Граждане Казахстана подожгли Омский военкомат в России за 800 тыс

14:11 29.08.2022

В Омске расследуются обстоятельства поджога здания военкомата. При этом следствие подозревает, что это совершили граждане Казахстана за обещанное денежное вознаграждение.



Как сообщает Телеграм-канал Baza, военкомат в Омске на улице Пушкина подожгли 13 мая. По версии следствия, это совершили граждане Казахстана Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы. Совершить подобные действия за вознаграждение в 800 тыс рублей им предложил некий "Добрыня Никитич" в Телеграм-канале.



В назначенный день подозреваемые подъехали к зданию военкомата на машине и закинули внутрь пять бутылок с зажигательной смесью. Увидев, что в здании начался пожар, они покинули место происшествия.



Пожар удалось быстро потушить. А 24 августа был задержан Молдахметов. Второй подозреваемый пока на свободе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По такой серьезной статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы.



Остап Жуков