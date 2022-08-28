Financial Times: Грядет последолларовый Мир

17:15 29.08.2022

Financial Times

Великобритания



Грядет последолларовый мир



Некоторые аналитики утверждают, что альтернативы доллару нет, а впереди его ждет только рост, пишет FT. Но автор статьи уверен, что это не так. Как минимум потому, что в условиях антироссийских санкций многие страны активно ищут ему замену.



Американская валюта кажется сильной, но слабостей у нее становится все больше.



Ручир Шарма (Ruchir Sharma)



В этом месяце, когда доллар поднялся до высот, каких мы не видели уже 20 лет, аналитики выдвинули идею о том, что альтернативы американской валюте нет, и что могучий доллар впереди ждут новые достижения.



Однако события двадцатилетней давности показывают, что доллар скорее приблизился к своему пику, и что дальнейшего его укрепления не будет. Даже когда американские акции начали падать из-за краха интернет-компаний в начале 2000-х, доллар продолжал расти. Но потом он вступил в период спада, который начался в 2002 году и длился шесть лет. Похоже, такой же переломный момент ждет нас сейчас. И на сей раз падение американской валюты может продлиться еще дольше.



С поправкой на инфляцию или без, доллар по отношению к другим ведущим валютам сейчас на 20% выше своего долговременного тренда и пика, достигнутого в 2001 году. С 2007 года типичный циклический подъем доллара длился около семи лет. Нынешнее же повышение продолжается одиннадцатый год. Более того, основополагающие дисбалансы не сулят ему ничего хорошего.



Когда дефицит текущего счета устанавливается на уровне более 5% от валового внутреннего продукта и устойчиво держится на данной отметке, это верный сигнал о грядущих финансовых бедах. Это в наибольшей степени относится к развитым странам, где такое случается редко. Чаще всего подобное происходит в склонных к кризисам странах типа Испании, Португалии и Ирландии. Дефицит текущего счета в США сейчас близок к этим пороговым 5%. Этот рубеж с 1960 года Америка переступала лишь однажды. Случилось это во время падения доллара после 2001 года.



Национальные валюты слабеют, когда остальной мир больше не верит, что эти страны смогут расплатиться по счетам. Соединенные Штаты в настоящее время должны миру 18 триллионов долларов, или 73% американского ВВП. Это намного больше порогового значения в 50%, которое часто становилось предвестником прежних валютных кризисов.



И наконец, инвесторы имеют обыкновение уходить от доллара, когда американская экономика замедляется относительно остального мира. В последние годы она растет значительно быстрее среднего показателя по другим развитым странам, но в будущем ее рост в сопоставлении с остальными наверняка замедлится.



Если падение близко, возникает вопрос: будет ли этот период достаточно долгим, а снижение глубоким, чтобы создать угрозу статусу доллара как самой надежной валюты в мире?



С XV века в мире было пять империй, которые выпускали мировую резервную валюту, то есть валюту, которой чаще всего пользовались другие страны, и делали они это в среднем по 94 года. Доллар удерживает свой титул более ста лет, так что царствует он дольше всех остальных.



Доллар укрепляется за счет слабости соперников. Евро постоянно подрывают финансовые кризисы, а юанем жестко управляет авторитарный режим. Тем не менее, появляются и набирают силу новые альтернативы.



Вслед за Большой четверкой валют – американской, европейской, японской и британской – идет категория "других валют", в которую входят канадский и австралийский доллар, швейцарский франк и юань. На их долю сегодня приходится 10% мировых резервов, то есть, на 2% больше, чем в 2001 году.



Своих успехов, которых стало гораздо больше во время пандемии, они добиваются в основном в ущерб американскому доллару. Его доля в резервах иностранной валюты составляет на сегодня 59%, и это самый низкий показатель с 1995 года. Цифровые валюты сегодня сильно потрепаны, но и они тоже остаются проверенной альтернативой.



Между тем, американские санкции против России показывают, насколько сильно США могут влиять на мир, приводимый в движение долларом. Многие страны в таких условиях начинают в ускоренном порядке искать другие варианты. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам.



Крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще рассчитываются друг с другом напрямую, избегая доллара. Малайзия и Сингапур относятся к числу стран, которые договорились о таких расчетах с Китаем. Пекин также предлагает помощь в юанях странам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Центробанки от Азии до Ближнего Востока организуют двусторонние линии валютных свопов с той же самой целью – снизить зависимость от доллара.



Сегодня, как и в период краха интернет-компаний, доллар, по всей видимости, выигрывает от того, что является безопасным убежищем в момент, когда на мировых рынках идет активная распродажа финансовых инструментов. Но инвесторы не торопятся покупать американские активы. Они понижают риски, где только можно, и получаемую в результате выручку держат в долларах.



Это не вотум доверия американской экономике. Стоит вспомнить, что оптимистично настроенные аналитики выдвигали ту же самую причину для покупки акций IT-компаний во время последних пиковых оценок. Они говорили об отсутствии альтернативы. Тогда все закончилось плохо. Отсутствие альтернативы никогда не было жизнеспособной и эффективной инвестиционной стратегией, особенно в такие времена, когда рушатся основы.



Так что не верьте сильному доллару. Грядет последолларовый мир.