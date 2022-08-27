Сарсембаев уволен из замминистров МИИР Казахстана (причастен к экспорту оружия в Украину)

14:15 29.08.2022

Сарсембаев освобожден от должности вице-министра МИИР



Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана.

Постановлением правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, – сообщили в правительстве.

Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в городе Целинограде (ныне Нур-Султан).



Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".



Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.



В 2001-2006 годах занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК, Администрации президента РК.



В 2007-2009 годах – первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.



В разные годы работал в частных структурах, занимал руководящие должности в национальных компаниях и госучреждениях.



В 2016-2020 годах занимал должность акима района Алматы в городе Нур-Султане.



В 2020-2021 годах – председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".



С марта 2021 года являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.



Елена Беляева