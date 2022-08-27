Скончался известный казахстанский скульптор Тлеуберды Бинашев

14:26 29.08.2022

О смерти скульптора сообщил член Союза художников РК Марлан Нысанбаев.



Ушел из жизни наш друг, наш коллега Тлеуберды Бинашев, известный скульптор, член Союза художников РК, заслуженный деятель искусств РК, обладатель ордена "Курмет", член Академии художеств РК, – написал Марлан Нысанбаев.

Работы Бинашева украшают архитектурный облик Алматы (памятники Куляш Байсеитовой, Курмангазы, Ахмету Жубанову, этнографические скульптуры на проспекте Райымбека) и коллекцию Государственного музея им. А. Кастеева.