Почему для российской "элитки" победа России в Украине смерти подобна, - А.Чадаев

14:03 29.08.2022

28.08.2022



Политолог Алексей Чадаев - об убийстве дочери Дугина и не только.



"Несколько дней думаю про Дугина. Все-таки бросается в глаза, насколько по-разному его роль видится отсюда и извне.



Во внешнем мире он довольно влиятельный интеллектуал, идеолог, вообще фигура. У нас здесь - я про отношение - какой-то бородатый вещатель за духовность на зарплате у Малофеева, который и сам не пойми кто.



Когда я пытаюсь сложить эти два и два, меня разбирает злость.



С дугинскими построениями и теориями можно не соглашаться, можно спорить, но ведь с ними никто тут и не спорил особо, его предпочитали попросту игнорить - или в лучшем случае, как Сурков, ангажировать на какие-то довольно унизительные пропагандистские задачи.



У него нет даже факультета или кафедры, когда его несколько лет назад изгоняли из МГУ, за него никто не вписался. Магазин "Листва", канал "Царьград". Говорящий оранус Быков - и тот до недавнего времени имел куда больше "встроенности" и "площадок" для вещания. И целая толпа мыслителей пожиже на престижных позициях в синекурах типа ВШЭ.



И это приводит к интересным наблюдениям уже не про Дугина, а про природу СВО.



Дурацкие термины "элита" и "контрэлита", но лучше никто не предложил.



То, про что СВО, всегда было у нас повесткой не элиты, а контрэлиты, не мейнстрима, а альтернативы. Отношения этих двух сред - взаимное непризнание, демонстративный игнор или, как с недавних пор стало модно говорить, "кэнселлинг".



Те, другие - они никто, их нет, даже разговаривать с ними - себя не уважать. И тут вдруг, по арабской пословице - когда караван разворачивается, последний верблюд оказывается впереди.



И для вот этих, статусных - все это в первую очередь невыносимо унизительно. Это гораздо хуже, чем война сама по себе - это необходимость согласиться на принципиальную допустимость такого перевзвеса. Ну уж нет. Лучше уж славаукраине.



Вишенкой на торте - то, как наша фем-пропаганда, в лице коллективной Маршенкуловой, изощрялась в остроумии по поводу гибели Дугиной.



Казалось бы - вот вам пример женщины, пусть и "дочки", сумевшей состояться и получить признание в такой сфере, где женщин примерно как среди водителей-дальнобойщиков или пилотов-истребителей; но нет - она для них не женщина, а маркированный враг, и как тут не сплясать качучу на трупе. То есть феминизм он тоже кого надо феминизм.



Ну и еще жестче. Поражение России для этой среды тождественно возврату к "нормальности", когда все верблюды стоят именно в том порядке, в котором им испокон предписано стоять.



И наоборот, ее успех для них равнозначен социальной и мировоззренческой катастрофе.



Выводов не будет, сами сделаете".