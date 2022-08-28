|Как надо любить родных акимов (советы от Жаксылыка Усть-Каменогорского)
17:09 29.08.2022
В сети обсуждают аудиозапись, на которой призывают поддержать акима Усть-Каменогорска
Аудиозапись, на которой мужской голос дает рекомендации о том, как правильно надо поддерживать акима Усть-Каменогорска в cети, обсуждают пользователи казнета, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Опубликована запись была в соцсетях. Как говорится в описании, в Instagram открыли страницу, где "восхваляют акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара и координируют своих уникальных подписчиков".
"Коллеги, внимание, сделайте акцент на этот паблик. Например, Евгений Алексеевич идет и говорит: "Наконец-то открылся паблик в поддержку Жаксылыка Мукашевича, хочу его поддержать, был у него на приеме, просил за вот этот участок, со мной поговорили - спасибо акимату и акиму", - наставляет мужской голос.
Мужчина просит коллег отработать эти вопросы и переслать результаты в чат.
Далее звучат рекомендации по поводу объектов, которые надо отметить: вечерний Арбат, парк "Самал", аллеи в 19-м микрорайоне и другие, то есть те объекты, которые были возведены в период руководства акима города.
Как удалось выяснить, голос принадлежит руководителю Центра территориального управления акимата Усть-Каменогорска Рустаму Шаиргазину.
"Когда создавался паблик в поддержку акима города, признаюсь, я был приятно удивлен, сам вышел на организаторов и предложил показать работу нашего Центра территориального управления. Я работаю в тесном контакте с населением, вижу, как много работы проводится в наших дворах, домах, но этого многие не знают. Мое предложение приняли, после этого я дал поручение своим сотрудникам показывать свою работу", - пояснил Рустам Шаиргазин.
По его словам, речь вовсе не шла об указаниях поднимать имидж акима города, тем более восхвалять его и его работу.
"Многие из наших сотрудников - люди преклонного возраста, они плохо разбираются в соцсетях, не совсем умеют снимать видео. Я просто им рассказал, как надо это делать. Вообще наша главная цель - вовлечение в жизнь города наших горожан, в частности, в жизнь своих микрорайонов, дворов. И я хочу сказать, что результат мы получили - люди стали откликаться на наши инициативы. Например, вышли на субботник там, где никогда не выходили", - добавил Шаиргазин.
На странице в поддержку акима Усть-Каменогорска gorodzaakima одними из последних опубликованы материалы, как раз созданные по рекомендациям Рустама Шаиргазина. На одном из них девушки восхищаются прогулочной зоной в Усть-Каменогорске, расположенной в районе новостроек.
А под другим видео комментарий дословно повторяет рекомендации Рустама Шаиргазина.
Напомним, страница gorodzaakima была создана после массовых выступлений горожан, требующих отставки акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара. Люди неоднократно писали обращения и собрали подписи с требованием сменить градоначальника.