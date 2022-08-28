Как надо любить родных акимов (советы от Жаксылыка Усть-Каменогорского)

17:09 29.08.2022

В сети обсуждают аудиозапись, на которой призывают поддержать акима Усть-Каменогорска



Аудиозапись, на которой мужской голос дает рекомендации о том, как правильно надо поддерживать акима Усть-Каменогорска в cети, обсуждают пользователи казнета, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Опубликована запись была в соцсетях. Как говорится в описании, в Instagram открыли страницу, где "восхваляют акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара и координируют своих уникальных подписчиков".



