Будущее безУкраины, - прогнозы М.Хазина

09:52 29.08.2022

ГЛАВНЫЙ УКРАИНСКИЙ ПРОГНОЗ ХАЗИНА. НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ЛУКАШЕНКО

АЛЕКСАНДРА ГАНГА 28 АВГУСТА 2022 11:00

Совсем скоро Западу придется пойти на уступки России, и дело даже не в военных успехах СВО. Экономист и публицист Михаил Хазин уверен – США и их сателлиты сами допустили ошибки, пытаясь удушить Москву санкциями, и теперь им придется расплачиваться. Но что будет с Украиной, когда Запад ее "сольет", и при чем тут Лукашенко? Хазин предвидел исход еще задолго до спецоперации. Сбудется? Сбывается прямо сейчас…



Как по сценарию

Еще в 2014 году эксперт опубликовал статью под говорящим названием "Зачинатели войны", в которой по полочкам разложил, кому нужен Майдан, который стал началом катастрофы Украины и в итоге привел все к тому, что происходит сегодня. Все действующие силы на Украине Хазин разделил на три вида: народ, олигархи и заинтересованные лица извне.



Недовольство украинцев властью к тому времени действительно накопилось, но политические взгляды представляли широкий диапазон: от ультранационалистического на западе до пророссийского на востоке и юге.



Вторая сила в виде украинской элиты была разделена на несколько групп, которые, однако, единодушно переживали лишь за себя и не желали нести ответственность перед обществом. Они стремились в ЕС. Тут-то и произошел сдвиг в "западэнчество", с фашистско-галицийским уклоном, поскольку альтернативное направление, в Россию, вызывало у украинской элиты ужас ("Все отнимут!").



Третья сила – внешняя. Это, прежде всего, США и руководимые им НКО. Их задача тоже была схожа с олигархической – не допустить сближения Украины и России. В то же время такая мощная группа влияния, как у Польши, постепенно решала свои задачи – возвращение части исторически польских территорий.



Во что вылился Майдан, помнят все. Обманутые украинцы так и остались у разбитого корыта, которое, правда, теперь могли мыть в некоторых странах ЕС, превратившись в дешевую рабскую силу.



Радикальные националисты и олигархи смогли объединиться и укрепить свою власть. Захотевшие же отделиться от нацистского диктата юг и восток остались не услышаны: терять Донбасс и Крым – главных кормильцев – ни радикалы, ни олигархи, ни Запад не хотели.



В тот момент Михаил Хазин прогнозировал, что боевики будут драться до конца – и они разожгут гражданскую войну, которая развалит страну, что и произошло.



Кому достанется Украина?

Позднее, когда уже стало понятно, что прогноз практически полностью сбылся, Хазин предполагал будущее раздробление Украины. По его мнению, самую большую опасность сотканной советской властью из частей разных стран современной Украине несет Польша.



Это 50 млн человек. Сильных, образованных и очень злых. А если деньги перестанут давать из Брюсселя, то они станут совсем злые. А если еще у них появится оружие? Очень опасны (для Украины – ред.) венгры, потому что они исторически обездолены после 1918 года. Напомню, что Венгрия была морской державой... И тогда выстраивается следующая схема: Закарпатская область – это Венгрия! Галиция – это Польша, – говорил Хазин.



Третья часть, которая отколется, – это Новороссия от Одессы до Харькова. Вся полоса, присоединенная во времена Российской Империи.



И это Донбасс, Харьковская область, Запорожская, Днепропетровская области. Что будет делать Винницкая область? Она может захотеть туда, хотя она в Новороссию никогда не входила. Но она может захотеть, – считал эксперт.



А вот Киев, Чернигов, Сумы, Полтава, Житомир отойдут Лукашенко, неожиданно заявлял Хазин. По его словам, такой проект вполне возможен, а белорусский президент мог бы навести на близких к себе территориях порядок.



Хотя формально это разделение будет, ну, как бы только в рамках контроля за порядком, но мы же понимаем, как это все будет происходить. Поляки немедленно начнут там бороться с фашизмом. Россия начнет заниматься борьбой с фашизмом и восстановлением русского языка, – заявлял экономист.



Фрагментация Украины и борьба с фашизмом действительно начались, и как предупреждает сегодня Служба внешней разведки (СВР) России, Польша в любой момент может вмешаться ради своих исконных земель. Кроме того, Зеленский и сам фактически подарил Украину полякам, лоббировав закон об особом статусе для этих соседей и предоставив им полномочия, сравнимые и с правами самих граждан Украины.



Американская ловушка для ЕС

Как отмечал недавно Хазин, вскоре украинский лидер и вовсе может утратить контроль над тем, что осталось от страны. Так, украинские политики практически полностью разграбили Украину и вывели активы на Запад, где и планируют провести безбедно старость. Но сделать им этого никто не даст до тех пор, пока "заказ" Запада не будет исполнен.



Американцев устраивает ситуация в Донбассе, так как с ее помощью Вашингтон может продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Вот только вряд ли властьимущие на Украине захотят ждать долго, есть вероятность, что они могут саботировать желание США затягивать боевые действия.



Да и хватит ли у самих западных стран ресурсов, чтобы бесконечно подливать масло в огонь противостояния на Украине? Хазин полагает, что Запад может начать отступать.



Американцы пытаются любой ценой заставить Москву если не сдаться, то хотя бы остановить операцию, потому что количество ресурсов, которые они могут направить на украинский конфликт, будет уменьшаться даже не с каждым месяцем или неделей, а с каждым днем. Темпы инфляции именно таковы. Времени на спасение экономики почти не осталось, – указал он.



Также Хазин уверен, что если США будут, как и раньше, поддерживать Украину, это запустит с новой силой необратимые процессы, и ловушка захлопнется. Вот только ловушка не для России, а для Европы. Страны ЕС уже входят в рецессию, и американцы их привели к тому, что, не уйдя в отставку, действующие европейские политики спасти экономику, отменив санкции, не смогут.



России же, по словам эксперта, надо поскорее отказаться от долларовой модели, ведь американский доллар может скоро утратить статус мировой резервной валюты. А так как долларовая система в мире разрушается, то и санкции стремительно теряют смысл, о них Москва сможет благополучно забыть через пару лет, уверен экономист.



Я считаю, что вся эта санкционная история ускоряет процесс распада мировой долларовой системы. Зачем американцы это делают? Они это делают, потому что в их головах мир по-прежнему монополярный. Они не то чтобы не видят, они просто не хотят видеть распад мировой долларовой системы. По этой причине они совершают действия, которые де-факто долларовую систему разрушают, – объяснил Хазин.



Правда же заключается в том, что начавшиеся в США и Евросоюзе социально-экономические сложности из-за структурного кризиса и антироссийских санкций, в частности отказ от энергоресурсов, очень скоро вынудят Запад пойти на попятную.



Вашингтон, Лондон и Брюссель сами допустили ошибку, поверив в свое экономическое всесилие и решив обрушить экономику России. Москва же, наоборот, возвращает статус великой державы, убежден экономист.



Великая держава имеет сферу влияния. В своей сфере влияния она наводит порядок. У нас на Украине был беспорядок – какие-то нехорошие люди пришли, оккупировали эту территорию (международные банкиры) и начали там всякую фашистскую нечисть разводить. Что нужно сделать? Нужно навести порядок. Вот мы сейчас и наводим порядок. И наведем. А, соответственно, кому что не нравится – это не наши проблемы, – заключил он.