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Зачем в Кыргызстане переписывают закон о выборах, - Д.Подольская
10:20 29.08.2022

29 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане хотят изменить правила игры на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Закон был принят парламентом шестого созыва в 2021 году в преддверии ноябрьской избирательной кампании. Инициаторы ввели пропорционально-мажоритарную систему с открытыми партийными списками. Теперь от одномандатных округов и преференциального голосования могут отказаться.

Эксперты готовят пакет предложений, который направят на рассмотрение членам межведомственной рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной по предложению ЦИК. В сентябре они проведут ряд заседаний. Проект нового документа будет вынесен на общественное обсуждение.

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Мнения аналитиков разделились. Одни полагают, что изменения необходимы и называют мажоритарный принцип архаизмом. Преференциальное голосование, как отмечают эксперты, внесло путаницу. Люди так и не разобрались, как голосовать, и ставили галочки напротив порядкового номера кандидата в депутаты, если он совпадал с номером самой партии. Поэтому сложно заявлять однозначно о чистой победе некоторых политиков, попавших в парламент.

Другие настаивают на том, что в Кыргызстане нет партий в их классическом понимании, а есть клубы по интересам и граждане голосуют за отдельных персон в кандидатских списках, а не за партийную платформу как таковую.

Досрочным выборам быть?
Высказывается также опасение, что изменение правил большой гонки приведет к корректировке Конституции, а может, и к досрочным выборам в парламент.

Очевидно и то, что без команды сверху ЦИК не стала бы поднимать вопрос об изменении избирательного законодательства.

Но менять Конституцию в случае возвращения к пропорциональному голосованию не потребуется. В статьях Основного закона не прописано, как должен избираться парламент.

Речи о досрочных выборах также не идет. Переписывание законодательства не является основанием для роспуска действующего созыва, и в регламенте Жогорку Кенеша нет такой нормы.

Политолог Шерадил Бактыгулов все-таки не исключает, что внеочередные парламентские выборы все же возможны. Если Кыргызстан вернется к пропорциональной системе, то это означает, что партиям удалось отвоевать утраченные ведущие позиции в местной политике. Чтобы расширить их представительство в парламенте, вероятно, снизят порог до трех процентов.

"Депутаты могут пойти на самороспуск, используя новое избирательное законодательство, как обстоятельство для выдвижения инициативы о досрочном сложении полномочий. Для этого необходима одна треть голосов. В случае досрочного прекращения полномочий седьмого созыва президент назначает дату новой кампании в течение пяти дней", - сказал он.

Если вернут пропорциональную систему, то можно говорить о том, что в стране восстановят и парламентскую демократию. А на выборы, нацеленные на усиление партий, международные доноры дадут денег.

Шерадил Бактыгулов
По его словам, выборы-2021 показали, что смешанная система неэффективна. Депутаты, избранные по одномандатным округам, представляют малые группы интересов. К примеру, за Шайлообека Атазова, пришедшего в Жогорку Кенеш от Свердловского округа, проголосовали всего 2,5 тысячи человек. Некоторые победившие по открытым партийным спискам получили три тысячи голосов.

"Поэтому, чтобы разрядить обстановку и не допустить накопления негатива, может быть объявлена досрочная гонка. Это шаг навстречу избирателям", - считает Шерадил Бактыгулов.

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В Кыргызстане могут отказаться от одномандатных округов
Юрист Таттубубу Эргешбаева полагает, что мажоритарная система вредит национальной безопасности.

"Депутаты по одномандатным округам вкладывали в три-четыре раза больше денег, а значит, закон изначально был написан для привилегированных региональных политических представителей. Есть сомнения в равнозначной конкуренции в выборах по одномандатным округам. Есть и другие причины неэффективности этой системы. Одномандатники лоббируют локальные интересы своего округа, дают особые поручения чиновникам исполнительной власти, используют трибуну парламента для продвижения своих личных интересов. Все это влияет на раздробленность сил, некачественное принятие политических решений, отсутствие консолидации по утверждению ежегодного государственного бюджета", - сказала Таттыбубу Эргешбаева.

В новом избирательном законодательстве мажоритарная система должна быть ликвидирована.

Таттыбубу Эргешбаева
Эксперт Игорь Шестаков, напротив, считает, что бесконечно менять систему непродуктивно. Избиратели не ходят на участки не из-за того, что им не нравится тот или иной принцип формирования законодательной власти, они просто не верят кандидатам в депутаты.

"Это не более чем популизм. У власти достаточно социально-экономических забот, и тратить время на очередную политическую пустышку нецелесообразно", - пояснил Игорь Шестаков.

Он также убежден, что если досрочные выборы и будут, то закончатся сокрушительным провалом для всех субъектов. Кыргызстанцы давно уже не связывают содержимое своих продуктовых корзин с заседающими в высоких кабинетах.

Не ищите темную кошку в темной комнате
В ЦИК между тем не комментируют инициативу перекройки избирательных механизмов и снижение порога. Просят дождаться широкого обсуждения с участием всех заинтересованных сторон - самой избирательной комиссии, бывших и нынешних депутатов, представителей политических партий и юристов.

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Часть экспертов считает, что проблема не в смешанной системе, барьере или сумме залога. Все упирается в низкий уровень претендентов на мандаты. Поэтому и выбор у электората весьма скудный, а ожидания скромные.

В стране армия дипломированных, но плохо образованных специалистов в разных областях. Преимущественно юристов и экономистов. Придя в парламент, они не могут написать качественный законопроект, потому что просто не знают, как это делать - не хватает компетенции. Не только написать, даже в откровенно заимствованных вычитать и, например, заменить "Российская Федерация" на "Кыргызская Республика" не удосуживаются. Поэтому мы периодически читаем новости, как наши некоторые нардепы списывают чужие труды.

Оставшиеся без депутатских мандатов традиционно винят систему, избирательный порог, большой залог... Аутсайдеры выборных кампаний забывают об одном - велосипед не виноват в том, что кто-то на нем не умеет ездить.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661757600


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