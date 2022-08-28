|Останки сакского воина с оружием и другими артефактами нашли в Акмолинской области
17:26 29.08.2022
Кокшетау. 29 августа. КазТАГ – Останки сакского воина с оружием и другими артефактами нашли в Акмолинской области, передает КазТАГ.
"В ходе проведения исследований земельных участков, выделенных для ТОО "РегионДорСтрой" на территории села Кумдыколь (Златополье) Бурабайского района, были обнаружены археологические памятники "Кумдыколь" (село Златополье) и "Жанажол", относящиеся к раннему железному веку и средневековому периоду", - сообщили в понедельник в управлении культуры Акмолинской области.
Находку обнаружили работники КГУ "Центр охраны и использования историко-культурного наследия" управления культуры в ходе предварительной работы по выявлению наличия исторических памятников на земельных участках, выделенных землепользователям.
"В период разведывательных работ, была проведена беседа с местными жителями, собиравшими ягоды, которые указали место кургана, расположенного в лесу возле села Жанажол. При исследовании места в качестве находки материалов в сурчиной норе были найдены наконечники стрел", - говорится в сообщении.
При выявлении таких древних археологических курганов необходимо проведение археологических охранно-спасательных работ в соответствии с уставом Центра охраны и использования историко-культурного наследия облуправления.
"Так как другие ценные находки, скрытые под землей, находятся под угрозой исчезновения под воздействием природных и антропогенных факторов были проведены археологические исследования кургана "Жанажол" в Бурабайском районе. В ходе исследования из погребальной ямы кургана был обнаружен сакский воин, относящийся к раннему железному веку. Вместе с человеком было обнаружено несколько погребенных реликвий, среди которых: детали упряжки и украшения удила для лошади (круглые нашивки с изображением головы птицы и бога Солнца), кинжал-нож, каменный напильник, наконечники стрел сакско-скифского образца в количестве 10 штук и короткий меч-акинак", - добавили в управлении культуры.
Отмечается, что после изучения все экспонаты найдут свое место среди экспозиций Акмолинского областного историко-краеведческого музея и пополнят музейный фонд.