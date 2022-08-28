Останки сакского воина с оружием и другими артефактами нашли в Акмолинской области

17:26 29.08.2022

Кокшетау. 29 августа. КазТАГ – Останки сакского воина с оружием и другими артефактами нашли в Акмолинской области, передает КазТАГ.



"В ходе проведения исследований земельных участков, выделенных для ТОО "РегионДорСтрой" на территории села Кумдыколь (Златополье) Бурабайского района, были обнаружены археологические памятники "Кумдыколь" (село Златополье) и "Жанажол", относящиеся к раннему железному веку и средневековому периоду", - сообщили в понедельник в управлении культуры Акмолинской области.



