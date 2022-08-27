Могучий старик Берлускони взбодрит болото Европейских политиков, - Р.Трунов

12:10 29.08.2022

Лучший способ разбудить вялых президентов



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На фоне современных невзрачных лидеров западного мира возвращение Сильвио Берлускони в политику может сравниться с эффектом разорвавшейся бомбы.



В прежние времена в ЕС всегда находился лидер или группа таковых, способных объединить разрозненные интересы.



Роман Трунов

Журналист



Политическая физиономия Европы, фигурально выражаясь, расползается в хитрой улыбке. Точь-в-точь такой, какая обычно играет на лице у Сильвио Берлускони. Решение Кавальере вернуться в большую политику изменит расстановку сил во власти не только в Италии, но и, вероятно, в Европейском союзе в целом, институтам которого предстоит дополнительная проверка на прочность.



Берлускони, которому через четыре дня после досрочных парламентских выборов на Аппенинском полуострове, назначенных на 25 сентября, исполнится восемьдесят шесть лет намерен баллотироваться в Сенат. Бывший итальянский премьер-министр, занимавший эту должность трижды, является бессменным лидером партии "Вперед, Италия!", входящей в правоцентристскую коалицию вместе с "Лигой Севера" и "Братьями Италии". Все опросы общественного мнения прочат этому политическому альянсу уверенную победу в ходе предстоящего голосования. Причем, как полагают многие наблюдатели, именно Кавальере принадлежала решающая роль в создании правительственного кризиса, который привел к отставке Марио Драги в июле этого года.



Большая политическая карьера Берлускони, миллиардера, финансового и медийного магната, началась без малого три десятилетия назад, в 1994 году. В то время Эмманюэль Макрон, которого сейчас иногда называют лицом объединенной Европы, еще даже не учился в университете, а Олаф Шольц возглавлял районное отделение СДПГ в Гамбурге. В конце 2012 года Кавальере объявил, что не хочет снова выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, но вынужден это сделать "из-за того, что другого лидера нет". Вряд ли он был искренен, потому что еще в октябре против него было выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов и в создании "теневых фондов", то есть в финансовом мошенничестве.



Между тем пока шли кассационные разбирательства, Берлускони успел поучаствовать в парламентских выборах, состоявшихся в феврале 2013 года, но проиграл их левоцентристам. Ему пришлось стать сенатором, однако уже в ноябре Кавальере был приговорен к четырем годам лишения свободы, после чего исключен из состава Сената. Впрочем, сидеть ему не пришлось, поскольку в апреле 2014 года суд заменил тюремное заключение общественными работами, во время которых бывшему премьеру пришлось ухаживать за страдающими болезнью Альцгеймера в одном из домов престарелых его родного Милана.



В мае 2018 года Надзорный суд Милана реабилитировал Сильвио Берлускони, аннулировав все юридические последствия обвинительного приговора по его уголовному делу. Это судебное решение позволило маститому политику вновь участвовать выборах. Чем он и не преминул воспользоваться, став в мае 2019 года депутатом Европарламента от своей партии "Вперед, Италия!". И вот спустя три с небольшим года Кавальере решил "дважды войти в одну и ту же реку" и тем самым опровергнуть мудрого Гераклита Эфесского, который, как хорошо известно, утверждал, что этого сделать "нельзя".



Однако в последние годы известность и узнаваемость Берлускони в Италии значительно снизились. Кроме того, в январе 2021 года он был госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем. Правда, по выходу из клиники завил, что ему нечего беспокоится за свое здоровье. Тем более что Кавальере не метит в премьеры, а претендует на роль серого кардинала итальянской политической сцены. Во всяком случае - пока.



Всплеск национализма и популизма, произошедший в последнее десятилетие в Европе, дал Берлускони возможность выступить в качестве ответственного политика, умеренного сторонника Евросоюза, и при этом не пренебрегающего национальными интересами Италии в угоду Брюсселю. Иначе говоря, Кавальере имеет неплохие шансы стать полной противоположностью Марио Драги, бывшему президенту Европейского центрального банка, финансисту и политику, который был плоть от плоти ЕС. Кстати, после начала российской СВО на Украине Берлускони пожурил Владимира Путина за это решение. Но, как показалось многим, его критика была, если так можно выразиться, дежурной и больше напоминала добродушное ворчание старого, умудренного опытом человека, наставляющего более молодого друга.



Каких-то четверть века назад во главе ведущих государств мира стояли уверенные в себе Билл Клинтон, Гельмут Коль, Тони Блэр, Жак Ширак. Теперь США возглавляет Джозеф Байден, которого политические оппоненты называют худшим президентом в истории Америки. Германией руководит Олаф Шольц, нехотя согласившийся прозываться "обиженной ливерной колбасой". В Великобритании премьеры меняются со скоростью вращающегося калейдоскопа, причем каждый следующий, словно забыв о британской сдержанности, стремится превзойти своего предшественника в экстравагантности и хлесткости заявлений. А Эмманюэль Макрон, ставший задолго до окончания своего президентского срока "хромой уткой", неудачно пытается быть посредником между Москвой и западным миром.



Сегодняшний Евросоюз столкнулся с отсутствием настоящих лидеров, каковые в нем были еще совсем недавно. А между тем это наднациональное объединение стоит перед лицом многочисленных и взаимосвязанных вызовов, способных перерасти в серию масштабных кризисов - военных, политических, дипломатических, финансовых, экономических, энергетических. В прежние времена ЕС проходил через испытания, становясь только сильнее. Но тогда всегда находился лидер или группа таковых, способных объединить разрозненные интересы и достичь консенсуса. Тогда как сейчас трудно предположить, кто будет обладать достаточным влиянием или авторитетом для выполнения такой задачи в этом и следующем годах.



Про Марио Драги, когда он был итальянским премьер-министром, нередко говорили, что он не проявлял того лидерства, которое обычно демонстрировал, будучи президентом Европейского центрального банка. Совсем другое дело, склонный к авторитаризму, Сильвио Берлускони. Трудно сказать, как отразится его повторный приход на общеевропейских делах, но Италия, вполне возможно, от этого только выиграет. Недаром итальянцы говорили про Кавальере, что он всегда возвращается.



Роман Трунов