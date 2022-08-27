В Афганистане талибы избили бывшего президента страны Хамида Карзая

08:16 29.08.2022

Боевики движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) избили бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, которому также угрожали смертью. Об этом в сегодня, 29 августа, сообщает ИА "Азия плюс" со ссылкой на эксперта по Афганистану Андрея Серенко.



По словам эксперта, инцидент произошел две недели назад, после того как Хамид Карзай подверг критике Пакистан за закрытие школ в Афганистане.



"Группа талибов ворвалась в его дом в Кабуле. Боевики „Талибана", по словам источников Фронта народного сопротивления Афганистана, избили Карзая… При этом экс-президенту страны угрожали смертью. В завершение „воспитательной беседы" талибы предупредили Карзая, чтобы он больше не смел критиковать талибов и Пакистан",

- написал Серенко в своем telegram-канале.



Хамид Карзай руководил Афганистаном с декабря 2001 года до 2004 года в качестве исполняющего обязанности президента, а с декабря 2004 года по 2014 год уже в качестве избранного президента.



С приходом талибов к власти наряду с другим государственным деятелем Абдулло Абдуллой был лишен телохранителей, а затем взят под домашний арест.



Как сообщает агентство, Карзаю сейчас запрещено выезжать за пределы страны. В мае этого года ему не дали выехать на поминки 2-го президента ОАЭ Халифы бен Зайда ан-Нахайяна.



"Несмотря на то, что его визит готовился посольством ОАЭ в Кабуле, талибы не позволили Карзаю поехать. В их МИД заявили, что ничего об этом не знают. При этом Абдулла Абдулла, коллега Карзая по Координационному совету по мирной передаче власти, вылетел в Индию через Дубай на гораздо менее „уважительном" основании - отпуск с семьей на Ураза-байрам",

- написало по этому поводу ИА "Sputnik Афганистан".