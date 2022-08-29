Китайские маневры и озабоченность Токио, - А.Кошкин

10:39 29.08.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 29.08.2022 |



Территория Японии не имеет стратегической глубины и потому уязвима



Длительные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в близлежащих к Тайваню районах вызвали "повышение уровня тревоги Японии и США". Так охарактеризовало эффект китайских маневров с запусками баллистических ракет японское информационное агентство "Киодо цусин".



"Крупномасштабные военные учения Китая, проведенные ранее в этом месяце в районах вокруг Тайваня в ответ на громкий визит США на демократический остров, продемонстрировали способность Пекина атаковать японские и американские войска, базирующиеся в регионе, и повысили уровень их боевой готовности", – заключает японское агентство.



Японские военные эксперты отмечают, что учения, в ходе которых Китай запускал баллистические ракеты в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии, подчеркнули необходимость избежать крупного военного конфликта из-за Тайваня и укрепить оборону Нансэй, островной цепи, охватывающей японскую Окинаву и простирающейся на юго-запад от Кюсю в направлении самоуправляемого острова.



Отмечается и то, что в ответ на провокации властей США и Японии, которые своими демонстративными действиями, по сути, отказываются от официальных обещаний соблюдать принцип "одного Китая", корабли китайских ВМС и военные самолеты прекратили соблюдать "срединную линию" в Тайваньском проливе.



"Киодо цусин" приводит слова Сун Чжунпина, военного обозревателя, преподавателя Инженерного университета ракетных войск НОАК, о том, что учения должны были "пригрозить силам, выступающим за независимость Тайваня", а также предупредить о недопустимости вмешательства извне. Он заявил, что приоритетной задачей учений НОАК была проверка эффективности разработанных в Китае военных сценариев отстаивания суверенитета КНР над Тайванем.



Отметив, что остров Йонагуни в префектуре Окинава, расположенный примерно в 110 километрах от Тайваня, может стать объектом любых потенциальных операций Китая по "закрытию Тайваня", направленных на изоляцию острова, Сун предостерег от каких-либо попыток Японии и Соединенных Штатов вмешиваться в конфликт и создавать "прямое напряжение". "НОАК, безусловно, будет противодействовать любым попыткам Японии и США создать два Китая", – предупредил китайский обозреватель.



В Вашингтоне и Токио внимательно следили за маневрами НОАК. "Киодо цусин" приводит мнение Джеймса Шоффа, бывшего старшего советника по политике в Восточной Азии в Пентагоне, который сказал, что последние китайские учения продемонстрировали "значительное повышение (уровня)" по сравнению с предыдущими маневрами, поскольку включали запуски ракет и скоординированные действия на суше, воде и в воздухе. Шофф считает, что США "все еще имеют технологическое преимущество и превосходящий опыт" по сравнению с китайскими военными, но "в целом нынешняя ситуация явно свидетельствует о необходимости по возможности избежать крупной конфронтации" из-за Тайваня.



Что касается частых пересечений "срединной линии" в Тайваньском проливе, Шофф полагает, что Китай использует визит Пелоси в качестве предлога для военного давления на Тайвань. "Я думаю, что Китай потенциально заинтересован в попытке закрыть или взять под полный контроль Тайваньский пролив. Или они хотели бы, чтобы США думали, что Тайваньский пролив закрыт для американских военных в будущем", - полагает американский эксперт. Он также считает, что запуск пяти китайских баллистических ракет в ИЭЗ Японии должен "продемонстрировать и сделать ощутимой" способность Китая наносить удары по японским целям с тем, чтобы при обороне Тайваня убедить Токио не позволять Вашингтону использовать базы на японской территории. Отмечается также, что запуски ракет продемонстрировали способность Пекина защитить свои силы с материка в любой операции по окружению Тайваня.



Шофф считает, что американским силам не следует значительно увеличивать свое присутствие в Японии, вместо этого Вашингтон должен изучить возможность большей гибкости в военном развертывании и проведении операций, интегрированных с японскими силами самообороны. По его словам, американцы "ждут изменений стратегии национальной обороны Японии". Имеется в виду объявленное премьер-министром Японии Фумио Кисидой обновление до конца года стратегии национальной безопасности.



Американский эксперт считает, что о своей обороноспособности должны позаботиться сами японцы. В частности, он указал на необходимость для Токио "усилить оборону островов Нансэй, чтобы Китай не мог свободно действовать" в данном районе. А с учетом возможностей запуска Китаем ракет с береговой линии и Соединенным Штатам может потребоваться разместить несколько ракет малой или средней дальности в префектуре Окинава и других районах островов Нансэй.



"Киодо цусин" приводит недавние высказывания источников в японском правительстве о том, что, "по оценкам Токио, ему потребуется около 1000 противотанковых ракет большой дальности в дополнение к своему запасу ракет ПРО для защиты от растущего военного потенциала Китая".



Возвращаясь к высказываниям Сун Чжунпина, агентство приводит его слова: существует риск военного конфликта между Пекином и Вашингтоном, если Соединенные Штаты "преднамеренно спровоцируют" Китай из-за Тайваня. "Территория Японии не имеет стратегической глубины… Япония не должна пытаться сдерживать Китай, следуя стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе", – предупредил китайский военный аналитик.



Соответствующие предупреждения сделали на днях и в Министерстве обороны КНР. Японии следует прекратить вслед за США клеветать на Китай и безответственно раздувать "китайскую военную угрозу", заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Япония на протяжении определенного периода времени продолжала увеличивать свой военный бюджет и усиливать свое военное присутствие, что вызывало повышенную настороженность.



"Призываем японскую сторону глубоко задуматься над своей историей агрессии, прекратить клеветать и очернять Китай, призываем принять больше усилий, способствующих укреплению взаимного доверия с соседними странами и поддержанию мира и стабильности в регионе", – сказал официальный представитель МО КНР.



О недопустимости возвращения Японии на опасный путь возрождения страны в качестве военной державы при поощрении США счел необходимым предупредить и МИД РФ.



В Вашингтоне устами посла подталкивают Токио к полному отказу от ограничений в военной сфере, закрепленных в Конституции (Японии), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала высказывания главы дипмиссии США в Токио Рама Эмануэля, который положительно оценил увеличение военного бюджета Японии и потенциала ее вооруженных сил. Захарова напомнила, что ранее глава японского правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии: "Вместо сдерживания подобных реваншистских настроений токийской элиты Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны".



Превращение японских сил самообороны в одну из сильнейших армий мира, запланированное воссоздание в Японии ВПК и милитаризация экономики, а там, глядишь, и общественной жизни требует от соседних государств повышенной бдительности и действенных мер, в том числе военно-технического характера, по обузданию забывших историю разгрома реваншистов из Страны восходящего солнца.



P.S. 28 августа РИА "Новости" сообщило: как заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, КНР привела вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу. "Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", – говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети We Chat.



Ранее агентство Рейтер сообщало, что два крейсера ВМС США, Chancellorsville и Antietam, 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив – впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.