около 120 миллионов сомов. Эта сумма не покрывает потребность в учебниках", - отметили в ведомстве.

Однако не уточнили необходимую сумму. Несколько лет назад заявлялось, что для покрытия дефицита нужно как минимум 600 миллионов в год.

Ежегодно в канун 1 сентября родители жалуются на отсутствие учебников или их ужасное состояние. Часть учебников родители могут взять в аренду в школьной библиотеке, но отдельные все же приходится покупать.

Источник - 24.kg
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