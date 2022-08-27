В Афганистане возобновили работу кинотеатры

10:13 29.08.2022

Афганские кинотеатры возобновили работу после почти годичного перерыва. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на афганский телеканал TOLOnews.



Как передает агентство, в ближайшие дни в кинотеатрах Кабула покажут 37 фильмов, включая художественные и документальные, полнометражные и короткометражные ленты. Содержание самое разное - от войны до проблем девочек, лишенных права учиться в школах.



При этом сообщается, что роли женщин в фильмах, снятых при режиме талибов, были строго ограничены. Лишь в одной картине было позволено сыграть роль местной актрисе - фильм посвящен проблемам наркозависимых.



После захвата власти в Афганистане движение "Талибан" (организация запрещена в РФ) закрыло все кинотеатры в стране, объясняя это тем, что индийские, европейские и американские фильмы противоречит нормам шариата.