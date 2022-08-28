Грядущая зима будет холодной (по климату) и жаркой (по протестам), - Зоран Метер

17:27 29.08.2022

Geopolitika.news

Хорватия



Безумствуя в разгар кризиса, они навязывают нам 3D-бифштексы и самопожертвование



Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима - вот что ожидает Европу в ближайшие месяцы. Эта перспектива во многом связана с глупостью и стратегической недальновидностью политических элит, пишет Geopolitika. ЕС сам принимает непопулярные решения, от которых затем страдают простые люди.



Зоран Метер



Неопределенность - политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная- все больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского союза, так и тех, кто еще не вошел в него или покинул ЕС по собственному желанию. (Пока это сделала только Великобритания, совершив "Брексит", не понимая при этом до конца, мудрый ли шаг она совершила.).



Проблемы более или менее везде одинаковые: высокая инфляция, дефицит важнейших энергоносителей и нестабильность снабжения, высокие цены на топливо, электричество, газ и продукты питания, финансовое истощение из-за украинского конфликта, конца и края которому не видно. Кстати, недавно в эфире немецкого телеканала ZDF это откровенно подтвердил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, к общим проблемам можно отнести резкое снижение уровня жизни граждан, прежде всего пенсионеров, а также климатические проблемы, засуху, пожары и, конечно, вечную угрозу в лице "непокоренной" и "необузданной" России, с которой "никогда ни в чем нельзя быть уверенными".



Нельзя забывать, конечно, и о второй "вечной угрозе" - возможной новой пандемии коронавируса и уже хорошо нам известных мерах соответствующих органов и институтов для борьбы с ней. Речь о негативных последствиях, которые вытекают из всего этого для европейской экономики и общества в целом.



Появляется все больше европейских стран, которые погружаются в политические кризисы из-за всего вышеперечисленного. Так, уже ушли в отставку некоторые правительства, в том числе в Болгарии, Эстонии, Великобритании и Италии. Многие другие испытывают на себе растущее давление как со стороны политической оппозиции, так и еще большее - со стороны собственных граждан, которые крайне опасаются за свое будущее как еще никогда в современной истории, а уж тем более в истории Европейского союза.



В столь напряженной и нестабильной ситуации (почти беспрецедентной, из-за чего невозможно найти единственно эффективное средство для выхода из нее) многие оппозиционеры даже не стремятся сесть в премьерские и министерские кресла. А для правящей элиты на самом деле намного опаснее бунт недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками.



Пример подобного бунта, который уже несколько месяцев не идет на спад, - масштабные выступления голландских фермеров, которые недовольны "странными" решениями государственной власти. Напомню, что власти Нидерландов претворяют в жизнь принципы энергетической трансформации, то есть борьбы с вредными выбросами углекислого газа. Правда, в условиях нынешнего кризиса, который уже несколько месяцев шествует по Евросоюзу, вряд ли подобные вещи следует ставить в приоритет. По крайней мере, так считают разумные фермеры, которым грозит полное уничтожение из животноводческого фонда к 2030 году, поскольку коровы якобы выпускают (не буду использовать просторечное, но точное слово) слишком много газов в атмосферу. Но что тогда будут есть люди? Справедливый вопрос, которым задаются нидерландцы. Неужели все станут вегетарианцами и веганами, или, может, люди будут есть напечатанные 3D-бифштексы?



К сожалению, нидерландские власти выбрали не лучший момент для того, чтобы столь радикально заботиться об окружающей среде. Можно даже сказать, что момент самый неподходящий. И Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского союза, но и коллективного Запада в целом.



В качестве подтверждения достаточно сказать, что ЕС сам принимает сейчас непопулярные решения (с его собственной перспективы), которые отодвигают на второй план развитие дорогих проектов возобновляемых источников энергии и их использование, и возвращает ископаемое топливо, включая даже "ненавистный" уголь и АЭС. Правда, стоит отметить, что не все члены Европейского союза намеревались отказаться от атомной энергии (Франция), в отличие от, например, Германии, чье правительство, столкнувшись с небывалым энергетическим кризисом в стране, недавно все же решилось продлить работу своей единственной АЭС.



О том, что ситуация ухудшается, свидетельствует и недавняя новость, опубликованная "Рейтером". Как передает агентство, французский президент Эммануэль Макрон заявил в среду французам, что им предстоят тяжелые месяцы, поскольку мир переживает "великие перемены". Однако профсоюзы отвергли его призыв к самопожертвованию, заявив, что рабочим нужно повышать зарплаты, чтобы угнаться за растущей инфляцией.



Выступая на первом заседании правительства после летних каникул, "загорелый Макрон" "торжественным тоном" заявил, что период изобилия товаров и ресурсов, а также "определенной беспечности" в мире "подходит к концу".



"Момент, в котором мы живем, ознаменован чередой кризисов, один серьезнее другого", - сказал Макрон, подразумевая засуху, пожары и бури, от которых Франция пострадала этим летом, а также боевые действия на Украине и перебои в глобальной торговле.



"Думаю то, через что мы проходим, - это серьезный сдвиг, коренные изменения", - заявил Макрон, призвав при этом министров не сдаваться, а французов - приложить как можно больше усилий.



"У свободы есть цена, - сказал Макрон. - В борьбе, которую мы должны вести, мы победим только благодаря собственным усилиям".



Вот только легко убедить политиков, да еще и из своего правительства, в необходимости проведения реформ и личного самопожертвования (чем не пожертвуешь ради блага общества с министерской зарплатой в кармане?). Но очень трудно убедить в этом граждан, которые и так едва сводят концы с концами и которым все труднее дотягивать до конца месяца из-за резко выросших расходов на жизнь. Через какое-то время они, несомненно, поручат профсоюзным представителям отстаивать их интересы, а в противном случае откажутся и от профсоюзов, чтобы искать правду собственными методами. В первую очередь граждане потребуют повышения зарплат, чтобы справиться с инфляцией, то есть чтобы им хватало на жизнь.



Это подтверждает и комментариев, который один из представителей французских профсоюзов дал в связи с заявлением Макрона.



"Мы восстанем против этих новых жертв", - сказал Филипп Мартинес, глава французского профсоюза таможенников, выступая на телеканале BFM TV. Он добавил, что на демонстрациях в сентябре профсоюзы будут требовать увеличения зарплат и ограничения роста цен.



Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима - вот что ожидает Европу в ближайшие месяцы, во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит.