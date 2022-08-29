Убит замглавы пророссийской Херсонской области (экс-депутат Рады от партии Зеленского) Ковалев

13:54 29.08.2022

Украинская ДРГ или разборки за зерно? – Громкое убийство в Херсоне

29.08.2022 Анатолий Лапин.



В Херсонской области убит Алексей Ковалев – перешедший на сторону России депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского, который в новой пророссийской администрации получил должность зама и курировал вопросы сельского хозяйства.



Ковалева убили в своем доме в Голой Пристани. Через несколько часов от полученных ран скончалась и его жена.



В Херсонской области убит Алексей Ковалев – перешедший на сторону России депутат Верховной рады...



Авторские картины маслом и принты – Арт галерея Arart.ru

Оригинальные авторские картины маслом и принты. Художник Алексей Русаков



"Алексея Ковалева, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла", – сообщил экс-депутат украинского парламента Олег Царев.



В украинских СМИ царит ликование.



"Человек, который сожительствует с коллаборантом, Бог ей судья, я думаю, она ответит перед Богом. Ну а коллаборант, если это все-таки правда, то он понес соответствующее наказание. Все с замиранием ждем официального подтверждения", – заявил в эфире телеканала "Дом" депутат-порошенковец Сергей Хлань.



В июне на Ковалева уже было совершено покушение. Тогда он выжил, записывал обращение из больничной палаты с обещанием скорого возвращения в строй. Однако проработать было суждено недолго.



"Каждый день убивают. Практика Бандеры возведена в абсолют в террористическом государстве", – комментирует обозреватель Армен Гаспарян.



Российский политолог Марат Баширов не исключил, что Ковалев мог погибнуть из-за денег.



"Не факт, что Алексея Ковалева убила украинская ДРГ. Это случилось вчера в его доме (ножевые ранения, не снайпер, не подрыв). Напомню, что в конце июля убили Алексея Вадатурского. Вадатурский с партнерами владел ООО "Нибулон" - это аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров. Так вот, Ковалев тоже управлял зерновыми процессами. В Херсонской области должны собрать 1,5 млн тонн зерновых культур, большинство которых должны пойти на экспорт. Умножите на стоимость зерна в мире и поймете цену вопроса. Ковалев по специальности – юрист, но одно время работал в сельскохозяйственном предприятии. Один из ключевых вопросов относительно площадей под зерновые при новых ВГА – кто будет ими владеть после СВО".



Обозреватель Борис Рожин напоминает, что сам Ковалев "был крупнейшим аграрием Херсонской области и стал заместителем председателя ВГА региона по сельскому хозяйству, наладив поставки продукции в Крым".