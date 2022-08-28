Глобальный газовый картель и зеленый переход. От ФСЭГ до "газовой ОПЕК": двадацать лет спустя

09:59 29.08.2022 28.08.2022



Станислав Жизнин Энвер Фазельянов Владимир Тимохов

Об авторе: Станислав Захарович Жизнин (д.э.н., профессор, Президент Центра энергетической дипоматии и геополитики (ЦЭД), Энвер Михайлович Фазельянов (к.э.н., Чрезвычайный и полномочный посол, Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, Главный аналитик ЦЭД), Владимир Михайлович Тимохов (к.физ.-.мат.н., Исполнительный директор ЦЭД).



В последнее время тема "зеленого перехода", в котором ведущую роль играют экономические, экологические и коммерческие перспективы газовой отрасли, в т.ч. для водородной экономики, в мировой энергетике привлекает особое внимание деловых, правительственных и научных кругов многих стран, что связано с его влиянием на климатическую повестку, а также на экономический, технологический и геополитический переделы энергетической карты мира на глобальном и региональном уровнях. Ожидается переоценка стратегии "зеленого перехода" из-за необходимости преодоления в ближайшие два-три года глобального энергетического кризиса, связанного с преждевременным сокращением инвестиций в традиционные невозобновляемые энергоресурсы, который может оказаться более серьезным по сравнению с кризисом 70-х гг. прошлого века.



В наибольшей степени кризис затронул газовый сектор, который в силу ряда связанных с ним особенностей пока имеет достаточно выраженный региональный характер. Вместе с тем развитие технологий газовой энергетики, особенно СПГ, создает условия для развития глобального рынка газа в условиях межтопливной конкуренции, что объективно создает предпосылки для усиления координации стран-экспортеров газа в рамках Форума стран-экспортеров газа( ФСЭГ) на фоне попыток создания различных альянсов стран-импортеров, в первую очередь в ЕС.



В ходе РЭН в 2021 г. идея газового картеля обсуждалась официальными лицами из Саудовской Аравии и России. В августе 2022 г. в зарубежных и российких СМИ эта тема вновь вернулась в повестку дискуссий экспертов. Следует напомнить в этой связи статью С.Жизнина в НГ-Энергия "Картель как антикартельное оружие" (14.09.2010), где в т.ч. были представлены история создания и особенности развития этой организации, начиная с 2001 г. За прошедшие годы произошло много событий, которые требуют переоценки роли ФСЭГ в газовой дипломатии. Что изменилось за последние годы?



Газ в зеленом переходе: общие подходы



В мировой энергетике в последние годы резко усилилось влияние геополитических факторов, которые доминируют, что оказывает негативное влияние на развитие всех секторов энергетики, в т. ч. в рамках "зеленого перехода", включая газовую отрасль. Накопился существенный конфликтный геополитический потенциал на глобальном и региональном уровнях, что затрудняет функционирование экономических механизмов энергетических рынков в рамках межтопливной конкуренции, в т. ч. с участием газа и его продуктов. Свою отрицательную роль играют экономические последствия пандемии. В настоящее время наблюдается, если не остановка "зеленого перехода", то, по крайней мере, его замедление. Мир еще не до конца оправился от COVID-19 и его разрушительных последствий, но негативное влияние пандемии на экономику уже очевидно. Ради выживания человечества и предотвращения надвигающегося глобального энергетического кризиса, который может принести миру большие экономические и политические проблемы, необходимо активизировать международное энергетическое сотрудничество.



Посмотрим на основные причины, которые спровоцировали этот кризис, а также на вероятные последствия энергетического коллапса для планеты и мирового сообщества.



Прежде всего, ковид вызвал спад промышленного производства, хотя сейчас экономика начинает выздоравливать, что характеризуется бурным ростом спроса на электроэнергию и энергоресурсы в 2021 г.



Кроме того, капризы погоды в 2020–2022 гг.: штиль и засуха в Европе, и обледенение ВЭС в США привели к дефициту поставок зеленой электроэнергии. Засуха и нехватка воды в Латинской Америке и КНР создали проблемы с выработкой электричества на ГЭС.



И наконец, зеленая революция затормозила развитие традиционной энергетики (закрывают угольные ТЭЦ и шахты, борьба с АЭС, дефицит инвестиций в нефтегазовую и угольную отрасли и т. д.). Однако, ковид не повлиял на рост спроса на электроэнергию, в немалой степени связанным с помимо традиционных промышленных и бытовых сегментов с растущими потребностями IT и других секторов цифровой экономики, а ее предложение отстало, что и вызвало резкий рост цен на электричество, а также традиционные энергоресурсы.



Среди последствий важно отметить то, что восстановление мировой экономики после пандемии затягивается. Судя по итогам представительного международного энергетического бизнес форума, организованного S&P Global и рядом крупных энергетических компаний и банков в Хьюстоне (7-11 марта 2022) CERAWeek2022, в котором один из авторов по приглашению его организатора Д.Ергина принимал участие он-лайн, "зеленый переход" приостановился. Зеленая энергетика становится слишком дорогой, к тому же стали возникать экологические проблемы с самими ВИЭ. Поэтому многие страны быстро вернулись к ископаемому топливу (нефть, газ, уголь). Кроме того, рост цен на традиционные ресурсы ведет к росту цен на многие виды промышленной и с-х продукции. Поэтому в краткосрочном плане, помимо борьбы с изменением климата, перед мировыми державами и лидерами стоит еще одна главная глобальная задача – переодолеть кризис в энергетическом секторе в условиях реалий пандемии. В долгосрочном плане очевидно, что "зеленый переход" в мировой экономике и энергетике будет продолжаться. Делаются прогнозы S&P Global, Bloomberg, МЭА и др., разрабатываются различные сценарии. Общим для многих из них является сохранение важной роли более экологичных традиционных энергетических ресурсов (в первую очередь газа, спрос на который будет расти) при умеренном развитии ВИЭ. Важно отметить, что в ЕС приняты документы, которые включили газ в дружественный для зеленого перехода ресурс. Газ это не только энергоноситель, но и важная основа для производства удобрений и других продуктов газохимии, а также водорода и его производных (аммиак и др.). Ситуация в последние месяцы подтверждает подобные прогнозы (ожидание энергетической катастрофы в ЕС, стремительный рост цен на газ и его биржевой торговли, развитие инфраструктуры СПГ и пр.).



ФСЭГ и другие "командные центры" мировой газовой отрасли



В мировой газовой отрасли в отличие от нефтяной промышленности не были образованы неформальные межкорпоративные картели наподобие картеля так называемых "семи сестер", принципы деятельности которого нашли отражение в деятельности ОПЕК. Международное взаимодействие в газовой сфере на корпоративном уровне получило свое развитие начиная с 1931 года, когда был учрежден Международный газовый союз (МГС), который объединяет газовые ассоциации и компании из более чем 70 стран мира. Основными форумами, организуемыми МГС, являются мировые газовые конгрессы, проводимые каждые три года. Кроме того, важную роль в развитии сотрудничества в Европе играет Европейский союз газовой промышленности (Еврогаз), в котором представлены ведущие европейские газовые компании и их ассоциации. ПАО "Газпром" и Российское газовое общество поддерживают активные контакты с обоими союзами. Что касается межгосударственного сотрудничества в газовой сфере, то этот вопрос поднимался и в рамках ОПЕК, правда, безуспешно, при том, что многие члены этой организации обладают большими запасами газа и являются его экспортерами. Кроме того, газовая проблема привлекла внимание влиятельной глобальной неформальной организации Международного энергетического форума (МЭФ), штаб-квартира которого расположена в Эр- Риаде.



Вопрос об объединении стран - экспортеров газа для защиты их коллективных экономических интересов в отношениях со странами-импортерами обсуждается с начала 90-х годов прошлого века. Идея создания "газовой ОПЕК" была озвучена в 1999 году на газовом форуме в Париже, однако получила негативную оценку со стороны основных стран - импортеров газа, и особенно крупного европейского экспортера Норвегии. В дальнейшем проводились дискусси по этой тематике, которые привели к межминистерской встрече в Тегеране 19–20 мая 2001 года с участием Алжира, Брунея, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Катара, Омана, России, Туркменистана. Там было принято решение о форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ). До 2008 года деятельность ФСЭГ носила неформальный характер и главным образом ограничивалась обменом мнениями и данными по различным аспектам добычи, транспортировки и реализации газа. Однако в дальнейшем в связи с развитием ситуации на основных рынках сбыта страны-производители приняли решение об изменении принципов деятельности ФСЭГ, его институциализации в целях более действенной защиты своих интересов. Это в немалой степени связано с перспективами развития глобального рынка СПГ.



Решение о преобразовании действовавшего Форума стран - экспортеров газа в качестве неформального объединения в международную организацию было принято в ходе 7-й министерской встречи ФСЭГ 23 декабря 2008 года в Москве. Это решение было поддержано руководством России . В настоящее время членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, а также ОАЭ (с 2012 г.). На их долю приходится более 70% доказанных запасов газа в мире и около 44% мирового экспорта. В 2008 г. в Москве делегации 11 стран приняли Устав и подписали Соглашение о функционировании ФСЭГ. Ряд стран имеют статус наблюдателй (Ангола, Азербайджан, Ирак, Казахстан, Норвегия, Оман, Перу). С даты подписания соглашение открыто для присоединения Брунея, Индонезии, Малайзии, Туркменистана, которые ранее принимали участие в деятельности неформального ФСЭГ. Было также принято решение, что в дальнейшем любая другая страна - экспортер газа, разделяющая общие интересы и цели форума, может стать его членом. В некоторых встречах министров принимали участие представители Туркменистана, Брунея, Индонезии, Малайзии, Йемена. Сообщалось, что велись переговоры с Канадой и Австралией по вхождению их в ФСЭГ, также обсуждался вопрос о переходе Казахстана и Норвегии из статуса наблюдателей в статус полноценных членов. Кроме того, статус наблюдателя некоторое время имели Нидерланды.



Форум имеет три органа управления: министерская встреча, исполнительный совет и секретариат, который размещается в городе Доха (Катар). Соглашение о функционировании ФСЭГ вступило в силу 30 сентября 2009 года после получения депозитарием (Российская Федерация) уведомлений о выполнении внутригосударственных процедур от пяти стран (Алжир, Катар, Ливия, Россия, Тринидад и Тобаго). В последствии другие страны закончили подобные процедуры и ФСЭГ является полноценной международной экономической организацией. Почти ежегодно проводятся мнистерские встречи.



Основные цели организации: обеспечение суверенных прав стран-членов на собственные запасы природного газа и возможность самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, бережную и эффективную разработку и использование газа в интересах своих народов, обмен опытом, мнениями и информацией по ключевым аспектам развития газовой промышленности. В частности, в учреительных документах отмечается необхдимость "Повысить роль ФСЭГ на мировой энергетической арене, чтобы поддержать суверенные права стран-членов на их ресурсы природного газа, максимально увеличить их ценность на благо их людей, а также содействовать их координации в области глобальных энергетических разработок с целью содействия глобальному устойчивому развитию и энергетической безопасности". Следует отметить, что в отличие от ОПЕК в учредительных документах ФСЭГ не предусмотрены установление квот на добычу газа и координация ценовой политики. На 10-ой министерской встрече в Оране (Алжир) в апреле 2010 г. обсуждалась долгосрочная стратегия ФСЭГ, а также принято решение о проведении в 2011 году первого саммита этой организации. С тех пор проведено 4 саммита с участием глав государств стран-членов ФСЭГ.



Россия и ФСЭГ



В ходе переговоров о формализации ФСЭГ, разработке учредительных документов Россия исходила из того, что создание картеля газовых экспортеров по типу существующего нефтяного картеля ОПЕК означало бы заключение соглашения между его участниками о разделении рынка и, соответственно, введение механизма квотирования. Цель - минимизация потерь от конкуренции и снижения цен в условиях либерализации европейского рынка.



Следует отметить, что на европейском рынке трубопроводного газа основными конкурентами России являются Алжир и Норвегия, а в перспективе - Ливия, Египет, Туркмения, Азербайджан и Иран. Роль России в этой группе - как по запасам, так и по положению на рынке ЕС - главенствующая. Иран обладает вторыми после России запасами газа, однако из-за существующих международных санкций его месторождения масштабно не разрабатываются, он даже вынужден закупать газ за рубежом, в основном в Туркменистане. Венесуэла также пока не входит в ряд экспортеров газа. В то же время обе страны стремятся привнести в деятельность форума некоторые элементы, свойственные ОПЕК, с упором на более жесткие меры в отношении США и других импортеров газа. Эту позицию не разделяют Катар и ряд других членов ФСЭГ. В связи с этим при развитии ФСЭГ Россия заинтересована в том, чтобы избегать его политизации, а основное внимание направить на решение экономических проблем мировой газовой отрасли на основе баланса интересов потребителей и производителей. Форум дает возможность развития и углубления многостороннего и двустороннего взаимодействия между основными экспортерами газа. В частности, это касается согласования позиций по перспективам развития газовых рынков, чтобы избежать нецивилизованной конкуренции. Кроме того, важным вопросом является разработка новой модели ценообразования на газ с учетом его высоких экологических преимуществ по сравнению с другими традиционными энергетическими ресурсами.



Представители России играют важную роль в деятельности ФСЭГ. Первым генеральным секретарем ФСЭГ был избран представитель России Леонид Бохановский (2009-2014 гг), вторым Мохаммад Хоссейн Адели из Ирана (2014-2018), а третьим бывший заместитель Министра энергетки РФ Юрий Сентюрин (2018-2022). Кроме того российские эксперты занимают различные должности в секретариате ФСЭГ. В настоящее время генеральным секретарем ФСЭГ является предстаивтель Алжира Мохамед Хамель.



Сегодня позиции России на европейском газовом рынке, в условиях отхода от системы долгосрочных контрактов, перехода на биржевую торговлю и просто от цивилизованных отношений вынуждают нас менять правила игры в т.ч. в рамках торговых отношений России с ЕС в области поставок газа. Закончился Энергодиалог РФ-ЕС, остались двусторонние контакты в энергетике, в т.ч газа с рядом стран. Но в целом возможность в рамках взаимодействия с ЕС просто отсутствует. Есть перспективы энергетического сотрудничества с Японией, Южной Кореей, Китаем, Индией, другими странами Азии. Все это позволяют говорить о целесообразности превращения ФСЭГ в газовую ОПЕК, хотя этот процесс длительный и пока до механизма квотирования производства и экспорта газа далеко.



Кроме того, российская энергетическая дипломатия в отношении различных объединений стран - экспортеров газа должна учитывать то, что при либерализации газового рынка и его политизации в странах ЕС может произойти картельное объединение потребителей газа. Это уже затронуло доступ "Газпрома" и других добывающих компаний из государств (нечленов ЕС) к газотранспортной инфраструктуре и сбытовым сетям в границах Евросоюза. Кроме того, мы видим непонятные с экономической точки зрения закрытие Северного Потока-2 и ограничения Северного потока-1, а также Ямал- Европа. Кроме того, мы наблюдаем более тесную координацию действий европейских газовых компаний в рамках Европейского союза газовой промышленности.



"Газовая ОПЕК": проблемы и перспективы создания



В 2021-22 г. вопросы создания глобального альянса экспортеров газа активно обсуждался на международных конференциях, в зарубежных и российских СМИ. В частности, по сообщению газеты.ру от 14.10.2021 г. в рамках Российской энергетической недели в октябре 2021 г. министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Абулазиз аль Сауд высказался в пользу регулирования газового рынка. Судя по словам вице-премьера А.Новака "Рациональное зерно в этом есть, но нужно более детально это проработать". В аналитической статье Саймона Уоткинса 23 августа 2022 г. в американском журнале Oil Price (https://oilprice.com/Geopolitics/International/Iran-And-Russia-Move-To-Create-A-Global-Natural-Gas-C...) "Россия и Иран строят фундамент для потенциального газового картеля" прогнозируется что газовый альянс России и Ирана может способствовать контролю над ключевыми элементами глобальной матрицы поставок газа. В частности, в статье отмечается, что "Газ широко рассматривается как оптимальный продукт при переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, поэтому контроль над его глобальным потоком станет ключом к энергетике в течение следующих десяти-двадцати лет", со сылкой на источники Министерства нефти Ирана". Подобный вывод делается на основе оценки Меморандума о взаимопонимании (МоВ) на сумму 40 миллиардов долларов США, подписанный в июле 2022 г. прошлом месяце между "Газпромом" и Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), является ступенькой к тому, чтобы позволить России и Ирану реализовать свой давний план стать основными участниками глобального картеля для поставщиков газа по той же схеме, что и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для поставщиков нефти.По мнению автора статьи, "основанная на нынешнем Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ) "газовая ОПЕК" позволит координировать чрезвычайную долю мировых запасов газа и контролировать цены на газ в ближайшие годы. Занимая первое и второе места в таблице крупнейших мировых запасов газа соответственно - Россия с чуть менее 48 трлн м3 (ткм) и Иран с почти 34 трлн м3 - две страны находятся в идеальном положении для этого".



Анализ некоторых положений указанной статьи и других недавних материалов в СМИ показывает, что создание глобального газового альянса (или картеля) выглядит более реально чем несколько лет назад. В частности, МоВ, содержит по крайней мере четыре ключевых элемента, которые могут содействовать созданию "газовой ОПЕК". Во-первых, "Газпром" пообещал техническую помощь NIOC в разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс стоимостью 10 млрд.долл. Во-вторых, "Газпром" окажет содействие в реализации проекта стоимостью 15 млрд.долл.на огромном месторождении Южный Парс на морской границе между Ираном и Катаром. В-третьих, "Газпром" окажет технологическое содействие в завершении проектов по производству СПГ и развитию газотранспортной инфраструктуры в Иране. В-четвертых, по мнению зарубежных экспертов, Россия может побудить другие крупные газовые державы присоединиться к постепенному созданию газового картеля. Важно отметить, что Катар и Иран в 2017 г. заключили соглашение о сотрудничестве в отношении ряда спорных вопросов вокруг месторождения Южный Парс, что может сыграть позитивную роль в участии Катара в картеле. В этой связи важное значение могут иметь стабильные отношения Москвы и Эр Риада по нефтяным и некоторым политическим вопросам, что будет способствовать сглаживанию некоторых проблем между КСА и Катаром на общих газовых интересах.



В совокупности на Россию, Иран и Катар приходится около 60 процентов мировых запасов газа, и они сыграли важную роль в создании ФСЭГ, 12 членов которого контролируют более 71 процента мировых запасов газа, 44 процента его реализуемой продукции, 53% газопроводов и 57% экспорта СПГ. В разное время изучались планы по углублению сотрудничества между членами ФСЭГ до такой степени, чтобы оно стало таким же влиятельным на газовом рынке, как ОПЕК на нефтяном. В частности, это касасалось развития трехсороннего сотруудничества ( России, Иран и Катар). До последнего времени эта идея не была реализована по ряду причин в т.ч из-за нежелания Катара присоединиться к российско-иранскому альянсу по политическим мотивам.



По нашему мнению, в краткосрочной перспективе есть признаки того, что сдержанность Катара в отношении участия в газовой ОПЕК может ослабнуть. Важнейшей особенностью экономических планов Дохи является то, что она останется одним из ведущих экспортеров СПГ в мире, осбенно учитывая долгосрочные соглашения Qatar Petroleum и Sinopec на ежегодные поставки в Китай более 2 млн тонн СПГ в период 10 лет, также с Пакистаном более 3 млн.т ежегодно тоже на 10 лет. Кроме того, Катар заключил долгосрчные соглашения с рядом других стран Азии.



Важную роль в формировании глобального газового альянса может сыграть Саудовская Аравия, которая реализует долгосрочную программу развития газовой инфраструктуры, в т.ч. в расчете на экспорт СПГ, основываясь на огромные запасы газа, в разработке которых активно учавствует российский "Лукойл". Поэтому газовые инициативы министра энергетики КСА имеют определенные перспективы.



Заключение



1.Глобальный энергетический кризис будет обостряться и в ближайшие годы роль газа в его преодолении будет возрастать, особенно в условиях зеленого перехода.. Это связано с экологическими преимуществами газа по сравнению с другими ископаемыми видами топлива, а также перспективами его использования для получение водорода и некоторых видов важной для мировой экономики продуктов, прежде всего удобрений.



2.По мере роста доли СПГ в мировой торговле газом и масштабов соответствующей инфраструктуры, в т.ч. местной, вероятно формирование глобального газового рынка и при этом влияние региональных рынков на глобальный рынок будет усиливаться.



3. Если недавно казалось очевидным влияние цен на нефть и нефтепродукты (дизель и мазут) на цены на газ, то сейчас ситуация меняется. Наоборот цены на газ и его продукты могут влиять на цены на нефть и нефтепродукты. Не вдаваясь в детали, можно отметить взаимное влияние на ценообразование в международной торговле газом и нефтью -новое явление в мировой энергетике.



4. Все это может ускорить создание международного газового картеля, вероятно в рамках ФСЭГ.



5.Очевидно возрастание конфликтного потенциала в мировой политике, что услилит влияние геополитических факторов на систему международных экономических отношений, в первую очередь в сфере энергоснабжения, в т.ч. на торговлю газом.



6.Объединение основных производителей газа в рамках "газовой ОПЕК" на базе ФСЭГ будет содействовать стабильности и предсказуемости международных газовых рынков, а также обеспечению энергетической безопасности экспортеров и импортров газа.



7.По нашему мнению, "газовый альянс или картель" может быть создан на начальном этапе в соответствии с кратким меморандумом между РФ, Ираном, Катаром, КСА (пока без ФСЭГ), основные положения которого можно было бы подготовить и обсудить в рамках ежегодной Россйиской энергетической недели (РЭН-22), намеченой на середину октября с.г. в Москве.



8.Одним из направлений деятельности "газовой ОПЕК" мог бы стать постепенный переход на оплату в торговле газом в национальных валютах и уменьшение роли доллара в ценообразовании и расчетах в международной торговле газом.



9. "Газовая ОПЕК" могла бы активно участвовать в глобальном энергетическом диалоге в рамках Международного энергетического форума (МЭФ), штаб-квартира которого расположена в Эр Риаде, тем более что ФСЭГ и МЭФ успешно взаимодействовали в создании такой важной платформы как банк данных о положении в мировой газовой отрасли "GasJODI", которые регулярно публикуются на сайте МЭФ.



10.Можно было бы продумать целесообразность создания промежуточной структуры или механизма взаимодействия стран- экспортеров нефти и газа в рамках ОПЕК+ , т..е. между ОПЕК и ФСЭГ с расположением временного рабочего секретариата в Москве или Санкт-Петербурге. Источник - НГ

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