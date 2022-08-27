15-летняя дочь Глюкозы объявила себя существом третьего пола по кличке Рэй. Хорошо хоть не доберманом

14:32 29.08.2022

15-летняя дочь Глюкозы объявила себя небинарной личностью - теперь подростка зовут Рэй



Несовершеннолетняя дочь Глюкозы провозгласила себя небинарной личностью - это значит, что она не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Теперь 15-летняя Лида Чистякова просит называть себя Рэй Чистяков.



Сама певица Глюкоза рассказала, что спокойно восприняла решение дочери и полностью поддерживает ее. Также исполнительница вспомнила, как в юношеском возрасте сама мечтала стать мальчиком, подчеркнув, что такие заявления абсолютно нормальны для подростков. По ее словам, сейчас растет новое поколение, которое "про принятие, про то, что люди могут быть разными".



фото чепушилы тут -

https://vk.com/wall-163061027_2730744